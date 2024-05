In Gedenken an Andreas Brehme: FCK stellt Pokalfinaltrikot vor

Für die Fans des 1. FC Kaiserslautern ist es das Highlight der Saison: das DFB-Pokalfinale am 25. Mai. Nun hat der Verein die Spielkleidung für das große Spiel vorgestellt.

Der 1. FC Kaiserslautern wird im DFB-Pokalfinale am 25. Mai im Berliner Olympiastadion in einem Sondertrikot in Gedenken an Vereinslegende Andreas Brehme auflaufen. Das gab der Verein auf seiner Website bekannt. Das Jersey ist in weiß gehalten und trägt die Silhouette des am 20. Februar verstorbenen Weltmeisters auf der Vorderseite. Brehme wurde 1996 mit dem FCK DFB-Pokalsieger.

Ziert das Sondertrikot des FCK: Andreas Brehme. (Quelle: 1. FC Kaiserslautern) 1. FC Kaiserslautern

Aufruf an die Fans: "Ihr in Rot"

Die "Roten Teufel" werden ihr größtes Spiel der jüngeren Vereinshistorie also in ihrer Auswärtsfarbe Weiß spielen. Gegner Bayer Leverkusen hatte im Vorfeld das Heimrecht zugelost bekommen und wird das Finale in den Farben Rot und Schwarz bestreiten. Dennoch soll die Farbe Rot im Olympiastadion auch auf Seiten des FCK nicht fehlen. Dem Aufruf des Vereins "Ihr in Rot, wir in Weiß!", mit dem das Sondertrikot beworben wird, dürften viele Anhänger folgen.