per Mail teilen

Die AfD in Rheinland-Pfalz hat deutlich zugelegt - und zwar vor allem bei jüngeren Wählern. Bei den 16- bis 24-jährigen in Rheinland-Pfalz hat sie die meisten Stimmen bekommen, und zwar 17 Prozent. Einen Prozentpunkt dahinter liegt die CDU, mit großem Abstand folgen die Grünen mit 11 Prozent. Der Jugendforscher Simon Schnetzer erklärt das vor allem damit, dass die AfD erfolgreich die Medien bedient, bei denen sich Jugendliche informieren - also Social Media wie TikTok