Wer das letzte FCK-Heimspiel der Saison besuchen will, sollte sich frühzeitig um die Anreise kümmern. Wegen Bauarbeiten fahren nämlich keine Züge. Immerhin gibt es mehr Parkplätze.

Die Roten Teufel haben den Klassenerhalt bereits in der Tasche und trotzdem brauchen FCK-Fans beim letzten Heimspiel gegen Braunschweig starke Nerven. Rund um Kaiserslautern fahren keine Züge. Außerdem sind für die Fans auch keine zusätzlichen Busse eingeplant, denn die werden schon für den Schienenersatzverkehr benötigt. Zwar fahren einige wenige Busse nach Kaiserslautern, der Zweckverband ÖPNV Rheinland-Pfalz Süd rät aber explizit, die Anreise nach Kaiserslautern ohne öffentliche Verkehrsmittel zu planen.

Zusätzliche Parkplätze zum FCK-Spiel in Kaiserslautern

Wer also nicht in Kaiserslautern wohnt, ist auf ein Auto angewiesen, um das Spiel trotzdem besuchen zu können. Damit die Parkplatzsuche nicht allzu frustrierend wird, stellt das Einkaufszentrum "Pfalz Center" nach Angaben des FCK seinen Kundenparkplatz zur Verfügung. Dadurch gibt es 1.000 weitere Parkplätze in der Stadt. Auf der Shuttleroute Kaiserslautern-Ost halten die Busse dann zusätzlich zur Schweinsdell auch in der Salingstraße. Darüber hinaus pendeln die Busse wie gewohnt auch von der Universität zum Stadion.

Der Zweckverband kritisiert die Deutsche Bahn

Aber nicht nur rund um das FCK-Spiel sorgen die Bauarbeiten an den Bahnstrecken für Ärger. Die Deutsche Bahn hat in der Westpfalz nämlich einiges vor. An mehreren Streckenabschnitten beginnen im Mai Bauarbeiten, dazu müssen jedoch viele Züge gestrichen werden. Vom Zweckverband ÖPNV Rheinland-Pfalz Süd heißt es, dass man mit den gleichzeitig stattfindenden Arbeiten die Westpfalz praktisch vom restlichen Schienenverkehr abschneide. Das hätte man anders planen müssen, so die Kritik an der Deutschen Bahn (DB).

Zum letzten FCK-Heimspiel fahren keine Züge nach Kaiserslautern. Das kritisiert der zuständige Zweckverband. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Stefan Sauer

Laut Zweckverband habe man schon frühzeitig darauf hingewiesen, dass so viele Streckensperrungen zur selben Zeit den gesamten Zugverkehr in der Region zum Erliegen bringen würden. Von der DB habe man die Antwort bekommen, dass dadurch die Zugausfälle und Sperrungen gebündelt werden. Für den Zweckverband keine stichhaltige Begründung, sondern ein "Überreizen der Bündelungsmethodik".

Keine Züge rund um Kaiserslautern

Die Zugausfälle ab Mitte Mai betreffen vor allem die Strecken um Kaiserslautern, unter anderem von Landstuhl über Kaiserslautern bis nach Neustadt an der Weinstraße. Auch der Verkehr bis Enkenbach bzw. Rockenhausen sowie bis Schopp oder Pirmasens und ins Lautertal müsse komplett durch Busse ersetzt werden, heißt es vom Zweckverband. Der Kaiserslauterer Hauptbahnhof kann zeitweise auch nicht angefahren werden.

