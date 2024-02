Unbekannte haben aus dem Gebäude des Deutschen Schuhmuseums in Hauenstein mehrere Ausstellungsstücke gestohlen. Kurios: Darunter waren keine Schuhe, aber eine Stielhandgranate aus Holz.

Die Zeitspanne, in der die Tat liegt, ist eine sehr lange. Die Polizei teilte mit, dass die Ausstellungsstücke zwischen dem 14. Dezember und dem 22. Februar gestohlen wurden. In dieser Zeit wurde im Schuhmuseum umgebaut.

Keine Schuhe aus Museum in Hauenstein gestohlen

Dem oder den Tätern sei es gelungen, unbemerkt in das dritte Obergeschoss zu gelangen. Dort, unter dem Dach des Gebäudes, ist das Sportmuseum untergebracht. Hier wurden mehrere Vitrinen aus Glas aufgehebelt, in denen sich Kleidung und Gegenstände aus der NS-Zeit befanden. Darunter war auch die Stielhandgranate aus Holz.

So sieht eine Stielhandgranate aus (Symbolbild). Unter anderem hatte die Wehrmacht diese Art von Handgranate im Zweiten Weltkrieg eingesetzt. Holzimitate, wie die nun gestohlene Granate aus dem Gebäude des Schuhmuseums, sind besonders unter Sammlern beliebt. Sie werden aber auch zu Deko-Zwecken genutzt. So sieht eine Stielhandgranate aus. Unter anderem hatte die Wehrmacht diese Art von Handgranate im Zweiten Weltkrieg eingesetzt. Holzimitate, wie die nun gestohlene Granate aus dem Schuhmuseum, sind besonders unter Sammlern beliebt. Sie werden aber auch zu Deko-Zwecken genutzt.

An Schuhen aus dem Deutschen Schuhmuseum hatten der oder die Täter offenbar kein Interesse. Die gestohlenen Gegenstände haben nach Angaben der Polizei einen Wert von insgesamt etwa 10.000 Euro.

Polizei Pirmasens sucht Zeugen

Weitere Informationen zu der Tat will die Polizei nicht herausgeben - aus "ermittlungstaktischen Gründen", heißt es. Sie sucht aber Zeugen und nach Menschen, denen die gestohlenen Gegenstände vielleicht angeboten wurden. Hinweise gehen an die Polizei in Pirmasens - entweder per Mail kipirmasens@polizei.rlp.de oder unter 06331 520 0.