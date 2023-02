Polizei warnt vor Schockanrufen - angeblich aus Krankenhaus Pirmasens

per Mail teilen

Innerhalb kürzester Zeit sind bei der Polizei am Donnerstag mehrere Meldungen über sogenannte Schockanrufe eingegangen. Diesmal geben sich Betrüger als Ärzte des Krankenhauses Pirmasens aus.

Die Betrüger gehen nach Angaben der Polizei immer mit der gleichen Masche vor: Angeblich liege ein naher Verwandter zurzeit wegen einer Behandlung im Krankenhaus Pirmasens. Der Anrufer gibt sich dabei als Arzt oder sogar Professor aus.

Er setzt die Angerufenen massiv unter Druck: Der Verwandte sei an Corona erkrankt - und der Verlauf sei dermaßen kritisch, dass schnellstmöglich per Kurier ein lebensrettendes, in Deutschland nicht zugelassenes Medikament aus der Schweiz geholt werden müsse. Bei anderen Anrufen ging es auch um spezielle Beatmungsgeräte.

Bis jetzt noch kein Schaden durch Schockanrufe in Südwestpfalz

Der Kurier würde gleich bei den Angerufenen vorbei kommen und die erforderliche Geldsumme abholen - meist handelt es sich um einen fünfstelligen Betrag. Bis jetzt wurde die Betrugsmasche offenbar meistens erkannt und es kam noch zu keinem Schaden.

Die Polizei warnt davor, solchen Anrufen Glauben zu schenken und rät dazu, aufzulegen und dann seinerseits bei den entsprechenden Familienangehörigen anzurufen. So könne man sich vergewissern, dass es demjenigen gut gehe. Außerdem sollten ältere Freunde, Bekannte und Verwandte für solche Anrufe sensibilisiert werden.