Was ist los im Großraum Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und Donnersberg? In unserem Blog erfahren Sie es.

12:00 Uhr ++ Pirmasenser Plastikhersteller übernimmt niederländische Firma ++ Der Plastikteilehersteller Profine aus Pirmasens übernimmt eine niederländische Firma für Aluminiumbau. Das Pirmasenser Unternehmen will nach eigenen Angaben so sein Angebot erweitern. Bisher stellen sie Teile für Fenster oder Rollläden nur aus Plastik her. Mit der Erweiterung können sie dann auch Produkte aus Aluminium an ihre Kunden verkaufen, zum Beispiel Fassaden-Profile. Außerdem hat die niederländische Firma auch gute Kontakte ins Ausland. Profine übernimmt auch die rund 30 Mitarbeitenden der Firma. Der ehemalige Besitzer koordiniere die Geschäfte aber weiterhin von den Niederlanden aus und tausche sich dann mit Pirmasens aus, heißt es von Profine. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 12.10.2024 um 09:30 Uhr.

11:11 Uhr ++ Pfalzklinikum hat neue Internetseite für seelische Gesundheit ++ Das Pfalzklinikum in Kaiserslautern hat seit dieser Woche eine neue Internetseite für seelische Gesundheit. Die Plattform richtet sich an alle Menschen, die sich mit ihrer mentalen Gesundheit beschäftigen wollen. Auf der Seite gibt es eine Übersicht mit Angeboten in der Pfalz, bei denen man lernt, besser mit schwierigen Situationen im Leben umzugehen. Das können zum Beispiel Beratungsangebote oder Kurse sein, so das Pfalzklinikum. Man kann sich da auch registrieren und selbst Angebote eintragen. Und es gibt Infomaterial zum Thema seelische Gesundheit, also Videos, Comics oder einen Blog. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 12.10.2024 um 10:30 Uhr.

12:32 Uhr ++ Kirchheimbolanden lädt zum Oktobermarkt ++ Auch an diesem Wochenende gibt es wieder zahlreiche Veranstaltungen in der Westpfalz: Die Kirche St. Maria am Marienplatz in Kaiserslautern hat eine neue Orgel. Und um diese einzuweihen, hat die Gemeinde den Rocksänger Dirk Zöllner aus Berlin eingeladen. Unter dem Titel "Chororgel trifft Rocker" wird er am Sonntag um 17 Uhr einige seiner Lieder singen, begleitet von der neuen Orgel. Außerdem steht in Kirchheimbolanden der Oktobermarkt an – dort ist verkaufsoffener Sonntag. Der Markt steht diesmal unter dem Motto "Suppenlative", denn die Gastronomen bieten 18 verschiedene Suppen zum Schlemmen an. Der Oktobermarkt startet Sonntag um 12 Uhr in Kirchheimbolanden. Und auch in Lauterecken ist am Sonntag verkaufsoffener Sonntag – ab 11 Uhr ist dort Herbstmarkt mit Musik, Essen und Getränken. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 12.10.2024 um 12:30 Uhr.

10:44 Uhr ++ Dampfzug fährt auf der Eistal-Bahnstrecke ++ In Grünstadt und Ramsen wird am Sonntag gefeiert, dass vor 30 Jahren die Bahnstrecke zwischen den beiden Orten wieder in Betrieb genommen wurde. Wer schon immer mal mit einem Dampfzug fahren wollte, kommt voll auf seine Kosten: Insgesamt pendelt der Dampfzug mit einer 100 Jahre alten Lok fünfmal auf der Strecke – zum ersten Mal Sonntagfrüh ab 8:10 Uhr ab Grünstadt, zum letzten Mal ab 17:55 Uhr ab dem Eiswoog. Zwischendurch fahren auch moderne Triebwagen auf der 17 Kilometer langen Strecke. Das Beste: Alle Fahrkarten der Deutschen Bahn gelten auch in den Dampfzügen – also auch das Deutschlandticket. In Grünstadt wird das Jubiläum der Eistalbahn kombiniert mit einem verkaufsoffenen Sonntag. Zuletzt wurde bekannt, dass die letzten verbliebenen Kilometer der Eistalbahn von Ramsen nach Enkenbach aus Kostengründen nicht mehr ausgebaut werden. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 12.10.2024 um 10:30 Uhr.

