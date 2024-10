Am Freitagvormittag hat eine Lagerhalle auf einem Bauernhof in St. Alban im Donnersbergkreis gebrannt. Der Schaden dürfte in die Hunderttausende gehen.

Wie die Feuerwehr Rockenhausen mitteilte, ist die Lagerhalle auf dem Gelände des Bauernhofes komplett ausgebrannt und teilweise eingestürzt. In ihr standen unter anderem Traktoren, die alle bis auf einen Opfer der Flammen wurden. Außerdem war dort Häckselgut gelagert, das für den Betrieb einer Biogasanlage gebraucht wird, die direkt neben der Halle liegt. Eine Trocknungsanlage für dieses Häckselgut war ebenso dort untergebracht. Auch diese Anlage ist nach Angaben eines Feuerwehrsprechers komplett abgebrannt. Die Feuerwehr konnte allerdings verhindern, dass die Flammen auf die eigentliche Biogasanlage übergreifen konnten. Rund 100 Feuerwehrleute in St. Alban im Einsatz Das Technische Hilfswerk (THW) wird jetzt dabei helfen, den Rest der ausgebrannten Halle niederzureißen, damit die Feuerwehr mögliche Glutnester ablöschen kann. Insgesamt waren rund 100 Feuerwehrleute im Einsatz - aus dem gesamten Donnersbergkreis und von der Berufsfeuerwehr Kaiserslautern. Kripo muss Brandursache ermitteln Der Feuerwehrsprecher konnte den Schaden noch nicht genau beziffern, es werde sich aber vermutlich um einen hohen sechsstelligen Betrag handeln. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Warum der Brand ausgebrochen war, steht noch nicht fest - das muss jetzt die Kriminalpolizei ermitteln.