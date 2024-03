Tipps für schöne und spannende Stadtführungen im Westen der Pfalz

Von unten haben Sie Kaiserslautern bestimmt noch nicht gesehen. Wer das mal machen will, kann eine Führung durch die unterirdischen Gänge der Stadt machen. Dabei bekommen Sie auch die Geschichten zu hören, die in den 70 Meter langen Gängen passiert sind. Die Führungen beginnen im Pfalzgrafensaal im Casimirschloss und dauern ungefähr 1,5 Stunden. Der Eintritt kostet 7 Euro. Wer Interesse an einer Führung hat, kann sich bei der Tourist Information in Kaiserslautern telefonisch oder per Mail anmelden.