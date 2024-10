E-Scooter in Kaiserslautern heißen bald Dott

Wer gerne mit einem TIER-Roller in Kaiserslautern unterwegs ist, wird sie bald unter einem neuen Namen finden. Die türkisenen Roller heißen nämlich bald Dott.

Die beiden Unternehmen TIER und Dott sind schon im vergangenen Januar fusioniert. Jetzt wollen die Betreiber unter einem gemeinsamen Markennamen auftreten. Deswegen wird auch die TIER-App abgeschaltet und die E-Scooter unbenannt.

Nutzer müssen sich andere App herunterladen

Die ehemaligen TIER-Roller behalten ihre türkisene Farbe und werden lediglich mit einem Dott-Logo beklebt. Aber: Nutzerinnen und Nutzer müssen sich dann eine neue App herunterladen. Einige bekannte Funktionen, wie zum Beispiel Gruppenfahrten, werden laut Betreiber aber erst einmal nicht buchbar sein.

So läuft der Wechsel von TIER zu Dott ab

Die Umbenennung startet am 7. November. Bis dahin sind die Roller über die TIER-App noch nutzbar. Danach kann man sie nur noch mithilfe der Dott-App verwenden. Zwei Wochen vorher will der Betreiber einen Link in der App freischalten, über den sich die Nutzer mit ihrem alten Account in der neuen App anmelden können. Nur die Zahlungsdaten müssen danach aktualisiert werden. Die Umstellung soll etwa drei Wochen dauern.

E-Scooter sollen in Kaiserslautern an bekannten Plätzen stehen

Die bekannten Parkflächen innerhalb der Innenstadt werden weiterhin nutzbar sein. Das Abstellen der Roller außerhalb dieser Flächen ist nicht möglich. Wer das versucht, kann die Zahlung nicht beenden. Zu finden sind die Parkplätze mithilfe einer Karte in der App. Außerhalb der Innenstadt kann man die Roller weiterhin frei parken. Wer die Roller aber nicht ordnungsgemäß abstellt, muss mit einem Bußgeld rechnen. Die Stadt plant nach eigenen Angaben, weitere Parkplätze für die E-Scooter anzulegen.