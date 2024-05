Was ist los im Großraum Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und Donnersberg? In unserem Blog erfahren Sie es.

Sonntag, 12. Mai

++ Schienenzweckverband in Kaiserslautern kritisiert Zugausfälle im Westen der Pfalz ++ 11:00 Uhr

Die Deutsche Bahn hat in der Westpfalz einiges vor. An mehreren Streckenabschnitten beginnen im Mai Bauarbeiten, dazu müssen jedoch viele Züge gestrichen werden. Vom Zweckverband ÖPNV Rheinland-Pfalz Süd heißt es, dass man mit den gleichzeitig stattfindenden Arbeiten die Westpfalz praktisch vom restlichen Schienenverkehr abschneide. Das hätte man anders planen müssen, so die Kritik an der Deutschen Bahn (DB).

Samstag, 11. Mai

++ Zweckverband: Zum FCK-Spiel gegen Braunschweig nicht mit Bus oder Bahn anreisen ++

10:35 Uhr

Der Schienenzweckverband in Kaiserslautern kritisiert, dass im Moment so viele Züge in der Westpfalz ausfallen. Die Deutsche Bahn hat angekündigt, wegen Bauarbeiten mehrere Strecken zu sperren. Besonders problematisch wird es laut Zweckverband kommendes Wochenende in Kaiserslautern - beim letzten FCK-Spiel der Saison auf dem Betze. Da fahren rund um Kaiserslautern gar keine Züge. Der Zweckverband kritisiert vor allem, dass die Deutsche Bahn an mehreren Strecken gleichzeitig Bauarbeiten geplant hat. Damit werde die Westpfalz praktisch vom restlichen Schienenverkehr abgeschnitten. Das hätte man anders planen müssen, so die Kritik. Die Zugausfälle betreffen vor allem die Strecken rund um Kaiserslautern - unter anderem von Landstuhl bis nach Pirmasens und auch der Lauterer Hauptbahnhof kann zeitweise nicht angefahren werden. Für das FCK-Heimspiel gegen Braunschweig kommendes Wochenende wird es laut Zweckverband für die Fans auch keine zusätzlichen Busse geben. Denn die werden schon als Ersatz für die Züge gebraucht, die eben nicht fahren. Der Zweckverband rät deshalb explizit die Anreise nach Kaiserslautern ohne den öffentlichen Verkehr zu planen. Außerdem sei man in nächster Zeit gut beraten, rechtzeitig auf der Homepage der Bahn zu prüfen, ob der Zug, mit dem man fahren will, auch wirklich fährt.

++ FCK kann in Berlin Klassenerhalt schaffen ++

9:35 Uhr

Es geht um sehr viel am Samstagmittag beim Auswärtsspiel des 1. FC Kaiserslautern bei Hertha BSC Berlin. Am Ende könnten die Roten Teufel nach einer turbulenten Saison den Klassenerhalt feiern. Alle Infos dazu finden Sie hier:

++ Was ist los im Sport im Westen der Pfalz? ++

9:35 Uhr

Nicht nur beim FCK rollt heute der Ball. Auch die Spieler des FC Homburg müssen heute in der Regionalliga Südwest ran. Sie sind auswärts gegen den gegen den TSV Seinbach Haiger gefragt. Los geht es um 14 Uhr. In der Fußball Herren Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar spielt der FK Pirmasens heute um 14 Uhr gegen den Tabellenführer SV Eintracht Trier. Um 15 Uhr 30 sind die FCK Amateure zuhause gegen den FV Diefflen gefragt. Und der SV Morlautern spielt zur gleichen Zeit gegen den FV Engers 07. Beim Handball treffen die Männer der Zweibrücker Löwen in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar auf das Team aus Budenheim. Spielbeginn ist um 18 Uhr. Am Sonntag erwarten die Zweibrücker Handball Frauen den TV Welling um 13 Uhr und spielen um den Aufstieg in die Handball Regionalliga Rheinland-Pfalz/Saar.

++ Polarlichter über der Westpfalz ++

6:35 Uhr

Auch über der Westpfalz waren in der Nacht Polarlichter zu sehen. SWR-Hörer Hartmut hat uns ein Foto geschickt, das wir Euch nicht vorenthalten wollten. Aufgenommen wurde es auf dem Bännjerück in Kaiserslautern.

Alle Infos zu den Polarlichtern bekommt Ihr hier:

++ Zweibrücken: Kein grundsätzliches Cannabis-Verbot auf Volksfesten ++

6:35 Uhr

Die Stadt Zweibrücken wird für ihr Stadtfest am 26. Juni nach eigenen Angaben kein grundsätzliches Cannabis-Verbot aussprechen. Pirmasens hatte dagegen auf ihrer Kerwe das Kiffen strikt verboten. In Zweibrücken sei das Verbot nicht nötig, sagte ein Sprecher der Stadt. Aus dem Gesetz würde schon hervorgehen, dass Cannabis nicht in der Nähe von Kindern und Jugendlichen geraucht werden darf. Und weil die ja auf Volksfesten unterwegs sind, braucht es kein Extra-Gesetz. Außerdem gilt das neue Cannabis-Gesetz bundesweit, deshalb ist es aus Zweibrücker Sicht auch nicht nötig, noch eine eigene Verordnung rauszubringen. Man ist rechtlich auch nicht befugt dazu, hat der Sprecher gesagt. Ähnlich hat das auch der Stadtrat in Kaiserslautern gesehen. Dort hat man sich ja auch gegen ein explizites Cannabis-Verbot ausgesprochen. In Pirmasens dagegen hat man das Gesetz aber anders gelesen und das Kiffen auf der Maikerwe verboten.

++ Unfall mit Wohnwagen auf A6 bei Enkenbach-Alsenborn ++

6:35 Uhr

Ein Unfall mit einem Wohnwagen auf der A6 bei Enkenbach-Alsenborn beschäftigt zurzeit noch die Polizei. In der Nacht war das Gespann in Fahrtrichtung Saarbrücken ins Schleudern geraten, der Wohnwagen war umgekippt. Verletzt wurde niemand - der Fahrer flüchtete allerdings zu Fuß. Die Polizei sucht derzeit noch nach ihm. Die A6 ist mittlerweile wieder frei.