9:36 Uhr ++ Diese Sport-Events erwarten die Westpfälzer am Wochenende ++ Während die Zweitliga-Fußballer des 1. FC Kaiserslautern am Wochenende pausieren, sind viele andere Sportmannschaften aus der Westpfalz im Einsatz. Die zweite Mannschaft des FCK hat am Samstag zum Beispiel ein Spitzenspiel. Auch der FK Pirmasens und die Basketballerinnen des FCK müssen sich am Wochenende beweisen. Im Kreis Kusel findet am Sonntag außerdem der Ohmbachsee-Halbmarathon statt. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 12.10.2024 um 8:30 Uhr.

7:01 Uhr ++ Frau bei Unfall in Kindsbach verletzt ++ Bei einem Unfall in Kindsbach im Kreis Kaiserslautern ist am Freitagabend eine Frau verletzt worden. Nach Polizeiangaben übersah ein 20-jähriger Autofahrer die ältere Frau, die am Straßenrand einen Abfluss reinigte. Sie erlitt bei der Kollision mehrere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer ist zunächst weitergefahren, wurde dann aber von einem anderen Autofahrer auf den Unfall aufmerksam gemacht. Die Polizei sucht jetzt Zeugen des Unfalls. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 12.10.2024 um 6:30 Uhr.

6:45 Uhr ++ Polizei berät Fahrradfahrer auf Wochenmarkt in Waldmohr ++ Wie kommen Fahrradfahrer und Fahrradfahrerinnen sicher durch die dunkle Jahreszeit? Dazu beraten am Samstagmorgen der Fahrradclub ADFC und die Polizei beim Wochenmarkt in Waldmohr im Kreis Kusel. Vor Ort können Fahrradfahrer zum Beispiel ihr Fahrrad auf Sicherheit checken lassen, so die Polizei. Der ADFC bietet außerdem an, das Rad zu codieren, damit es nach einem möglichen Diebstahl wieder leichter dem Besitzer zugeordnet werden kann. Die Polizei berät beim Wochenmarkt in Waldmohr außerdem zum Thema Einbruchsschutz – beantwortet also Fragen zu Überwachungskameras oder Alarmanlagen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 12.10.2024 um 6:30 Uhr.

17:15 Uhr ++ Bakterien im Trinkwasser bei Baumholder ++ In einem Trinkwasser-Hochbehälter in Baumholder-Breitsesterhof sind Bakterien gefunden worden. Der Kreis Birkenfeld bittet alle Bürgerinnen und Bürger in diesem Stadtteil Leitungswasser abzukochen, bevor man es trinkt oder damit Essen abwäscht. Auch beim Zähneputzen sollten die Bürger nur abgekochtes Wasser verwenden. Die Bakterien in dem Wasser könnten eine Magen-Darm-Erkrankung verursachen, so der Kreis. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 11.10.2024 um 16:30 Uhr.

15:13 Uhr ++ Hexenklamm bei Pirmasens wieder frei ++ Wanderer können nach Angaben der Stadt Pirmasens den Premiumwanderweg "Hexenklamm" ab sofort wieder betreten. An Pfingsten hatte es so stark geregnet, dass viele Wege unterspült und Hänge abgerutscht waren. Auch Bäume waren umgestürzt. Mitarbeiter des zuständigen Forstamtes und der Stadt Pirmasens haben die Schäden mittlerweile beseitigt. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 11.10.2024 um 14:30 Uhr.

