Polizei Kaiserslautern warnt vor Schockanrufen

Offenbar versuchen gerade wieder Telefonbetrüger in Kaiserslautern, mit Schockanrufen Geld zu ergaunern. Die Polizei warnt eindringlich.

Wie das Polizeipräsidium Westpfalz mitteilt, haben sich in den vergangenen Tagen zahlreiche Menschen aus der Stadt und dem Kreis Kaiserslautern gemeldet, bei denen die Telefonbetrüger angerufen haben. Bis jetzt waren die Betrüger allerdings dabei nicht erfolgreich.

Polizei Kaiserslautern: Frau gibt sich als Polizistin aus

Die Zeugen berichten von einer immer gleichen Vorgehensweise: Am Telefon meldet sich eine unbekannte Frau, die sich als Polizistin ausgibt. Sie versucht ihren Opfern weiszumachen, dass ein Angehöriger einen schweren Unfall verursacht hat. Damit der Haftbefehl ausgesetzt wird, fordert sie eine hohe Kaution.

In der Vergangenheit hatte es in der Westpfalz immer wieder Fälle gegeben, in denen die Betrüger erfolgreich waren und zum Teil hohe Geldsummen ergaunerten. Das Polizeipräsidium Westpfalz rät bei solchen Anrufen, am besten sofort aufzulegen. Niemals sollte man Geld an Fremde übergeben. Im Zweifel sollte man immer mit den Angehörigen Kontakt aufnehmen.