++ Kubb-Turnier in Schindhard in der Südwestpfalz ++

6:35 Uhr

Beim Freiluftspiel Kubb spielen zwei Teams gegeneinander und werfen dabei Holzklötze mit Wurfhölzern um. Bekannt ist das auch als Wikingerschach. Ein großes internationales Kubb-Turnier startet am Samstag um 9 Uhr wieder in Schindhard bei Dahn. Diesmal sind 126 Teams dabei - so viele wie noch nie. Die Teams reisen unter anderem aus der Schweiz, Luxemburg und ganz Deutschland an. Mit-Organisator Jens Meier sagte, Kubb werde immer bliebter. Das liege daran, dass es ein Geschicklichkeitsspiel für Jung und Alt sei. Ein Interview mit Jens Meier lesen Sie hier:

++ Zahlreiche Veranstaltungen in der Westpfalz am Wochenende ++

6:35 Uhr

Dieses Wochenende ist Muttertag. Das wird auch in der Westpfalz gefeiert. Zum Beispiel mit einem Muttertags-Konzert auf dem Veldenzplatz in Lauterecken. Auch unabhängig vom Muttertag gibt es einige Veranstaltungen. Man kann zum Beispiel am Samstag ab 8 Uhr auf den Deutsch-französischen Markt in Pirmasens gehen. Auf dem Exerzierplatz gibt es zum Beispiel Gemüse oder Wein aus der Pfalz, Lothringen oder dem Elsass. Wer danach noch mehr von anderen Kulturen lernen will, kann zum multikulturellen Begegnungsfest vor dem Zweibrücker Rathaus gehen. Neben Info-Ständen gibt es dort Spezialitäten aus verschiedenen Ländern. Außerdem kann man am Sonntag in Zweibrücken zum Straßentheater Spektakel gehen. Da findet unter anderem eine Musik-Artistik-Show statt. Aber natürlich gibt es am Sonntag auch etwas für Mütter. Im Siegelbacher Zoo müssen sie zum Beispiel keinen Eintritt bezahlen und bekommen Kaffee und Kuchen aufs Haus.

Freitag, 10. Mai

++ Autofahrer schläft an roter Ampel in Kaiserslautern ein ++

16:20 Uhr

So etwas erlebt die Polizei auch nicht alle Tage: In der Nacht auf Freitag hat sie in Kaiserslautern einen Autofahrer geweckt, der in seinem Wagen an einer roten Ampel eingeschlafen war. Die Polizisten wunderten sich, dass das Auto vor ihnen nicht los fuhr, obwohl die Ampel wieder auf Grün stand. Als sie an dem Auto des 46-Jährigen standen, staunten sie nicht schlecht, dass der Fahrer tief und fest schlief. Die Polizisten weckten den Mann und bemerkten dabei, dass er Alkohol getrunken hatte. Ein Test ergab einen Wert von 0,83 Promille. Der 46-Jährige musste die Beamten schließlich zur Dienststelle begleiten. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. "Auf den Autofahrer kommt jetzt ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr zu", so die Polizei.

++ Wahlplakate im Kreis Kaiserslautern angezündet ++

15:55 Uhr

In der Nacht auf Donnerstag wurden in Sembach Wahlplakate angezündet. Jetzt ermittelt die Polizei. Nach deren Angaben wurden durch die Flammen auch angrenzende Hausfassaden oder Hecken beschädigt. Die Höhe des Gesamtschadens steht noch nicht fest. Mehr dazu lesen Sie hier:

++ Horrorfilm löst Polizeieinsatz in Kaiserslautern aus ++

14:40 Uhr

Schreie aus einem Haus haben gestern Nachmittag einen Polizeieinsatz im Kaiserslauterer Stadtteil Morlautern ausgelöst. Zeugen hatten wegen der Schreie den Notruf gewählt. Als die Polizei am Haus angekommen ist, hat sie nichts Verdächtiges hören oder sehen können. Die Polizisten haben deshalb an dem Haus geklingelt und schnell war klar, woher die Schreie gekommen sind. Laut der Hausbewohnerin hatte ihre Tochter einen Horrorfilm geschaut und dabei hat sie mehrfach geschrien. Die 16-Jährige hat das bestätigt und der Polizeieinsatz war beendet.



++ Mall: Polizei und Stadt schauen sich Videoüberwachung an ++

13:10 Uhr

Über die Sicherheitslage an der Mall in Kaiserslautern wird schon lange diskutiert. Einige Bürger fordern dort Videoüberwachung. In Mannheim werden bereits Kameras eingesetzt. Dieses Projekt haben sich der Kaiserslauterer Bürgermeister Manfred Schulz (CDU) und Polizeipräsident Hans Kästner laut Stadt jetzt angesehen. In erster Linie ging es bei dem Besuch darum, zu sehen, wie das Pilotprojekt in Mannheim überhaupt funktioniert. Zum Beispiel haben Polizeipräsident Kästner und Bürgermeister Schulz erfahren, dass das Mannheimer KI-Programm die Videoaufnahmen für maximal 72 Stunden speichert und anschließend löscht. Sollten sich die Personen auf den Videoaufnahmen auffällig verhalten, bekommen die Beamten dann eine Mitteilung. Eine Auswertung hat gezeigt, dass die Polizei mithilfe des Programms im ersten Viertel dieses Jahres 300 Menschen helfen konnte. Der Besuch diente vor allem dem Informationsaustausch. Damit KI-basierte Videoüberwachung an der Mall in Kaiserslautern überhaupt möglich wäre, müsste der Bereich erst zu einem Kriminalitätsschwerpunkt erklärt werden.



