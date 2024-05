Eintritt für Warmfreibad und Waschmühle in Kaiserslautern wird teurer

Badegäste in Kaiserslautern müssen zur neuen Saison etwas tiefer in die Tasche greifen. Sowohl der Eintritt fürs Warmfreibad als auch für die Waschmühle wird teurer.

Die Preiserhöhung hat am Montagabend der Stadtrat in Kaiserslautern entschieden. Im Warmfreibad zahlen Badegäste ab dem kommenden Wochenende 4,50 Euro für die Tageskarte - und damit 40 Cent mehr als bisher. Die Saisonkarte kostet aber weiterhin 80 Euro. Im Freibad Waschmühle wird der Eintritt um 50 Cent, auf 3,50 Euro, erhöht. Und in der Waschmühle steigt auch der Preis für die Saisonkarten leicht - und zwar von 58 auf 65 Euro.

"Die Eintrittsgelder für die städtischen Freibäder wurden seit der Saison 2018 nicht mehr erhöht. Insbesondere mit Blick auf die allgemeine Haushaltssituation der Stadt wäre eine Erhöhung angezeigt", hieß es von der Stadtverwaltung vor der Stadtratssitzung am Montag.

Freibad Waschmühle in Kaiserslautern öffnet wieder später

In diesem Jahr startet das Freibad Waschmühle - wie schon in den vergangenen Jahren - später in die Saison. Ursprünglich hatte die Stadt geplant, dass auch die Waschmühle am 18. Mai in die Saison starten soll. Doch daraus wird nichts. "Der Saisonstart in der Waschmühle wird sich voraussichtlich aus baulichen Gründen bis mindestens 8. Juni verzögern", teilt die Stadtverwaltung mit.

Schuld daran sei das Wetter mit viel Regen. Deswegen seien die "alljährlich notwendigen Arbeiten zur Fugenerneuerung und Betonsanierung an den Beckenplatten" noch nicht komplett fertig. Erst danach könne das rund 70 Jahre alte Becken neu gestrichen und schließlich mit Wasser gefüllt werden. Das wiederum dauere rund drei Wochen. 11.000 Kubikmeter Wasser passen in das Becken. Das sind etwas mehr als 73.000 Badewannen.

Diesmal keine Risse in den Becken der Waschmühle

In der Vergangenheit gab es in der "Wesch" vor allen Dingen wegen einer anderen Sache Sorgen - Risse in den Beckenwänden. Der Grund dafür: Das große Becken liegt in einem ehemaligen Bachbett. Gerade im Frühjahr kann das zu Problemen führen, wenn Wasser abgelassen wird, um das Becken zu reinigen. Dann drückt Wasser von außen auf die Wände.

Hier sieht es in diesem Jahr aber gut aus. Laut Stadt scheint es sich zu lohnen, dass im vergangenen Jahr sogenannte Flutventile installiert wurden. Allerdings gibt es aber noch an einer anderen Stelle Probleme: Aus "statischen Gründen" können in dieser Saison elf Dauerkabinen nicht vermietet werden. Der Boden sei dort "nicht mehr in einem Zustand, der eine gefahrlose Nutzung zulassen würde", so die Stadt. Zur neuen Saison sollen noch Sonnensegel unter anderem am Planschbecken für Schatten sorgen.

Warmfreibad Kaiserslautern: Start am 18. Mai mit Einschränkungen

Im Warmfreibad in Kaiserslautern soll die Saison nach Angaben der Stadt wie vorgesehen am 18. Mai beginnen. Allerdings mit Einschränkungen: Das Springerbecken bleibt zunächst gesperrt. "Der Grund ist der gleiche wie in der Waschmühle: Die umfangreichen Fliesenarbeiten in dem veralteten Becken sind aufgrund der vielen feuchten Tage im Frühjahr noch nicht abgeschlossen", teilt die Stadt mit.

Der Saisonkartenvorverkauf für beide Bäder startet an beiden Kassen am 16. und 17. Mai von 10 bis 18 Uhr. Bis zur Öffnung der Waschmühle habe die Kasse dort dann montags bis freitags von 12 bis 18 Uhr zum Vorverkauf der Saisonkarten geöffnet, so die Stadtverwaltung.