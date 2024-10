Foyer, Zuschauerraum und Bühne im Großen Haus des Pfalztheaters in Kaiserslautern sind neu gemacht. Bei der Eröffnungsgala sind Ausschnitte der kommenden Spielzeit zu sehen.

"Wenn man jetzt von hier in den Zuschauerraum schaut, sieht es doch gleich sehr edel aus", sagt Daniel Böhm, Referant am Pfalztheater. Die Sitze haben einen neuen Bezug bekommen: ein dunkles und elegantes Rot. Außerdem ist der Boden unter ihnen heller als zuvor. Das bringe die Sitze besser zur Geltung. "Auch die Schauspieler freuen sich über den neuen Look und dass der Saal jetzt so edel aussieht", erzählt Betriebsdirektorin Marlies Kink. Denn bislang konnten nur die Theater-Mitarbeitenden und das Ensemble einen Blick auf den neuen Saal werfen.

Sanierung im Pfalztheater Kaiserslautern schon länger geplant

Seit Anfang Juni hat das Pfalztheater in Kaiserslautern saniert. Es ist bereits die zweite Bauphase der Umbauarbeiten. Obwohl eine Sanierung und Modernisierung schon lange angedacht war, hat letztlich der Wasserschaden Ende 2022 das Projekt in Gang gesetzt. Der Großteil der Arbeiten ist jetzt fertig. Gerade richten die Techniker die Bühne im Großen Haus wieder ein. Bis zu den ersten Aufführungen seien zwar nicht alle Arbeiten final abgeschlossen, doch die Zuschauer würden von den noch ausstehenden Arbeiten nichts mitbekommen, so Kink.

Neben dem Zuschauerraum hat das Theater den Boden im Foyer erneuert. Das meiste ist an der Bühne gemacht worden. Ein komplett neuer Boden liegt dort jetzt. Außerdem wurde die Bühnentechnik erneuert. Besonders die Kabel unter dem Boden. Denn die lagen dort seit der Eröffnung des Theaters im Jahr 1995. Für zukünftige Produktionen bedeutet das mehr Möglichkeiten beim Einsatz von Licht und Video.

Eröffnungsgala im Pfalztheater mit freiem Eintritt

Um das neue Aussehen im Großen Haus zu feiern, veranstaltet das Pfalztheater eine Eröffnungsgala am 27. Oktober. Dabei sollen Ausschnitte aus den Höhepunkten der Spielzeit zu sehen sein. Der Eintritt ist frei. Die erste Premiere auf den neuen "Brettern" wird die "Schneekönigin" im November sein.