++ Mann in Kaiserslautern mit Axt angegriffen ++

12:44 Uhr

In Kaiserslautern ist am Donnerstagabend ein Mann mit einer Axt schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitgeteilt hat, soll es zwischen ihm und einem Bekannten zuvor Streit gegeben haben. Mehr dazu gibt es hier:

++ Weiter schwierige Personal-Situation auf Pfälzer Eisenbahnstrecken ++

11:27 Uhr

Die Personalsituation im Regionalverkehr der Bahn hat sich nach Angaben des Nahverkehrs-Zweckverbandes in der Pfalz leicht verbessert. Trotzdem soll in der Pfalz der Fahrplan ausgedünnt werden. Zwar werden alle Pfälzer Eisenbahnstrecken, die im vergangenen Herbst wegen Personalmangels stillgelegt worden waren, seit Januar wieder bedient. Dennoch könne keinerlei Entwarnung gegeben werden, hieß es auf der Versammlung des Nahverkehrs-Zweckverbands. Es fehlten nach wie vor viele Lokführer und Fahrdienstleiter und dieses Problem werde lange anhalten. Ab 2025 sollen deshalb während der Schulferien auf den Pfälzer Regionalstrecken weniger Züge fahren, um Personal zu sparen. Es soll laut Verband aber überall mindestens einen Stundentakt geben. Außerdem sollen in den Ferien kürzere Züge fahren. Wenn weniger Wagen im Einsatz sind, wird das Werkstatt-Personal entlastet.



++ Freibad Waschmühle startet erneut später in die Saison ++

10:18 Uhr

Auch in diesem Jahr startet das Freibad Waschmühle später in die Saison. Der Grund sind laut der Stadt diesmal nicht Risse im Becken. Das Warmfreibad öffnet dagegen am 18. Mai - aber eingeschränkt. Und dann ist da noch das Thema Eintrittspreise. Mehr dazu gibt es hier:

++ Ermittlungen nach Automatensprengung eingestellt ++

9:37 Uhr

Im vergangenen Jahr hatten Unbekannte einen Geldautomaten im Zweibrücker Stadtteil Bubenhausen gesprengt - die Staatsanwaltschaft Zweibrücken hat jetzt mitgeteilt, dass sie nicht mehr ermittelt. Alle Spuren hätten zu keinem Ergebnis geführt. Der Fall sorgte damals für Aufsehen, weil die Täter das Hoftor der Polizei zugekettet hatten. Die Polizei hatte vermutet, dass die Automatensprenger sie abhalten wollten, sie zu verfolgen. Der Plan war aber nicht aufgegangen, weil sich ein Streifenwagen in der Nähe des Tatortes befunden hatte.



++ Wie sich Ben Zolinski beim FCK zurück gekämpft hat ++

7:57 Uhr

Er stand auf dem Abstellgleis und viele wollten ihn vom Hof jagen. Doch jetzt hat Ben Zolinski mit starken Leistungen dabei geholfen, den 1. FC Kaiserslautern auf Kurs Klassenerhalt zu bringen. Wie die Zeit ohne Einsätze für ihn war, wie er mit negativen Kommentaren im Netz umgeht und warum er zwar an Abschied gedacht, aber trotzdem nicht aufgegeben hat - das gibt es in der neuen Folge des SWR Sport Podcasts "Nur der FCK".

++ Probleme mit Schnecken bei Gemüsebauern im Westen der Pfalz ++

6:50 Uhr

Gemüsebauern in der Westpfalz haben in diesem Frühjahr große Probleme mit Nacktschnecken. Ein Hof aus dem Kreis Kaiserslautern, der sonst Gemüseboxen liefert, hat zum Beispiel alle Verträge mit Kunden gekündigt. Er sagte, er hat an einem Tag pro Salatkopf eine Nacktschnecke gezählt, dann habe es geregnet und am nächsten Tag seien dann die kompletten Pflanzen voll mit Schnecken gewesen. Schuld sei der Regen der vergangenen Wochen: Der feuchte Boden ist für die Schnecken ideal und die Bauern kommen einfach nicht mehr hinterher, die Schnecken einzusammeln. Alle möglichen Pflanzen seien mehr oder weniger betroffen. Eine Bäuerin aus Münchweiler im Donnersbergkreis sagte: "So viele Schnecken hatten wir noch nie." Manche Bauern versuchen mit Schneckenkorn hinterherzukommen, aber das ist fast aussichtslos. Außerdem wollen sie den Boden mehr zu bearbeiten, denn da liegen die Eier der Schnecken. Mehr dazu gibt es hier:

++ Autofreies Lautertal fällt erneut aus ++

6:50 Uhr

Der Aktionstag „Autofreies Lautertal“ ist auch für dieses Jahr wieder abgesagt worden. Seit 2018 hat es den Erlebnistag für Radfahrer nicht mehr gegeben - wegen der Corona-Pandemie und Baustellen auf der Strecke. In diesem Jahr gab es nach Angaben einer Mitorganisatorin mehrere Probleme. Das größte ist anscheinend die Organisation - vor allem die hohen Sicherheitsauflagen. Um die umzusetzen, brauche man nämlich auch das nötige Personal, das Geld und die Zeit. Dazu komme noch, dass in den Jahren, in denen die Veranstaltung noch stattgefunden hat, immer weniger Besucher kamen. Die Verbandsgemeinden Otterbach-Otterberg und Lauterecken-Wolfstein wollen aber am ersten Sonntag im August einen Familientag veranstalten. Sozusagen als kleiner Ersatz für das autofreie Lautertal. Da können die Besucher mit ihren Fahrrädern zwar nicht auf der Straße fahren, aber dafür auf den langen Radwegen der Gemeinden.

++ Aussichtsturm bei Krickenbach ist fertig ++

6:50 Uhr

Bald kann man den Pfälzerwald von oben sehen. Bei Krickenbach im Kreis Kaiserslautern ist ein Aussichtturm fertig gestellt worden. Laut dem Bürgermeister von Krickenbach soll er am 26. Mai für Besucher geöffnet werden. Von dort aus können diese dann direkt auf den Pfälzerwald und die umliegenden Gemeinden schauen. Laut dem Tourismusbüro Landstuhl soll der Turm auch Teil eines Rundwanderweges werden. Der sei allerdings noch in der Planung.

