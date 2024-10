Festnahme nach Schockanruf in Zweibrücken

Im September wurde eine Seniorin in Zweibrücken bei einem sogenannten Schockanruf um mehrere tausend Euro betrogen. Die Polizei hat jetzt einen Tatverdächtigen festgenommen.

Die Handschellen klickten am vergangenen Dienstag bei Aschaffenburg in Bayern. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilen, war ein Auto identifiziert und zur Fahndung ausgeschrieben worden. Damit soll der Mann die Beute bei dem Opfer in Zweibrücken abgeholt haben.

Bei der Festnahme seien auch Beweise sichergestellt worden. Das Amtsgericht Zweibrücken hat inzwischen Haftbefehl wegen des Verdachts der Erpressung in besonders schwerem Fall erlassen. Außerdem wird dem Tatverdächtigen bandenmäßiger Betrug vorgeworfen. Der Mann schweige bisher zu den Vorwürfen und sei in eine Justizvollzugsanstalt gebracht worden.

Schockanruf: Wie verhalte ich mich richtig? Die Landeskriminalämter warnen regelmäßig vor Schockanrufen. Kombiniert werden dabei häufig die Betrugsmaschen "Falscher Polizeibeamter" und "Enkeltrick", so die Polizei. Die Kriminellen geben sich unter anderem als Ärztinnen oder Ärzte, Polizeiangehörige sowie Bedienstete von Gerichten aus. Sie sagen beispielsweise, dass das Kind, die Enkelin oder der Enkel oder ein Bekannter plötzlich schwer erkrankt ist, einen Unfall hatte oder im Ausland inhaftiert ist. Dabei nutzen sie den ersten Schockmoment, um sich Geld zu erschleichen. Bei einem Schockanruf: Gespräch schnellstmöglich beenden, auf keinen Fall der Aufforderung folgen und eine bestimmte Taste des Telefons drücken. Nicht in ein Gespräch verwickeln oder unter Druck setzen lassen. Europol-Beamte haben beispielsweise keine Befugnis, Bußgelder zu verhängen oder mit strafrechtlichen Konsequenzen zu drohen. Geld nie an Unbekannte übergeben oder überweisen. Die Polizeidienststelle vor Ort informieren oder online eine Meldung machen. Anzeige erstatten, wenn ein finanzieller Schaden entstanden ist.

Schockanruf bei Rentnerin in Zweibrücken

Am 19. September hatte sich eine Seniorin aus Zweibrücken bei der Polizei gemeldet. Sie war zuvor Opfer eines sogenannten Schockanrufs geworden. Sie gab an, dass sich am Telefon jemand als Staatsanwalt ausgegeben und behauptet hatte, ihre Tochter sei in einen tödlichen Unfall im Ausland verwickelt gewesen. Der Mann am Telefon überzeugte die Seniorin davon, dass ihre Tochter nur gegen die Zahlung einer Kaution aus der Haft entlassen werden könne.

Die älter Dame glaubte diese Geschichte zunächst und übergab wenig später an ihrer Haustür einem fremden Mann mehrere Goldbarren. Erst, als sie auch nach einer Stunde keine Gewissheit darüber hatte, ob ihre Tochter freigelassen wurde, schaltete sie die Polizei ein. Den Schaden schätzt die Polizei auf einen hohen fünfstelligen Betrag.