Wer Polarlichter bewundern möchte, muss ausnahmsweise keine teure Reise nach Skandinavien buchen. Auch in Rheinland-Pfalz haben Sternegucker in der Nacht von Freitag auf Samstag gute Chancen. Und das Wetter spielt mit.

Seit Anfang der Woche meldet der Amerikanische Weltraum-Wetter-Vorhersagedienst (NOAA) starke Sonnenaktivitäten. Die dunklen Flecken der Sonne werfen derzeit besonders viel Masse aus. Die lila-pinken Polarlichter entstehen dann, wenn die elektrisch geladenen Teilchen der Sonne bis in die Erdatmosphäre geschleudert werden.

Stärkste Eruption der Sonne seit 2004

Der Ausbruch sei sehr ungewöhnlich, sagt ein Sprecher des ARD-Wetterzentrums. Es sei die stärkste Eruption seit 2004. Sie sei am Freitagfrüh ausgelöst worden und der Teilchenstrom 24 bis 48 Stunden bis zur Erde unterwegs. Um 11 Uhr unserer Zeit am Samstagmorgen sei die Wirkung voraussichtlich am stärksten. Aber bereits in der zweiten Nachthälfte um die Zeit zwischen 3 und 4 Uhr morgens könnten die Polarlichter im Südwesten zu sehen sein, so der Meteorologe.

Wie das CENAP - ein Forschungsnetzwerk für außergewöhnliche Himmelsphänomene, dem SWR mitteilte, könnte das Polarlicht bis in den Alpenraum fotografierbar sein. Das Maximum des Sturms werde aber wohl Nordamerika treffen.

Gute Sicht in dunkler Umgebung

Grundsätzlich gilt: je dunkler die Umgebung, desto größer die Chancen, die Polarlichter zu sehen. Am besten erkennt man die Polarlichter draußen in der Natur, in ländlichen Regionen, also weit weg von Straßenlaternen oder anderen Lichtern, idealerweise auf Hügeln mit weiter Sicht. Und dann Richtung Norden schauen - denn da kommen die Lichter her. In Rheinland-Pfalz zeigten sich beispielsweise im September Polarlichter am Himmel.

Laut Meteorologen spielt zudem der Standort eine wichtige Rolle. Als Faustregel gilt: Je nördlicher, desto besser. Also: In Eifel und Westerwald ist das Phänomen besser zu bestaunen als in der Pfalz oder in Rheinhessen.

Das Handy sollte unbedingt dabei sein

Um das Naturphänomen bewundern zu können, sollte unbedingt das Handy oder eine Digitalkamera mitgenommen werden. Denn die Kameras nehmen das Licht deutlich besser auf als das bloße Auge. Mit dem Nacht-Modus in der Foto-App steigen die Chancen auf gute Aufnahmen. Wer mag, kann auch ein Stativ mitnehmen und dann durch die darauf installierte Kamera schauen.

Wetterbedingungen sind äußerst günstig

Das Wetter spielt auch mit: In der Nacht auf Samstag werden nur ein paar Schleierwolken erwartet und auch in der Nacht auf Sonntag bleiben die Bedingungen gut, sagt SWR-Wetterexperte Bernd Madlener. "Die Chancen, Polarlichter zu sehen, sind super, besser könnten sie kaum sein."