++ Größte Tuba der Welt spielt im Kreis Kusel ++

6:50 Uhr

Im Kreis Kusel ist heute zum ersten Mal überhaupt die größte Tuba der Welt in einem Orchester zu hören. Die Tuba wurde 1889 von einem Instrumentenbauer aus Wolfstein gebaut. Der Musikantenland-Preisträger Roland Vanecek hat eigens ein Musikstück dafür geschrieben. Das außergewöhnliche Konzert wird heute auf Burg Lichtenberg stattfinden, es wird auf Video festgehalten. Für das Konzert konnten sich Musiker aus dem ganzen Kreis Kusel anmelden.

Donnerstag, 9. Mai (Christi Himmelfahrt)

++ Entschuldung: Wie die Menschen in Pirmasens ihre Stadt sehen ++

12:20 Uhr

Pirmasens war eine der am höchsten verschuldeten Kommunen Deutschlands. Bis Mittwoch. Da bekam die Stadt einen Entschuldungsbescheid des Landes Rheinland-Pfalz. Doch wie nehmen das eigentlich die Menschen in der Stadt wahr?

Mittwoch, 8. Mai

++ Anfeindungen auch gegen Kommunalpolitiker in der Westpfalz ++

18:08 Uhr

Immer häufiger werden Politiker angegriffen, wie jüngst Berlins ehemalige Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD). Auch in der Westpfalz wird der Ton gegenüber Kommunalpolitikern rauer. "Seit Jahren nehmen die Anfeindungen von Kommunalpolitikerinnen und -politikern zu, in den vergangenen drei Jahren ist es aber deutlich schlimmer geworden", sagt zum Beispiel der Geschäftsführer der SPD in Kaiserslautern Marcel Schulz. Mehr dazu lesen Sie hier:

++ Zweibrücken sucht Betreiber für Bikepark ++

17:22 Uhr

Die Stadt Zweibrücken will heute Abend bei einer Infoveranstaltung einen Betreiber für den zukünftigen Bikepark finden. Der Fahrradpark soll am Fasanerieberg entstehen. Laut Stadt habe man dort ein Grundstück gefunden und gleichzeitig die Gründung eines Vereins in die Wege geleitet. Das ist nötig, damit der Bikepark betrieben werden kann. Jetzt sucht die Stadt Interessenten, die bereit sind, sich um den Fahrradpark zu kümmern. Die Infoveranstaltung startet heute Abend um 18 Uhr im Ratssaal in Zweibrücken.



++ Verdacht auf Faulbrut bei Bienen im Kreis Kaiserslautern ++

16:38 Uhr

In Weilerbach im Kreis Kaiserslautern gibt es den Verdacht, dass sich ein Bienenvolk mit der amerikanischen Faulbrut angesteckt hat. Die Faulbrut verteilt sich über Sporen und kann Bienenvölker töten, wenn sie nicht früh genug behandelt wird. Für Menschen ist sie ungefährlich. Das Veterinäramt hat in Weilerbach ein Verdachtsgebiet ausgewiesen. Aus diesem Gebiet dürfen keine Bienen, Waben, Honig oder Wachs herausgebracht werden.



++ Grundsteuer: Regelung im Donnersbergkreis ++

15:40 Uhr

Verschuldete Ortsgemeinden im Donnersbergkreis bekommen künftig ihre Haushalte von der Kreisververwaltung genehmigt, auch wenn sie nicht ausgeglichen sind. Voraussetzung ist, dass sie ihre Grundsteuer auf 600 Prozent anheben. Liegt der Hebesatz in einer Donnersberger Ortsgemeinde zum Beispiel bei 500 Prozentpunkten, zahlt ein durchschnittlicher Grundbesitzer aktuell rund 380 Euro Grundsteuer. Steigt dieser Hebesatz jetzt auf 600 Prozentpunkte, würde dieser Grundbesitzer im Jahr 80 Euro mehr zahlen. Dieser Hebesatz von 600, den der Donnersbergkreis nun angibt, gilt als sogenannte Genehmigungsuntergrenze. Ähnlich handhabt es der Kreis Kusel. Aus dem Kreis Kaiserslautern gab es dafür Kritik. Weil dort Hebesätze teils auf 750 erhöht wurden, um Haushalte der Gemeinden auszugleichen.



++ Stunde der Gartenvögel auch in der Westpfalz ++

15:16 Uhr

Der Naturschutzbund Rheinland-Pfalz ruft wieder zur "Stunde der Gartenvögel" auf. Von morgen bis Sonntag sollen sich die Menschen auch in der Westpfalz eine Stunde Zeit nehmen und aufschreiben, welche Vögel man sieht und wie viele davon. Dabei ist es egal, ob man im eigenen Garten, im Park, auf dem Balkon oder auch vom Fenster aus zählt. Die Daten sollen dann per Internet, Post oder Telefon zum Naturschutzbund geschickt werden. Es geht bei der Aktion darum, Daten über die Artenvielfalt zu sammeln.



++ Frau verliert Geld an vermeintliche Investmentfirma ++

14:12 Uhr

Glück im Unglück hatte eine 42-jährige Frau aus Kaiserslautern, die auf einen Betrug im Internet hereingefallen war. Nach Angaben der Polizei hatte die Frau auf die Anzeige einer angeblichen Investmentfirma im Internet geantwortet. Daraufhin hatte sie eine App auf ihrem Handy installiert, die ihr vorgaukelte, ihr Guthaben habe sich fast vervierfacht. Erst später stellte sie fest, dass mit der App mehrere tausend Euro von ihrem Konto abgehoben wurden. Die Bank konnte zum Glück für die Frau das Geld zurückholen, sodass am Ende ein Schaden in Höhe von 250 Euro übrig blieb.



