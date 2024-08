1. FC Kaiserslautern leiht Daisuke Yokota aus Gent aus

per Mail teilen

Kurz vor Ende des Transferfensters holt der 1. FC Kaiserslautern noch einen Offensivspieler auf den Betztenberg. Der Japaner Daisuke Yokota kommt von der KAA Gent auf Leihbasis.

Der 1. FC Kaiserslautern hat den 24-jährigen Daisuke Yokota von der KAA Gent für ein Jahr ausgeliehen. Das gab der FCK am Freitag in einer Pressemittelung bekannt. Der Offensivspieler blickt schon auf einige Stationen im europäischen Fußball zurück. Auch hat er bereits Jugend-Stationen in Deutschland, beim FSV Frankfurt und Carl Zeiss Jena, hinter sich. Nun soll er die Roten Teufel verstärken.

Thomas Hengen würdigt Dribbelstärke des Japaners

"Daisuke ist ein quirliger Offensivspieler, der auf beiden Flügelpositionen zu Hause ist. In Gent kam er zuletzt vermehrt auf der rechten Seite zum Einsatz, da er ein guter Dribbler ist und mit seinem starken linken Fuß nach innen ziehen kann. Er bietet damit unserem Offensivspiel weitere Variationsmöglichkeiten", sagte FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen über den Neuzugang.

Yokota würdigte in der Pressemitteilung den FCK als sehr traditionsreichen Club "von großer Historie". Auch auf die Fans auf dem Betzenberg freue er sich. "Vor allem bin ich aber dankbar, dass der FCK mir die Möglichkeit gibt, auf einem guten Niveau hoffentlich viel Spielpraxis zu erhalten und der Mannschaft zu helfen“, sagte der Japaner.