13:56 Uhr ++ Wieder keine Züge zwischen Kaiserslautern und Lauterecken ++ Bahnfahrer müssen sich darauf einstellen, dass auf der Lautertalbahn am Nachmittag wieder keine Züge fahren. Der letzte Zug zwischen Kaiserslautern und Lauterecken-Grumbach fährt um kurz nach halb zwei. Bahnfahrer sollten im Online-Fahrplan nachschauen, wann die Ersatzbusse fahren. Die Bahn hat nach eigenen Angaben gerade viele Krankheitsfälle und deshalb einen Engpass beim Personal. Auf der Lautertalbahn fallen aus diesem Grund immer wieder Züge aus. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 11.10.2024 um 13:30 Uhr.

10:18 Uhr ++ FCK testet gegen den SC Freiburg ++ Der 1. FC Kaiserslautern nutzt heute die Länderspielpause und testet am Nachmittag bei Bundesligist Freiburg. Spielbeginn ist um 14 Uhr im Europa-Park-Stadion in Freiburg. Zuschauer sind für das Spiel keine zugelassen. Außerdem überträgt keiner der beiden Vereine das Spiel. Bei uns erfahren Sie trotzdem wie es ausgeht - hier im Blog. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 11.10.2024 um 8:30 Uhr.

8:37 Uhr ++ Reaktivierung der Eistalbahn unwahrscheinlich ++ Die Eistalbahn im Kreis Kaiserslautern wird in absehbarer Zeit nicht reaktiviert. Das geht aus einem Gutachten des zuständigen Zweckverbandes hervor. Demnach wäre es zu teuer, diesen Streckenabschnitt wieder für den Bahnverkehr herzurichten. Die Strecke zwischen dem Eiswoog und Enkenbach-Alsenborn ist zwar nur neun Kilometer lang. Sie hat aber einen Tunnel und zwei Brücken. Eine davon ist das Eistal-Viadukt - die längste Eisenbahnbrücke der Pfalz. Diese wieder für Züge herzurichten, würde die Kosten der Reaktivierung immens in die Höhe treiben - und die Strecke wäre nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben. Allerdings: Der Zweckverband will bei der Deutschen Bahn erreichen, dass sie die Bahntrasse weiterhin sichert. Auf diese Weise bleibe für die Zukunft die Option, sie doch irgendwann wieder in Betrieb nehmen zu können. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 11.10.2024 um 8:30 Uhr.

7:27 Uhr ++ Straße bei Aschbach gesperrt ++ Die Landesstraße zwischen Reckweilerhof und Aschbach im Kreis Kusel ist ab heute voll gesperrt. Dort wird die Strecke laut Landesbetrieb Mobilität auf anderthalb Kilometer neu gemacht. Autofahrer werden bis zum Ende der Herbstferien umgeleitet. Das Land finanziert die Bauarbeiten mit etwa 200.000 Euro. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 11.10.2024 um 6:30 Uhr.

6:49 Uhr ++ Grundschüler in Pirmasens sammeln Müll ++ Die Schülerinnen und Schüler der Grundschule Horeb sammeln heute in Pirmasens Müll auf. Die Stadt will damit etwas gegen Umweltverschmutzung tun. Die Kinder laufen heute Morgen zum Eisweiher. Dabei nehmen die Klassen verschiedene Wege und sammeln auf dem Weg Müll ein. Die Abfallberatung der Stadt gibt den Schülerinnen und Schülern dafür Handschuhe, Zangen und Müllsäcke. Am Eisweiher wiegen sie dann den gesammelten Müll. Danach kommt die Müllabfuhr vorbei und holt den Müll ab. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 11.10.2024 um 6:30 Uhr.

