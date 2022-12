++ Fehlende Medikamente ++ Sperrung auf A62 ++ Bahnstrecke bei Koblenz frei ++

Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was geschieht am Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:55 Uhr Quiz-Auflösung: Wo wird heute neben Nikolaus die Unabhängigkeit gefeiert? In Finnland! 1917 einigte sich das Finnische Parlament darauf, künftig als unabhängiger Staat zu existieren. Zuvor war Finnland mehr als 100 Jahre lang ein autonomes Großfürstentum und Teil des russischen Reiches gewesen. Den Unabhängigkeitstag, der in Finnland "itsenäisyyspäivä" (bitte einmal laut vorsprechen, Finnisch ist sehr schön) heißt, wird seit 1919 gefeiert und ist im Laufe der Zeit zu Finnlands Nationalfeiertag geworden.

9:45 Uhr Auflösung der Umfrage zu Oliver Bierhoff Das Aus von Oliver Bierhoff interessiert euch offenbar nur bedingt. In unserer morgendlichen Umfrage nach der Meinung zur Vertragsauflösung von Bierhoff beim DFB ist die am häufigsten gegebene Antwort: "Um was für eine WM geht es noch gleich?" Das Interesse an dieser Personalie ist offenbar ähnlich hoch wie an der Weltmeisterschaft in Katar generell, so mein Eindruck.

9:05 Uhr Jeder Zehnte heizt bisher noch nicht Wegen der hohen Energiepreise haben die meisten Deutschen ihr Heizverhalten diesen Winter komplett geändert. Das zeigt eine aktuelle Yougov-Umfrage. Jeder zehnte Haushalt hat demnach die Heizung bis Ende November noch gar nicht angemacht. Zwei Drittel der Befragten heizen zwar - aber zum Teil deutlich weniger als im Vorjahreszeitraum. Der Klimawandel spielt beim Heizen nur eine untergeordnete Rolle: Nur jeder zwanzigste lässt die Heizung aus, um die Umwelt zu schonen. Im Herbst spielte das Wetter den Menschen in Rheinland-Pfalz noch in die Karten: Durch die milden Temperaturen konnten wir 20 bis 40 Prozent der Heizkosten sparen, wie der SWR Heiz-Check ermittelt hat. Über dieses Thema berichtete SWR3 am 6. Dezember um 8:00 Uhr.

8:21 Uhr Medikamentenmangel in RLP-Apotheken Die Vorweihnachtszeit ist auch die Zeit für Schnupfen, Erkältungen und andere Infektionen. Doch viele Medikamente wie Fiebersaft, Hustensaft und Antibiotika sind derzeit für die RLP-Apotheken nicht zu bekommen. Ein Riesenproblem ist laut eines Apothekers im Kreis Altenkirchen der anhaltende Engpass beim Antibiotikum Amoxicillin. Es wird unter anderem bei Atemwegsinfektionen verschrieben. Apothekerinnen und Apotheker weichen auf Alternativen aus. Das sei aber nicht die beste Lösung, sagt Apotheker Thomas Christmann. Je häufiger und je mehr Antibiotika zum Einsatz kommen, desto größer ist das Risiko, dass sich dadurch Resistenzen bilden können. Dann helfen die Antibiotika nicht mehr gegen Infektionen. Über dieses Thema berichtete SWR4 BW am 5. Dezember um 13:30 Uhr.

7:56 Uhr Was tun mit angeknabberten Schoko-Nikoläusen? Mir persönlich ist das ja noch nie passiert, aber es soll Haushalte geben, in denen angeknabberte Schoko-Nikoläuse übrig bleiben. Doch was anstellen mit den kopflosen Nikoläusen und Schoko-Resten? Unser Social-Media-Team hat ein paar Tipps gesammelt.