++ Start klimafreundlicher Akkuzüge verzögert sich in der Pfalz ++

13:17 Uhr

Der Umstieg weg von klimaschädlichen Dieselloks hin zu elektrischen Zügen in der Pfalz sollte eigentlich ab Ende 2025 starten. Doch nun verzögert sich der Start auf zwei Strecken. Mehr dazu gibt es hier:

++ In Gedenken an Andreas Brehme: FCK stellt Pokalfinaltrikot vor ++

12:55 Uhr

Für die Fans des 1. FC Kaiserslautern ist es das Highlight der Saison: das DFB-Pokalfinale am 25. Mai. Nun hat der Verein die Kleidung für das große Spiel vorgestellt. Der 1. FC Kaiserslautern wird im DFB-Pokalfinale am 25. Mai im Berliner Olympiastadion in einem Sondertrikot in Gedenken an Vereinslegende Andreas Brehme auflaufen. Mehr dazu lesen Sie hier:

++ Kommunalwahl: Windrad und PV - Bürger wollen beteiligt werden ++

11:55 Uhr

In vielen Gemeinden werden Photovoltaik- und Windkraftanlagen gebaut. Manche Bürger fordern mehr Beteiligung. Kusel zeigt, wie es gehen kann. Mehr dazu gibt es hier:

++ Was in der Westpfalz an Christi Himmelfahrt los ist ++

11:35 Uhr

Wer den Feiertag morgen nutzen will, kann in der Westpfalz eine Menge unternehmen. In Herschweiler-Pettersheim im Kreis Kusel wird ab 10 Uhr ein Familienrundwanderweg eröffnet - und da gibt’s dann Wanderführungen und eine Familienrallye. SWR-Reporterin Verena Lörsch weiß, was an Christi Himmelfahrt noch in der Region stattfindet:

++ Pirmasens bekommt Entschuldungsbescheid ++

09:30 Uhr

Die Stadt Pirmasens bekommt heute den Entschuldungsbescheid vom Land Rheinland-Pfalz überreicht. Damit ist die Stadt mit einem Schlag 294 Euro Millionen Euro Schulden los. Bis heute zählte Pirmasens zu den am höchsten verschuldeten Kommunen Deutschlands. Mit der heutigen Übergabe des Entschuldungsbescheides ist die Stadt 85 Prozent ihrer Schulden los. Den Rest der Altschulden muss die Stadt jetzt selbst tilgen. Sie muss in den kommenden 30 Jahren jährlich 1,9 Millionen Euro abbauen. Das Land hat den Entschuldungsfonds auf Drängen der Kommunen eingeführt. Dabei übernimmt das Land die kurzfristigen Kredite der Kommunen, diese müssen dann nicht mehr so viele Zinsen zahlen. Auch der Kreis Kaiserslautern bekommt heute seinen Entschuldungsbescheid. Er wird um 119 Millionen Euro entlastet.



++ Positive Bilanz des Pirmasenser Maimarkts ++

07:40 Uhr

Die Stadt Pirmasens hat den Maimarkt als vollen Erfolg bezeichnet. Mehrere Hundert Besucher feierten am Sonntag das Ende des Marktes. Trotz des regnerischen Wetters seien viele Besucher auf den Meßplatz gekommen. Gerade die neuen Fahrgeschäfte seien sehr gut beim Publikum angekommen. Auch das Cannabis-Verbot auf dem Maimarkt wurde laut der Stadt eingehalten. Je nachdem, welche Verordnung das Land erlässt, will Pirmasens das Cannabis-Verbot auch beim Schlabbeflicker Festival vom 2. - 4. August beibehalten.



++ Solarpark Niedermoschel in Betrieb ++

07:30 Uhr

Der Solarpark in Niedermoschel im Donnersbergkreis kann ab sofort mehr als 3.000 Haushalte mit Solarstrom versorgen. Die Photovoltaikanlage steht auf einer Freifläche und wurde nach Angaben von Ortsbürgermeister Gunter Keller (parteilos) jetzt offiziell in Betrieb genommen. Die Bauarbeiten dauerten demnach ein halbes Jahr. Jährlich sollen durch den Solarpark 6.000 Tonnen CO2-Emissionen eingespart werden.



++ Gefahr durch Bäume - Wanderweg in PS wird umgeleitet ++

06:30 Uhr

Wer sich den Premiumweg durch die Hexenklamm in Pirmasens als Wanderroute rausgesucht hat, wird ab heute eine Umleitung vorfinden. Grund dafür ist das Absterben zahlreicher Eschen in diesem Gebiet. Nach Angaben des Forstamtes sind viele Bäume schon umgestürzt, weil es in den vergangenen Jahren zu trocken war und sich Schädlinge ausgebreitet haben. Um die Wanderer keiner Gefahr auszusetzen, haben sich die Stadt Pirmasens und das Forstamt Westrich dazu entschlossen, den Premiumweg vorübergehend umzuleiten. Die Umleitung sei jedoch deutlich ausgeschildert.



Dienstag, 7. Mai

++ Erneut Busstreiks - auch Westen der Pfalz betroffen ++

19:25 Uhr

Von Mittwochfrüh bis 19. Mai wird in den privaten Busbetrieben in Rheinland-Pfalz gestreikt. Die Gewerkschaft ver.di kündigte das nach ergebnislosen Gesprächen mit den Arbeitgebern an. Pendler und Schüler müssen sich nun wieder auf massive Einschränkungen im Busverkehr einstellen. In der Westpfalz beteiligen sich nach Angaben von ver.di die DB Regio Bus Mitte GmbH und Stadtbus Zweibrücken an den Streiks. Weitere Infos gibt es hier:

++ Pfalztheater Kaiserslautern: Aufführung im Hannenfass ++

18:14 Uhr

Die neue Spielzeit des Pfalztheaters Kaiserslautern erfordert noch einmal Kreativität bei der Bühnenwahl. Diesmal heißt es: Kneipe statt große Bühne. Die Spielzeit 2024/25 heißt "Rauswärtsspiel". Der Titel ist eine Anspielung, denn die Künstlerinnen und Künstler gehen wieder raus aus dem großen Haus und führen ihre Stücke an eher ungewöhnlichen Orten in Kaiserslautern auf. Mehr dazu gibt es hier:

++ Frau bei Unfall in Pirmasens schwer verletzt ++

16:45 Uhr

Bei einem Unfall heute Morgen in Pirmasens ist eine 84-jährige Frau schwer verletzt worden. Eine Autofahrerin hatte die Fußgängerin mit ihrem Wagen erfasst und sie nach Angaben der Polizei mehrere Meter durch die Luft geschleudert. Die 84-Jährige musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei hat einen Gutachter beauftragt, die genaue Unfallursache zu ermitteln.



