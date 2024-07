Wer in Kaiserslautern gerne mit E-Scootern unterwegs ist, kann diese in der Innenstadt bald nicht mehr so einfach parken. Damit reagiert die Stadt auf Beschwerden vieler Anwohner.

Gegen das Chaos auf Plätzen, Grünstreifen und Geh- und Radwegen weist die Stadt Kaiserslautern zurzeit zusätzliche Abstellflächen für die E-Scooter aus. Immer wieder beschweren sich laut einem Sprecher Bürgerinnen und Bürger über die Stolperfallen. Das Problem: Bisher gibt es nur einen offiziellen Parkplatz für E-Scooter - und der ist am Hauptbahnhof. Das ändert sich bald. Wo kann man in Kaiserslautern E-Scooter parken? Die Stadt hatte Anfang des Jahres bereits angekündigt, dass noch weitere solcher E-Scooter-Parkflächen dazukommen sollen. Diese werden gerade bis Ende der Woche entsprechend markiert: Hier können E-Scooter in Kaiserslautern künftig geparkt werden: - Willy-Brandt-Platz

- Tourist Information

- Maxstraße

- Hauptbahnhof

- Eisenbahnstraße

- Lutrinastraße

- Birnstraße

- Barbarossaring Die Abstellzonen werden von der Stadt zunächst im Bereich der Innenstadt eingerichtet. Heißt, die Fahrt kann dort außerhalb der Abstellzonen nicht beendet werden und die Fahrtkosten laufen weiter, bis der Roller in einem markierten Abstellbereich geparkt wird. Die Stadt möchte nun beobachten, wie die Zonen genutzt werden. Das freie Abstellen der Roller ohne Abstellzonen, also wie bisher, soll nur noch außerhalb der Innenstadt möglich sein. Das bringen E-Roller für die Mobilitätswende E-Scooter - nervig oder nachhaltig? Sind E-Roller die ersehnten, grünen Retter in der Verkehrswende oder womöglich doch nur nerviger und umweltschädlicher Elektroschrott? So nachhaltig sind sie tatsächlich. Flexibilität beim Abstellen ist Geschäftsmodell Genau diese Freiheit, wann man wo die Roller ausleiht und wieder abstellt, macht für viele den Reiz aus. Man ist eben nicht auf Haltestellen oder Parkplätze angewiesen und kann quasi bis vor die Haustür fahren. Ob nun mehr öffentliche Parkflächen für die E-Roller das gesamte Problem lösen, ist also fraglich. Aktuell sind in Lautern mehr als 1.000 ausleihbare E-Scooter unterwegs. Und wer die in der Innenstadt abstellen will, muss in manchen Gebieten seit kurzem auch Gebühren zahlen.