6:32 Uhr ++ Straße im Kreis Kusel gesperrt ++ Autofahrer müssen sich heute im Kreis Kusel auf eine gesperrte Strecke einstellen. Auf der Landesstraße zwischen Hefersweiler und Wolfstein wird schon länger gebaut. Jetzt geht es in die letzte Phase der Bauarbeiten, deshalb muss die Straße zwischen Einöllen und Wolfstein ab heute voll gesperrt werden. Das Ganze dauert bis zum Frühjahr kommenden Jahres. Laut Landesbetrieb Mobilität dauert das deshalb so lange, weil unter anderem ein Geröll-Fangzaun bei Wolfstein neu gemacht werden muss. Autofahrer werden umgeleitet. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 11.10.2024 um 6:30 Uhr.

6:26 Uhr ++ Überdurchschnittlich viele Menschen in Westpfalz depressiv ++ In der Westpfalz sind überdurchschnittlich viele Menschen an Depressionen erkrankt. Das geht aus einer Untersuchung der Krankenkasse AOK hervor. In der Stadt leiden über 15 Prozent der Menschen an Depressionen - das ist der höchste Wert in ganz Rheinland-Pfalz. Im Kreis Kusel und im Donnersbergkreis sind die Zahlen ähnlich hoch. Aber auch in den anderen Städten und Kreisen in der Westpfalz liegt die Zahl der Erkrankungen über dem Durchschnitt von Rheinland-Pfalz, der bei gut 12 Prozent liegt. Warum die Werte ausgerechnet in der Westpfalz so hoch sind, dafür liefert die Untersuchung der AOK keine Gründe. Sie zeigt allerdings, dass besonders Menschen ab 60 Jahren an Depressionen erkranken und dabei deutlich mehr Frauen als Männer. In den vergangenen fünf Jahren wurde bei immer mehr Menschen eine Depression festgestellt - einer der Gründe war demnach die Corona-Pandemie. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 11.10.2024 um 6:30 Uhr.

17:16 Uhr ++ Wieder mehr Studenten an Hochschule Kaiserslautern ++ An der Hochschule Kaiserslautern haben sich im Vergleich zum vergangenen Jahr wieder mehr Menschen eingeschrieben. An den Standorten Kaiserslautern, Pirmasens und Zweibrücken sind es laut Hochschule insgesamt fast 1.100 neue Erstsemester. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich diesmal 140 angehende Studierende mehr an der Hochschule Kaiserslautern eingeschrieben. Mehr Erstsemester haben zum Beispiel die Studiengänge des Fachbereichs Angewandte Ingenieurwissenschaften in Kaiserslautern. Besonders nachgefragt ist hier laut Hochschule die Möglichkeit, berufsbegleitend zu studieren. Am Standort in Zweibrücken hat der Fachbereich Betriebswirtschaft viele Studenten angezogen. Besonders beliebt war zum Beispiel der Studiengang Wirtschaft und Recht - die Einschreibungen konnten hier verdoppelt werden. Am Hochschul-Standort Pirmasens ist der Studiengang Angewandte Pharmazie besonders gefragt. Das Wintersemester an der Hochschule Kaiserslautern läuft seit Ende September. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 10.10.2024 um 15:30 Uhr.

16:45 Uhr ++ Mann schießt in Niederkirchen mit Schreckschusswaffe ++ Er soll in Niederkirchen im Kreis Kaiserslautern durch die Straße gelaufen sein und in die Luft geschossen haben. Deswegen hat die Polizei am späten Mittwochabend einen 54-Jährigen festgenommen. Anwohner aus Niederkirchen hatten aufgeregt die Polizei gerufen. Die alarmierten Beamten konnten den Mann in der Nähe seiner Wohnung festnehmen. In der Wohnung haben sie eine Schreckschusswaffe sowie Munition sichergestellt. Ein Alkoholtest ergab bei dem Mann gut 2,4 Promille, so die Polizei. Der Mann muss mit einer Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz rechnen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 10.10.2024 um 14:30 Uhr.