++ Radarsensoren sollen Straßenverkehr sicherer machen ++

16:15 Uhr

Wie kann der Straßenverkehr in Kaiserslautern sicherer werden? Das sollen neuartige Radarsensoren testen, die alles, was sich bewegt, im Auge behalten. Anonym. Die Radarsensoren wurden an der Kreuzung Burgstraße/Maxstraße angebracht, zwischen Rathaus und Mall. Sie scannen mit elektromagnetischen Wellen die gesamte Umgebung. Mehr dazu gibt es hier:

++ Neun Angriffe auf Blitzer-Anlagen in fünf Jahren ++

15:25 Uhr

Am Wochenende haben zwei Männer eine Blitzer-Anlage in Kaiserslautern aufgeflext und angezündet. Eine solche Zerstörungswut kommt aber nicht so oft vor. Laut Polizei sind in den vergangenen fünf Jahren in der Region neun Blitzer attackiert worden. Unbekannte besprühten oder beklebten Scheiben der Anlagen, warfen Gegenstände gegen die Messgeräte oder stießen sie um. In vier Fällen wurde wegen einer Straftat ermittelt. In einigen Fällen dauern die Ermittlungen noch immer an, weil die Täter noch nicht gefunden werden konnten.



++ Kaiserslautern sucht weiter Queer-Beauftragte ++

14:25 Uhr

Kaiserslautern sucht weiter eine neue Queer-Beauftragte beziehungsweise -Beauftragten. Im März hatte die Stadt die ehrenamtliche Stelle schon mal ausgeschrieben. Weil sich bis jetzt niemand beworben hat, wird sie nochmal ausgeschrieben. Der oder die Queer-Beauftrage soll unter anderem die Interessen queerer Menschen in der Stadt vertreten. Wer sich für das Ehrenamt interessiert, kann sich bis 20. Mai bewerben. Die ehemalige und bislang einzige Queerbeauftragte in Kaiserslautern ist im Dezember zurückgetreten. Sie soll unter anderem online und auf der Straße angefeindet worden sein.



++ Kreis Südwestpfalz bekommt Geld für Klimaschutz ++

12:50 Uhr

Das Land gibt dem Kreis Südwestpfalz rund 1,4 Millionen Euro für den Klimaschutz. Mit dem Geld sollen die Dächer der Sporthalle der BBS in Rodalben und der Sporthalle der IGS in Contwig neu gedeckt werden. Außerdem werden neue LED-Lampen für die Schulen im Kreis Südwestpfalz angeschafft. Außerdem schafft die Kreisverwaltung von der Förderung auch neue E-Autos an. Der Kreis Südwestpfalz will bis zum Jahr 2050 klimaneutral werden.



++ Ermittlungen nach Diebstahl aus Schuhmuseum in Hauenstein eingestellt ++

11:55 Uhr

Unbekannte hatten zwischen dem 14. Dezember und dem 22. Februar aus einem Bereich des Deutschen Schuhmuseums in Hauenstein mehrere Ausstellungsstücke gestohlen. Dem oder den Tätern war es gelungen, unbemerkt in das dritte Obergeschoss zu gelangen. Dort, unter dem Dach des Gebäudes, ist das Sportmuseum untergebracht. Hier wurden mehrere Vitrinen aus Glas aufgehebelt, in denen sich Kleidung und Gegenstände aus der NS-Zeit befanden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Zweibrücken blieb die Spurensuche ergebnislos. Aus diesem Grund ist jetzt das Verfahren komplett eingestellt worden. Mehr dazu gibt es hier:

++ SPD-Politiker aus Kaiserslautern fordert ganze Härte des Gesetzes ++

11:18 Uhr

Der Angriff auf den SPD-Politiker Matthias Ecke in Dresden löst auch in der Westpfalz Bestürzung aus. SWR1 hat mit Marcel Schulz von der SPD in Kaiserslautern gesprochen. Das Interview finden Sie hier:

++ Auktion in der Fruchthalle Kaiserslautern++

10:00 Uhr

Kunst, Schmuck, Münzen und vieles mehr werden morgen bei einer Auktion in der Fruchthalle in Kaiserslautern versteigert. Insgesamt sind es 200 verschiedene Gegenstände. Darunter ein goldener Löwe und eine Bar in der Form einer Weltkugel. Die Sachen stammen unter anderem aus Wohnungs-Auflösungen. Interessierte können sie sich vor der Versteigerung schon mal anschauen: heute ab 14.30 Uhr und morgen ab 11 Uhr. Ersteigern kann man sie morgen Nachmittag ab 14 Uhr in der Kaiserslauterer Fruchthalle, die Mindestgebote liegen zwischen 10 und 3.000 Euro.



++ Hilfe bei der Digitalisierung ++

09:45 Uhr

Kleinen und mittleren Unternehmen dabei helfen digitaler zu arbeiten - das will nach eigenen Angaben das Fraunhofer IESE Institut in Kaiserslautern. Zu diesem Zweck wird heute ein so genannter Dataspace for Everybody eröffnet. In diesem digitalen Datenraum können Abläufe in den Unternehmen simuliert werden. So könnten zum Beispiel Lieferketten vereinfacht oder der CO2-Fußabdruck eines Unternehmens verringert werden. Daneben haben Unternehmer auf dem Eröffnungsevent die Möglichkeit, sich mit anderen Betrieben aus der Region auszutauschen.



