Rheinland-pfälzischer Landtagsabgeordneter Schmidt aus AfD ausgetreten

Martin Louis Schmidt hat Anfang Juni die AfD verlassen, bestätigte der Landtagsabgeordnete dem SWR. Für Leute wie ihn gebe es aktuell keine Mehrheiten in der Landespartei.

Der rheinland-pfälzische Landtagsabgeordnete Martin Louis Schmidt ist aus der AfD ausgetreten. Schmidt bestätigte dem SWR einen entsprechenden Bericht der Rheinpfalz. Sein Austritt erfolgte zwei Tage vor der Europa- und Kommunalwahl am 9. Juni. Als Grund nannte Schmidt unter anderem, dass es für Leute wie ihn aktuell keine Mehrheiten in der Landespartei gebe. Schmidt gilt im Vergleich zu anderen Parteimitgliedern der AfD als gemäßigt.

Zuvor bereits Landtagsfraktion verlassen

Die AfD-Landtagsfraktion hatte Schmidt bereits Ende vergangenen Jahres verlassen, nachdem die rheinland-pfälzische AfD ihren Landesvorsitzenden Jan Bollinger zum Fraktionschef im Landtag gewählt hatte. Seitdem gehörte Schmidt dem Landtag als fraktionsloser Abgeordneter an.

Schmidt hatte mit Unverständnis auf die Abwahl des damaligen Fraktionschefs Michael Frisch reagiert. Es sei ein Unding, dass man den Fraktionschef zur Mitte der Legislaturperiode absetze, hatte Schmidt gesagt. Auch der scheidende Fraktionschef Frisch hatte nach seiner Abwahl die Fraktion verlassen. Die AfD im Land entwickele sich immer mehr in Richtung Kaderpartei, hatte Frisch seine Entscheidung begründet.

Parteiausschluss war von Landes-AfD angestrebt

Nach dem gemeinsamen Austritt aus der Fraktion hatte die AfD einen Parteiausschluss der beiden Abgeordneten angestrebt. Der Parteichef und Fraktionsvorsitzende Jan Bollinger warf Frisch und Schmidt vor, gegen Satzungen und Ordnungen verstoßen zu haben. Zudem sei das Verhalten parteischädigend gewesen und habe gegen die Grundsätze der AfD verstoßen.

Radikalisierung der Partei

Den Machtwechsel in der rheinland-pfälzischen AfD hatte der Trierer Politikwissenschaftler Uwe Jun als Zeichen einer gewissen Radikalisierung betrachtet: "Die radikaleren Kräfte setzen sich durch, die moderaten Kräfte wurden weiter zurückgedrängt", hatte er der Deutschen Presse-Agentur in Mainz gesagt. "Das hat sich schon in der Partei gezeigt, jetzt auch in der Fraktion. Diese Entwicklung beobachten wir schon seit Jahren."