Alle Infos zu den Zugausfällen in der Westpfalz gibt`s hier: Ludwigshafen – Kaiserslautern – Homburg: Ab dem 17.05. bis 19.06., nächtliche Sperrung zwischen Homburg-Kaiserslautern und Neustadt. Zusätzlich an vier Wochenenden (18.05.-19.05., 25.05-26.05., 01.06.- 02.06., 08.06.-09.06.) Schienenersatzverkehr ganztägig. Folgende Linien sind betroffen: S-Bahn Linien 1 und 2 (Homburg – Kaiserslautern – Neustadt/W – Mannheim): Ganztägige Ausfälle an vier Wochenenden (18.05.-19.05., 25.05-26.05., 01.06.-02.06., 08.06.-09.06.). Nächtliche Ausfälle (17.05.-19.06.), zwischen Homburg und Neustadt, sowie zwischen Kaiserslautern und Neustadt. RB 70 (Kaiserslautern – Saarbrücken): Ganztägige Ausfälle an drei Wochenenden (18.05.-19.05., 25.05-26.05., 01.06.-02.06.) zwischen Einsiedlerhof und KL. Am 08. und 09.06. fahren die Züge wie vorgesehen, jedoch: Ab 17.05. bis 09.06. abends ab 21 Uhr Ausfall zwischen Kaiserslautern und Einsiedlerhof/Landstuhl. RE 1 (Süwex, Mannheim – Kaiserslautern – Saarbrücken – Trier): Ab 17.05. bis 09.06. nachts ab 21 Uhr Ausfall zwischen Neustadt und Homburg und an drei Wochenenden (18.05.-19.05., 25.05-26.05., 01.06.-02.06.) ganztägig zwischen Landstuhl und Neustadt, am 08.06. und 09.06. beschränkt auf Kaiserslautern und Neustadt. RE 6 (Kaiserslautern – Neustadt/W – Karlsruhe): Ausfall an vier Wochenenden (18.05.-19.05., 25.05-26.05., 01.06.- 02.06., 08.06.-09.06.) zwischen Neustadt und Kaiserslautern, zwischen Neustadt/W – Karlsruhe keine Einschränkungen bekannt. Während der Totalsperrungen entfallen ebenfalls alle Züge des DB-Fernverkehrs zwischen Mannheim und Saarbrücken. Pariszüge werden möglicherweise über Strasbourg umgeleitet. Kaiserslautern – Pirmasens (17.05. - 15.06.): Ab Freitag (21 Uhr) bis Sonntag ganztägig, vom 17.05.-19.05., sowie vom 24.-26.05.; Ausfall zwischen Kaiserslautern und Schopp, Schienenersatzverkehr. Am 30.05., 01.06., 08.06. und 15.06 fällt der Zug 12801 aus. (Abfahrt in Kaiserslautern um 00:53 Uhr), Schienenersatzverkehr von Kaiserslautern bis Pirmasens Kaiserslautern – Lauterecken (18.05. - 15.06.): Ganztägig am Wochenende (18.-19.05, 25.-26.05 und 08.-09.06.) Am 30.05., 01.06., 08.06., 09.06. und 15.06. fällt der Zug 12950 aus. (Abfahrt in Kaiserslautern um 00:53 Uhr) Kaiserslautern – Bingen (13.05. - 13.07.): Sperrung ab 22 Uhr bis 05 Uhr 30, Tunnelarbeiten, nächtliche Zugausfälle (12758 und 12762, 12757 und 12759) zwischen Rockenhausen/Bad Münster und Kaiserslautern. Am Wochenende (17.-19.05.): Ausfall ganztägig zwischen Kaiserslautern und Enkenbach Kaiserslautern – Kusel (an den Samstagen 18.05., 25.05. und 01.06.): Ausfall zwischen Landstuhl und Kusel

Viele Zugausfälle auch am Pokalfinale-Wochenende

Problematisch könnte es für Pendler auch am DFB-Pokalfinale-Wochenende werden, unter anderem bei der Anreise zum Public Viewing auf dem Stiftsplatz. Der Zweckverband warnt hier ebenso vor vielen erwarteten Zugausfällen. An diesem Wochenende ist außerdem damit zu rechnen, dass viel in Kaiserslautern los sein wird, da auch die Lautrer Mai Kerwe ab 24. Mai startet.