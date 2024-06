Schweinepest - So geht es weiter in Mainz und im Kreis Mainz-Bingen

Die Stadt Mainz und der Kreis Mainz-Bingen haben Maßnahmen ergriffen, um mit der Afrikanischen Schweinepest umzugehen. In Hessen wurde die Krankheit bei einem toten Wildschwein nachgewiesen.

Innerhalb einer Sicherheitszone gelten jetzt unter anderem strenge Hygienevorschriften für Schweinehalter. Betroffen sind die Städte Mainz, Nierstein und Oppenheim, die Verbandsgemeinde Bodenheim sowie die Gemeinden Mommenheim und Klein-Winternheim.

Dort dürfen nach Angaben des Kreises keine Hausschweine in das betroffene Gebiet hinein- oder herausgebracht werden. Außerdem werden die Amtsärzte die rund 700 Tiere in dem Gebiet auf die afrikanische Schweinepest hin testen.

Suche nach Wildschweinen mit Drohnen und Wärmebildkameras

Mit Drohnen und Wärmebildkameras wird das Areal zusätzlich nach infizierten Wildschweinen abgesucht. Da bislang noch keine infizierten Tiere gefunden wurden, kann auch die Getreideernte laut Kreis derzeit ohne Einschränkungen weitergehen.

Seit dem Wochenende gilt ein generelles Jagdverbot

Bislang galt im gesamten Landkreis Mainz-Bingen schon ein generelles Jagdverbot, erklärte der Revierjagdmeister des Lennebergwaldes, Thomas Köhrer, am Montagmorgen. Das wurde jetzt durch eine Verfügung des Kreises ergänzt.

Das infizierte Wildschwein wurde am Wochenende an einer Landstraße in der Nähe von Rüsselsheim gefunden. Daraufhin wurde eine Sicherheitszone von 15 Kilometern erlassen. In diese fallen auch die oben genannten Gebiete.

Jagdverbot im Kreis Mainz-Bingen soll vor Schweinepest schützen

Das Jagdverbot soll laut Revierjagdmeister Köhrer verhindern, dass möglicherweise infizierte Wildschweine aufgescheucht werden, ihr Revier verlassen und die Krankheit weiterverbreiten.

Köhrer hofft allerdings, dass die Schweinepest nicht aus Hessen bis nach Rheinland-Pfalz kommt. "Das Gebiet, in der das infizierte Tier gefunden wurde, ist stark begrenzt, zum Beispiel von Autobahnen und dem Rhein."

Schweinepest kann große Auswirkungen haben

Sollte die Schweinepest aber tatsächlich im Kreis Mainz-Bingen nachgewiesen werden, kann das laut Köhrer harte Konsequenzen haben. Die Krankheit ist hochansteckend, allerdings nur für Wild- und Hausschweine. Im Zweifel müssten die Hausschweine dann getötet werden. Nach Angaben des Bauern- und Winzerverbandes gibt es in Rheinhessen etwa eine Handvoll Betriebe mit mehreren hundert Tieren.

Gefahren der afrikanischen Schweinepest Die Afrikanische Schweinepest ist eine ansteckende Viruserkrankung bei Haus- und Wildschweinen, die fast immer tödlich verläuft und unheilbar ist. Es gibt keine Möglichkeit, die Schweine durch eine Impfung zu schützen. Die Erkrankung kann direkt von Tier zu Tier oder indirekt über kontaminierte Gegenstände wie Kleidung und Schuhe sowie Futter durch den Menschen übertragen werden. Für den Menschen und andere Tiere ist die Afrikanische Schweinepest ungefährlich.

Und auch in der Landwirtschaft könnte es Einschränkungen bei der Getreideernte geben. Es könnte sein, dass keine Maschinen mehr eingesetzt werden dürfen, um die Wildschweine nicht aufzuscheuchen. Die Tiere sollten dort bleiben, wo sie seien, so ein Sprecher des Verbandes.

Stadt Wiesbaden ergreift erste Maßnahmen gegen Schweinepest

Betroffen ist auch Wiesbaden, da Teile des Stadtgebietes innerhalb der Sicherheitszone liegen. Derzeit organisiert das Veterinäramt der Stadt die Suche, die Bergung und die Entsorgung von toten Wildschweinen. Außerdem werden die toten Tiere getestet und sogenannte Kadaversammelplätze eingerichtet. Die befiden sich auf den Wertstoffhöfen in Nordenstadt und Dotzheim. Sie sind deshalb ab sofort für die Öffentlichkeit geschlossen.

Die Stadt hat außerdem eine Allgemeinverfügung erlassen, die unter anderem den Transport von Hausschweinen, deren Haltung, sowie den Umgang mit tierischen Produkten und das Ausbringen von Gülle regelt. Auch ein Jagdverbot und eine Leinenpflicht für Hunde wurden angeordnet

Weggeworfene Essensreste können Schweinepest verbreiten

Das hessische Landwirtschaftsministerium informiert ebenfalls: Infizierte Wurst oder Fleisch sei zwar für Menschen ungefährlich, aber weggeworfene Speisereste zum Beispiel an Autobahnen oder Landstraßen würden von Wildschweinen gefressen und könnten die Seuche weiterverbreiten.

Speisereste sollten deshalb nur in verschlossene Müllbehälter geworfen werden. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite des hessischen Landwirtschaftsministeriums. Außerdem will die Stadt Wiesbaden eine Telefon-Hotline einrichten, auf der es weitere Informationen gibt. Dort können unter anderem Wildschweinfunde gemeldet werden.