Schockanruf: Frau in Kaiserslautern um mindestens 40.000 Euro betrogen

Nach einem Schockanruf ist eine 66-Jährige in Kaiserslautern um mindestens 40.000 Euro betrogen worden. Angeblich sollte die Tochter nach einem Unfall in Haft. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach Angaben der Polizei hatte die Frau am Mittwoch einen Anruf erhalten. Ihre angebliche Tochter habe weinend gesagt, dass sie einen Unfall hatte. Dann habe sie das Telefon an einen vermeintlichen Polizisten gegeben. Dieser wiederum habe eine Kaution gefordert, damit die Tochter nicht in Untersuchungshaft müsse.

7 Tipps zum Umgang mit Schockanrufen Tief durchatmen und versuchen einen klaren Kopf zu bekommen.

Ist die Geschichte wirklich plausibel? In Deutschland muss z. B. für lebensnotwendige medizinische Behandlungen niemals Geld vorgestreckt werden.

Auflegen und versuchen die Person, um die es angeblich geht, telefonisch zu erreichen. Kann die Person nicht erreicht werden, Rücksprache halten mit einer anderen nahestehenden Person.

Wenn ein angeblicher Arzt am Telefon ist: direkt beim entsprechenden Krankenhaus nachhaken (Nummer bitte unbedingt selbst heraussuchen und wählen).

Bei angeblichen Polizeibeamt:innen: am besten nach der Dienststelle fragen, auflegen, selbst die Nummer der Dienststelle heraussuchen und dort nachfragen.

Niemals Geld an Unbekannte übergeben.

Wer einen Betrugsversuch als solchen erkennt: sofort die Polizei rufen – selbst die 110 wählen. Quelle: Polizei Baden-Württemberg

Laut Polizei habe die Rentnerin angegeben, das sie 40.000 Euro in Bargeld bezahlen könne. In der Innenstadt sei dann ein Treffpunkt für die Geldübergabe vereinbart worden. Am Nachmittag habe die Frau dann das Geld auf dem Sankt-Marien-Platz einem Mann gegeben.

Kriminalpolizei Kaiserslautern bittet Zeugen um Hinweise

Nach diesem sucht die Kriminalpolizei nun und bittet um Hinweise: Der Verdächtige ist etwa 1,70 Meter groß, er hat schwarze kurze Haare und einen linksseitigen Seitenscheitel. Er trug eine schwarze Hose und eine schwarze Jacke. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0631 369-2620 bei der Kriminalpolizei Kaiserslautern zu melden.