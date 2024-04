FCK gegen Leverkusen im DFB-Pokal: Alles Wichtige zum Finale 2024

Im DFB-Pokal trifft der 1. FC Kaiserslautern im Endspiel auf Bayer 04 Leverkusen. Vor dem Finale Ende Mai in Berlin beantworten wir die wichtigsten Fragen.

Zweitliga-Traditionsclub gegen Bundesliga-Topverein, Rote Teufel gegen Werkself, 1. FC Kaiserslautern gegen Bayer 04 Leverkusen: Am 25. Mai bestreiten diese zwei Teams im Berliner Olympiastadion das Endspiel um den DFB-Pokal 2024. Am Montag (08.04.2024) fand in der Hauptstadt ein Treffen zwischen dem Deutschen Fußball-Bund und Vertretern der beiden Finalisten statt. Nach diesem gibt es nun die ersten Infos.

Eine Frage, die die Fanlager der Finalclubs traditionell am meisten interessiert. Welcher Verein welchen Kurvenbereich zugeteilt bekommt, wurde auch diesmal im Vorfeld des Endspiels ausgelost. Das Ergebnis: Die Fans des FCK werden das Finale um den DFB-Pokal in der Ostkurve des Berliner Olympiastadions verfolgen.

Der Lauterer Anhang hat also so gesehen den "Heimbereich" zugelost bekommen. Dort stehen bei Ligaspielen sonst viele Fans des Zweitligisten Hertha BSC. Die Fans von Bayer 04 Leverkusen werden sich demnach auf der anderen Stadionseite rund um das Marathontor platzieren.

Wer sich am 25. Mai in welchem Bereich Berlins auf das Pokalfinale einstimmt, hat sich gleichzeitig mit der Kurvenverteilung entschieden. Für die Fans des FCK bedeutet das: Das Fanfest bzw. die Fanzone befindet sich am Endspieltag am Breitscheidplatz in unmittelbarer Nähe zur Gedächtniskirche. Die Bayer-Anhänger werden sich tagsüber am Hammarskjöldplatz nahe der Messe einfinden.

Auch die Farbe der Trikots für das Finale im DFB-Pokal wurde, man ahnt es fast, ausgelost. Leverkusen erhielt demnach den "First Pick" und wird in seinen traditionellen Heimtrikot-Farben schwarz und rot auflaufen. Der 1. FC Kaiserslautern hat angekündigt, die Partie in einem Sondertrikot bestreiten zu wollen. Einzelheiten dazu soll es laut Club "zu gegebener Zeit" geben.

Bayer Leverkusen bekommt beim Finale die Heimkabine, der 1. FC Kaiserslautern die Gästekabine. Die offizielle Spielpaarung lautet jedoch 1. FC Kaiserslautern gegen Bayer Leverkusen. Das ergab das obligatorische Meeting der Finalisten in Berlin, wie der DFB auf seiner Internetseite mitteilte.

Traditionell sind Eintrittskarten für das Endspiel extrem begehrt. Im Berliner Olympiastadion ist Platz für rund 70.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, doch in den vergangenen Jahren waren die Kontingente, die offiziell über den DFB zu kaufen sind, immer sehr schnell ausverkauft. In diesem Jahr waren Ticket-Bewerbungen zwischen dem 7. und dem 21. März möglich. Der Prozess ist abgeschlossen, eine weitere Verkaufsphase wird es laut Verband nicht geben.

Wie Fans des FCK über den Verein an Karten kommen können, will der Club "schnellstmöglich" kommunizieren.