Die ADD gibt für den diesjährigen Haushalt der Vulkaneifel kein grünes Licht. Grund sind fehlende Einnahmen. Der Kreisausschuss will heute beraten, wie es weitergeht.

Der Kreis Vulkaneifel wollte in diesem Jahr kräftig in die Infrastruktur investieren. Nach Angaben der Kreisverwaltung waren mehr als zehn Millionen Euro dafür im Haushalt vorgesehen.

Unter anderem sollten neue Fahrzeuge für den Rettungsdienst gekauft und deren Gebäude renoviert oder neu gebaut werden. Außerdem war geplant, Straßen zu reparieren, Schulen zu sanieren oder Kindertagesstätten finanziell zu unterstützen - doch daraus wird wohl vorerst nichts.

ADD lehnt Haushalt der Vulkaneifel ab

"All diese Investitionen können theoretisch nicht durchgeführt werden", sagt eine Sprecherin der Kreisverwaltung. Denn die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier hat den Haushalt der Vulkaneifel für 2025 "global beanstandet", also vorläufig abgelehnt.

Die Behörde habe kritisiert, dass der Kreis Vulkaneifel im diesjährigen Haushalt weniger Geld einnimmt als er eigentlich könnte. Diese Entscheidung wirkt sich laut Kreisverwaltung auch auf Projekte aus, die erst dieses Jahr beginnen sollten oder schon begonnen haben.

Wir haben den Gürtel bereits sehr eng geschnallt.

Sie müssten jetzt einzeln geprüft werden, ob sie noch so umgesetzt werden könnten. Sozialleistungen würden aber weiterhin ausbezahlt werden. Auch die Verwaltung in der Vulkaneifel arbeite wie gewohnt weiter.

Landrätin Gieseking: "Enttäuscht von ADD-Entscheidung"

"Wir haben den Gürtel bereits sehr eng geschnallt", teilte Landrätin Julia Gieseking (SPD) mit. Der Kreis habe bereits dringend notwendige Investitionen in Schulen und Straßen zurückstellen müssen.

Die Finanzausstattung der Kommunen ist schlichtweg nicht ausreichend.

"Umso enttäuschter bin ich, dass wir dennoch keine Haushaltsgenehmigung erhalten haben", so Gieseking weiter. Auch den Zeitpunkt der ADD-Absage kritisiert sie: "Es ist schwer nachvollziehbar, warum es drei Monate gedauert hat, uns diese Entscheidung mitzuteilen".

Kreis Vulkaneifel fordert mehr Unterstützung

"Die Finanzausstattung der Kommunen ist schlichtweg nicht ausreichend", moniert Gieseking. Laut Kreisverwaltung müssten die Kommunen immer mehr Aufgaben übernehmen, ohne dass sie ausreichend Geld dafür bekommen.

Ein Beispiel sei die Finanzierung von Kitas. Der Landkreis verzeichne hier einen Verlust von 11,9 Millionen Euro. Es gebe auch nicht genug Geld, um Menschen dabei zu unterstützen, sich wieder im Berufsleben zurechtzufinden. Da gebe es aktuell ein Defizit von 4,8 Millionen Euro.

Sondersitzung des Kreistags geplant

Vertreter der Vulkaneifel wollen nun darüber beraten, wie der Kreis mit der ADD-Entscheidung zum Haushalt umgehen soll. Der Kreisausschuss beschäftigt sich etwa heute Abend ab 17:00 Uhr in einer öffentlichen Sitzung dazu.

Darüber hinaus ist der Kreisverwaltung zufolge eine Sondersitzung des Kreistags zu diesem Thema angedacht. Ein Termin stehe aber noch nicht fest.

Andere Landkreise auch betroffen

Neben dem der Kreis Vulkaneifel wurden auch Haushalte anderer rheinland-pfälzischer Kommunen von der ADD abgelehnt, etwa Koblenz, Zweibrücken oder Cochem-Zell.

Die ADD begründet die Entscheidung gegenüber dem SWR, dass die betroffenen Kommunen in ihren aktuellen Haushalten nicht genug einnehmen würden, um ihre Ausgaben so gut es geht auszugleichen. Dazu seien sie aber verpflichtet. Die ADD sei dafür zuständig, das zu kontrollieren.