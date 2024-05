Blitzer am Opelkreisel in Kaiserslautern angezündet

per Mail teilen

Blitzer sind bei den meisten Autofahrern nicht gerade beliebt. In Kaiserslautern hat das ein fest installierter Blitzer jetzt besonders zu spüren bekommen: Er wurde angezündet.

Zeugen hatten am späten Sonntagabend ein Feuer im Lauterer Gewerbegebiet bemerkt und den Notruf gewählt. Schnell stand fest: Das, was da brennt, ist der fest installierte Blitzer in Fahrtrichtung Hohenecken. Laut Polizei wurde der Blitzer erst mit einer Flex aufgeschnitten und dann mit Brandbeschleuniger angezündet. Vermutet wird, dass das Gerät zuvor teure Blitzerfotos gemacht hatte.

Der Blitzer am Opelkreisel in Kaiserslautern wurde zunächst aufgeflext und dann angezündet. Polizeipräsiidum Westpfalz

Tatverdächtige am Opelkreisel festgenommen

Schon kurz danach wurden zwei Tatverdächtige in der Nähe des Blitzers festgenommen. Zeugen waren zuvor zwei dunkel gekleidete Männer aufgefallen, die sich an dem Gerät zu schaffen gemacht hatten. Auch das Auto der beiden Männer wurde in der Nähe gefunden. Darin waren nach Angaben der Polizei verschiedene Gegenstände, die Hinweise darauf geben, dass sie den Blitzer angezündet haben könnten. Die Ermittlungen laufen.

Blitzer am Opelkreisel kann wohl weiter blitzen

Besonders erfolgreich waren die beiden Männer mit ihrem Vorhaben, den Blitzer zu zerstören, übrigens nicht. Nach Angaben der Stadt ist das Gerät wahrscheinlich weiterhin funktionsfähig. Allerdings müsse der Blitzer zunächst technisch überprüft werden. Erst dann falle die Entscheidung, ob die Schäden am Gerät repariert werden oder der Blitzer ausgetauscht werden müsse.