++ Schüler aus Rockenhausen bei Robotik-WM in den USA ++

08:30 Uhr

Zwei Teams von Schülern der IGS Rockenhausen haben in den vergangenen Wochen erfolgreich an der Robotik-WM in Dallas teilgenommen. Das jüngere Team hat dabei den 29. von 450 Plätzen belegt. Der Roboter der Siebt -und Achtklässler musste unter anderem Würfel aufnehmen und die dann in die passenden Körbe befördern. Das zweite Team bestand aus Schülern der zehnten und elften Klasse. Sie haben mit ihrem Roboter den 80. Platz von 850 Teams belegt. Der Roboter musste unter anderem an einer Stange hochklettern oder kleine Kugeln werfen.



++ Betrunkener bewirft Frau mit geklauten Gegenständen ++

06:45 Uhr

In Kaiserslautern hat ein Mann eine Frau mit Gegenständen beworfen, die er vorher aus einer Kirche geklaut hat. Wie die Polizei mitteilt, ist das am Sonntagnachmittag passiert. Der Mann hatte aus einer Kirche in der Nähe des Messeplatzes in Kaiserslautern unter anderem Bücher, Porzellanschalen und eine Raben-Figur geklaut. Teile dieser Figur hatte er später auf eine Frau und ihr Auto geworfen. Die Frau wurde dabei nicht verletzt. Laut Polizei war der Mann betrunken, ein Alkohol-Test ergab bei ihm 2,9 Promille. Es wird jetzt gegen ihn ermittelt - unter anderem wegen Diebstahls.



Montag, 6. Mai

++ Autofahrer wird zwei Mal bestraft ++

18:10 Uhr

Ein Autofahrer kann auch zweimal bestraft werden, wenn er während einer Fahrt gegen zwei Gesetze verstößt. Das hat das pfälzische Oberlandesgericht in Zweibrücken jetzt entschieden. Der Autofahrer war im Dezember 2022 erwischt worden: Er hatte keinen Führerschein mehr und außerdem war der TüV an seinem Auto seit Monaten abgelaufen. Er wurde wegen des TüVs vom Amtsgericht wegen einer Ordnungswidrigkeit zu 60 Euro Geldstrafe verurteilt. Wegen des Fahrens ohne Führerschein stellte das Amtsgericht das Verfahren ein - schließlich sei der Mann ja wegen der Fahrt schon verurteilt worden. Dagegen legte die Staatsanwaltschaft Berufung ein - und bekam vom Oberlandesgericht Zweibrücken Recht. Es sei zwar eine Fahrt gewesen, aber der Mann habe zweimal entschieden, gegen das Gesetz zu verstoßen - ein Mal Monate zuvor, als er den TüV nicht verlängerte und dann, als er ohne Führerschein los fuhr.



++ Mann aus Kaiserslautern mit Sex-Fotos erpresst ++

17:45 Uhr

Ein 27-jähriger Mann aus Kaiserslautern ist von einer vermeintlichen Internetbekanntschaft mit Sex-Fotos erpresst worden. Laut Polizei hatte der Mann die Frau im Internet kennengelernt und mit ihr die Fotos ausgetauscht. Die Frau verlangte wenig später einen dreistelligen Geldbetrag, sonst würde sie die Bilder an seine Freunde weiterleiten. Der Mann zahlte einen Teil der Summe – wie viel, ist nicht bekannt. Erst als die Frau immer mehr forderte, erstattete er Anzeige.



++ Womöglich Fall von K.o.-Tropfen bei FCK-Spiel ++

17:25 Uhr

Erst kürzlich hatte der 1. FC Kaiserslautern davor gewarnt, nun gibt es womöglich einen Fall von K.o.-Tropfen beim Heimspiel des FCK gegen den 1. FC Magdeburg. Eine 27-jährige Frau war am Samstagabend beim Spiel des FCK im Fritz-Walter-Stadion. Am Sonntag konnte sie sich an nichts mehr erinnern, hatte laut Polizei Schmerzen im Fuß und Blutergüsse. Außerdem vermisste sie ihren Geldbeutel und Dokumente. Mehr dazu lesen Sie hier:

++ Berliner Ring in Pirmasens wieder frei ++

16:14 Uhr

Gute Nachricht für Autofahrer in Pirmasens - der Berliner Ring ist seit heute wieder frei. In der vergangenen Woche war dort die Bushaltestelle barrierefrei ausgebaut worden, was nicht ohne Sperrung ging. Autofahrer mussten Umwege in Kauf nehmen, auch eine Buslinie fuhr einen Umweg und brauchte deswegen länger.



++ Neue Funkzentrale für Feuerwehr in Zweibrücken ++

15:15 Uhr

Die Feuerwehr in Zweibrücken weiht heute ihre neue Funkeinsatzzentrale ein. Von dort aus werden alle Einsätze der Feuerwehr koordiniert. Die Feuerwehr in Zweibrücken ist damit nun voll digitalisiert. Nach Angaben des stellvertretenden Brand- und Katastrophenschutzinspekteurs in Zweibrücken wurde vorher noch mit Technik aus den 90er Jahren gearbeitet. Außerdem gab es bisher auch zu wenig Arbeitsplätze. Das hat sich jetzt aber alles geändert. Denn neben der neuen Technik gibt es auch mehr Besprechungsräume. Bei einem Katastrophenszenario kann man jetzt auch schneller reagieren, weil es nun einen eigenen Raum mit Großbildschirm für die Einsatzleitung gibt. Außerdem bekommt die Feuerwehr in diesem Jahr auch noch eine neue Fahrzeughalle. Insgesamt investiert die Stadt Zweibrücken in die Feuerwehr rund sieben Millionen Euro. Das Land hat das Projekt mitfinanziert.



++ Fehrbachtunnel wird gereinigt und gesperrt ++

14:54 Uhr

Autofahrer brauchen auf der B10 in der Südwestpfalz Geduld: Der Fehrbachtunnel wird gereinigt – und deshalb zeitweise gesperrt. Heute ist die Tunnelröhre in Richtung Landau dran - und zwar ab 19 Uhr bis ungefähr 6 Uhr morgen Früh. In der entgegengesetzten Richtung wird dann morgen die Tunnelröhre gereinigt. Auch kommende Woche wird der Tunnel nochmal für Reinigungsarbeiten gesperrt.



