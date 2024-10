Verbot von Cannabis rund um Rathaus und Mall in Kaiserslautern

Die Stadt will Kinder und Jugendliche in Kaiserslautern besser schützen. Deshalb verbietet sie ab diesem Samstag (5. Oktober) den Konsum von Cannabis rund um Rathaus und Mall. Das Verbot greift aber erst ab Montag.

An Schultagen, also von Montag bis Freitag, immer von 7 Uhr bis 18 Uhr, darf am Rathaus und an der Mall in Kaiserslautern kein Cannabis mehr konsumiert werden. Das Verbot gilt laut Stadt erst einmal für ein Jahr - bis zum 31. Oktober 2025. Wer sich nicht daran hält, muss mit einer Strafe von bis zu 30.000 Euro rechnen.

Junge Menschen sollen in Kaiserslautern geschützt werden

Bürgermeister Manfred Schulz (CDU) sagte, er habe diese Initiative ins Leben gerufen, um Minderjährige besser zu schützen. "Der Bereich rund ums Rathaus und die Mall wird tagsüber stark von Schülerinnen und Schülern genutzt. Gleich fünf Schulen liegen in unmittelbarer Nähe, deren Schüler regelmäßig durch dieses Gebiet laufen, um die Stadt oder Bushaltestellen zu erreichen."

Stadt Kaiserslautern kontrolliert, ob Cannabis-Verbot eingehalten wird

Für Schulz ist klar: Die bisherigen Regeln zum Cannabis-Konsum in der Nähe von unter 18-Jährigen sind nicht streng genug. Deshalb hat die Stadt entschieden, dass der Konsum während der Schulzeiten komplett verboten wird. Das Ordnungsamt wird außerdem nun öfter kontrollieren, ob das Verbot eingehalten wird. Das Cannabis-Verbot ist nicht die einzige Regelung, um Kinder und Jugendliche zu schützen. Seit ein paar Jahren darf an einigen Orten, unter anderem an Rathaus und Mall, kein Alkohol getrunken werden. Hier spielt aber auch das Thema Sicherheitsgefühl eine übergeordnete Rolle.

Auch zur Oktoberkerwe wohl Verbot von Cannabis

Was das Cannabis-Verbot in Kaiserslautern angeht, so wird es auch für die Oktoberkerwe eine ähnliche Regelung geben. Die Stadt will bald mehr Infos dazu bekanntgeben. Zur Maikerwe hatte der Stadtrat von Kaiserslautern ein Cannabis auf Volksfesten nicht ausdrücklich verboten. Das hatte einige Schausteller sauer gemacht.