Das Wetter in Rheinland-Pfalz kann sich immer noch nicht so recht zwischen Sommer und April entscheiden. Der Mittwoch beginnt noch recht sonnig, später kann es vor allem in der Eifel Schauer und Gewitter geben. Auch in den kommenden Tagen bleibt es wechselhaft. Und so richtig sommerlich warm wird es auch noch nicht, hat SWR-Wetterexpertin Claudia Kleinert gestern Abend vorhergesagt.