++ Stadtradeln startet in Pirmasens ++

13:38 Uhr

In Pirmasens startet ab heute wieder die Aktion Stadtradeln. Wer teilnimmt, tritt in die Pedale statt Auto zu fahren. Die Kilometer trägt man dann entweder online ein oder benutzt dafür die Stadtradel-App. Im vergangenen Jahr haben in Pirmasens knapp 200 Menschen an der Aktion teilgenommen. Gemeinsam haben sie mehr als 35.000 Kilometer zurückgelegt - und damit sechs Tonnen CO2 eingespart. Mitmachen können alle, die in Pirmasens leben, arbeiten, zur Schule gehen oder dort studieren. Und: Auch E-Bike-Fahrer können bei der Aktion mitmachen.



++ Jugendliche bedrohen 18-Jährigen mit Schreckschusswaffe ++

12:05 Uhr

In Enkenbach-Alsenborn haben am Wochenende Jugendliche einen 18- Jährigen mit einer Schreckschusswaffe bedroht. Wie die Polizei mitteilt, hatte der 18-Jährige Streit mit einer Gruppe von Teenagern gehabt. Ein 16-Jähriger habe ihm die Waffe an den Hals gehalten und ihm damit mehrmals ins Gesicht geschlagen. Ein 14-Jähriger habe ihn außerdem mit einem Hockeyschläger bedroht. Die Polizei konnte einen Teil der Angreifer ausfindig machen. Der 16-Jährige hat die Tat eingeräumt.



++ Erlebnisturm am Kranichwoog eröffnet ++

11:28 Uhr

Der Kranichwoog in Hütschenhausen im Kreis Kaiserslautern ist ein wichtiges Projekt für Natur- und Artenschutz. Ab sofort kann man sich das Gebiet auch von oben anschauen: von einem neuen Erlebnisturm aus. Dieser ist 24 Meter hoch. Interessierte haben von dort aus also einen guten Blick auf die beiden großen Wasserflächen des Kranichwoogs. Im Turm hängen nach Angaben der Kreisverwaltung Kaiserslautern auch Info-Tafeln, die zum Beispiel über den Naturschutz informieren. Der Erlebnisturm ist Höhepunkt eines knapp fünf Kilometer langen Rundwegs, der um das Naturschutzgebiet führt. Auch am Weg stehen verschiedene Info-Tafeln. Der Kranichwoog in Hütschenhausen ist ein großes Naturschutzgebiet, das Lebensraum für seltene Tier- und Pflanzenarten ist. Außerdem leben am Gewässer karpatische Wasserbüffel - sie begrasen die Weideflächen rund um den Kranichwoog.



++ Gräfensteiner Wanderwoche gestartet ++

10:50 Uhr

Heute hat die 43. Gräfensteiner Wanderwoche mit einer geführten Wanderung in Donsieders in der Südwestpfalz begonnen. Die 7,5 Kilometer lange Strecke führt die Teilnehmer unter anderem zum Wallfahrtsort Maria Rosenberg und ins Schwarzbachtal. Mitwandern kann jeder kostenlos und ohne vorherige Anmeldung. Am Mittwoch folgt eine Wanderung in Leimen. Die letzte Tour führt am Freitag unter anderem zum Bruderfelsen in Rodalben und zum Abschluss zum Hilschberghaus des Pfälzerwald-Vereins. Dort bekommen alle Teilnehmer der Wanderungen eine Urkunde.



++ Kinder-Uni in Zweibrücken ++

10:35 Uhr

Die Hochschule Kaiserslautern lädt heute Kinder ein, um den Uni-Alltag zu erleben. Im Rahmen der Kinder-Uni öffnet die Hochschule an ihren verschiedenen Standorten die Türen für Kinder, wie auch andere Hochschulen im Land. Am Campus in Zweibrücken können sie etwas über künstliche Intelligenz lernen. Die Kinder werden von einem Uni-Professor spielerisch an das Thema herangeführt. Sie lernen, wie künstliche Intelligenz funktioniert, was sie kann und was sie nicht kann. Kinder zwischen acht und zwölf Jahren können sich im Internet zur Kinder-Uni anmelden.



++ Blitzer in Kaiserslautern angezündet ++

7:25 Uhr

Blitzer sind bei den meisten Autofahrern nicht gerade beliebt. In Kaiserslautern hat das ein fest installierter Blitzer jetzt besonders zu spüren bekommen: Er wurde angezündet.





++ Pferd stirbt bei Unfall auf A63 ++

6:25 Uhr

Bei einem Unfall auf der A63 bei Börrstadt im Donnersbergkreis ist gestern Nachmittag ein Pferd gestorben. Wie die Polizei mitteilt, war ein Autofahrer aus Frankreich in ein Gespann aus Auto und Pferde-Anhänger gekracht. Warum, ist noch nicht klar. Durch den Zusammenstoß war der Hänger umgekippt. Das Pferd darin wurde so schwer verletzt, dass es an der Unfallstelle gestorben ist - noch bevor ein Tierarzt da war. Die beiden Autofahrer wurden nicht verletzt. Wegen des Unfalls war die A63 bei Börrstadt knapp eine Stunde voll gesperrt.



++ Telekom-Mitarbeiter streiken wieder ++

6:00 Uhr

Heute und morgen streiken die Mitarbeiter der Telekom erneut bundesweit - auch bei der Niederlassung Kaiserslautern. Die Gewerkschaft ver.di hatte in den vergangenen Wochen bereits mehrfach zu Warnstreiks aufgerufen. Dieses Mal weitet sie den Streik auf zwei Tage aus. Für Kunden in der Westpfalz könnte das zum Beispiel bedeuten, dass sie vergeblich auf Servicemitarbeiter warten. Auch die Bauarbeiten am Glasfasernetz könnten durch den Streik stillstehen. Ver.di fordert in den Tarifverhandlungen unter anderem zwölf Prozent mehr Lohn. In Kaiserslautern arbeiten für die Telekom rund 50 Menschen.