14:40 Uhr ++ Neue Skatebahn für Kaiserslautern ++ In einer Seitenstraße der Fußgängerzone in Kaiserslautern wird in den kommenden Tagen vorrübergehend eine Skatebahn aufgebaut. Laut der Stadt will man damit den Skaterinnen und Skatern in diesem Jahr noch ein kleines Highlight zukommen lassen. Aufgebaut wird die Rampe in der Löwenstraße von angehenden Architekturstudenten der Lauterer Uni. Ende nächster Woche soll die Skatebahn freigegeben werden. Sie soll dann bis Ende November stehen bleiben und jeder, der will, kann sie nutzen. Finanziell unterstützt wird das Projekt vom Land. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 10.10.2024 um 12:30 Uhr.

11:27 Uhr ++ Konzert beim SWR in Kaiserslautern ++ Hier im SWR Studio Kaiserslautern gibt es am Mittag das erste "A la carte"-Konzert der Saison. Die Deutsche Radio Philharmonie spielt unter anderem Robert Schumanns "Frühlingssinfonie". Passend zum Motto, das entgegen der aktuellen Jahreszeit unter dem Motto "Frühlingsdrang" steht. In der Pause gibt es ein Mittagessen für alle Besucher. Los geht es um 13 Uhr im SWR Kaiserslautern. Für Kurzentschlossene gibt es noch Karten.

9:47 Uhr ++ Küche für die AfA Kusel ++ In der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende in Kusel (kurz AfA) soll es nach Angaben der Kommunalaufsicht eine provisorische Küche und eine Mensa geben. Vergangenes Jahr hatte dort ein Geflüchteter ein Feuer in der Kantine gelegt. Bis das abgebrannte Gebäude in der Flüchtlingsunterkunft in Kusel saniert wird, will die Aufsichtsbehörde ADD eine Übergangslösung für die Küche finden. Die Idee sei, die Küche und Mensa des Gebäudes so aufzubauen, dass man sie wieder nutzen kann. Dafür muss jetzt aber erstmal überprüft werden, ob in dem Gebäude Schadstoffe sind und wie die Wasser- und Stromversorgung dort jetzt aussieht. Erst wenn das getan ist, kann die Planung richtig beginnen. Die Bewohnerinnen und Bewohner der Einrichtung in Kusel essen aktuell in einem isolierten Zelt oder in ihren Zimmern. Bei dem Brand im vergangenen November ist laut Polizei ein Schaden von etwa 200.000 Euro entstanden. Das Landgericht Kaiserslautern hat entschieden, dass der angeklagte Bewohner nicht schuldfähig ist und in eine Psychiatrie muss. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 10.10.2024 um 9:30 Uhr.

8:41 Uhr ++ B420 im Kreis Kusel wieder frei ++ Die B420 zwischen Rammelsbach und Altenglan ist ab heute wieder frei. Dort wurde die Fahrbahn erneuert - auf einem 800 Meter langem Teil der Strecke. In dieser Woche werden auf der Bundesstraße noch die Markierungen gemacht. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 10.10.2024 um 6:30 Uhr.

7:01 Uhr ++ KL: Diebe müssen ins Gefängnis ++ Gegenstände im Wert von rund 200.000 Euro sollen drei Männer bei Umzügen in der Region geklaut haben. Das Landgericht Kaiserslautern hat sie deshalb verurteilt. Zwei der Angeklagten müssen mehrere Jahre ins Gefängnis. Der dritte Mann hat eine Bewährungsstrafe von zwei Jahren bekommen und muss eine Geldstrafe bezahlen. Die drei Männer sollen Teil einer Bande gewesen sein und Umzüge organisiert haben. In 15 Fällen sollen sie dabei Sachen gestohlen haben - zum Beispiel in Otterberg im Kreis Kaiserslautern. Ein Mann hat dabei auch einen Lkw gefahren, obwohl er dafür keine Erlaubnis hat. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 10.10.2024 um 6:30 Uhr.