7:38 Uhr Weniger Weihnachtsfeiern in vielen Restaurants Für viele Vereine, Firmen und Privatleute stehen in den kommenden Wochen die Weihnachtsfeiern an. Viele Restaurants können und wollen aber längst nicht alle Aufträge dafür annehmen. Ein Gastronom aus dem Eifelkreis etwa will sein Restaurant nicht jedes Wochenende mit mehreren Weihnachtsfeiern belegen - um seine Angestellten zu schonen. "Es bringt ja nichts, die Mitarbeiter zu verheizen", sagt Johannes Ambros aus Bettingen. "Wenn wir hier um drei Uhr morgens den Laden aufräumen und die ersten wieder mittags da sein müssen, dann kann ich das nicht über vier Wochenenden an je zwei Tagen so machen." Hinzu kommt, dass in der Gastronomie eh schon Personal fehlt. "In vielen Restaurants ist das Personal jetzt schon überlastet", sagt Alois Köhler vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband. Kämen noch viele stressige Weihnachtsfeiern hinzu, würden den Gastronomen die Mitarbeitenden weglaufen. Anderswo gibt es wieder mehr solcher Weihnachtsfeiern: In Kaiserslautern etwa ist die Feierflaute nach den Jahren mit Corona-Einschränkungen vorüber. Über dieses Thema berichtete SWR4 RP Studio Trier am 6. Dezember um 6:30 Uhr.

7:06 Uhr Oliver Bierhoff verlässt den DFB Das Vorrundenaus der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-WM in Katar hat eine erste personelle Konsequenz: Oliver Bierhoff löst seinen Vertrag mit dem Deutschen Fußball-Bund auf - nach 18 Jahren. Er war zuletzt "Geschäftsführer Nationalmannschaften und Akademie". Die Vertragsauflösung sei einvernehmlich, hieß es gestern Abend. Mein Wirken war stets getrieben von der Überzeugung, mein Bestes für den DFB und die Nationalmannschaften zu geben. Umso mehr schmerzt mich das Abschneiden der Männer Nationalmannschaft bei den Weltmeisterschaften in Russland und Katar. Ich gehe deshalb auch nicht ohne die nötige Selbstkritik. In den vergangenen vier Jahren haben wir es nicht geschafft, an frühere Erfolge anzuknüpfen und den Fans wieder Grund zum Jubeln zu geben. Bierhoffs Ende beim DFB: Die richtige Entscheidung? Über dieses Thema berichtete SWR1 RP am 6. Dezember 2022 um 7:00 Uhr.

Ihr habt geliefert: Schnee im Westerwald! Ihr habt den Beweis erbracht: Gestern hat es tatsächlich im Westerwald geschneit. Wir hatten euch um Schneebilder gebeten, weil wir uns in der nass-kalt-grauen Stimmung in Mainz überhaupt nicht vorstellen konnten, dass anderswo im Land Schnee liegt. Voilà: Der Blick gestern in den Garten von Bernd H. aus Montabaur zeigt - hier wäre locker der erste Schneemann drin gewesen. In Montabaur hat es geschneit. Nutzer Bernd Hoffmann

6:36 Uhr A62: Hörnchenbergtunnel wird gesperrt Und noch eine Verkehrsmeldung, jedoch weniger erfreulich: An der A62 bei Landstuhl ist der Hörnchenbergtunnel Richtung Pirmasens heute tagsüber gesperrt - zwischen 8 und 16 Uhr, so die Autobahn GmbH, damit im Tunnel eine Belüftungsanlage abgebaut werden kann. Der Verkehr wird ab der A62-Ausfahrt Atzel Richtung Primasens umgeleitet. Morgen ist die Sperrung dann in Richtung Trier. Über dieses Thema berichtete SWR 1 RP am 6. Dezember 2022 um 6:00 Uhr.

6:30 Uhr Rechtsrheinischer Bahnverkehr wieder frei Aufatmen für alle, die am Morgen entlang des Rheins mit der Bahn fahren: Die rechtsrheinische Bahnstrecke ist laut Bundespolizei nach einem Unfall am Abend wieder frei. An der Tunnelbaustelle zwischen Koblenz-Horchheim und Pfaffendorf war ein Autofahrer auf dem Bahnübergang ins Gleisbett gefahren, aus dem er nicht mehr herauskam. Ein Personenzug konnte den Angaben zufolge noch rechtzeitig bremsen, es sei nur zu einem minimalen Zusammenstoß zwischen Zug und Auto gekommen. Für die Zugreisenden habe die Bahn einen Ersatzverkehr organisiert. Über dieses Thema berichtete SWR4 RP Studio Koblenz am 6. Dezember 2022 um 6:30 Uhr.

6:16 Uhr Was abseits von RLP heute wichtig wird Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach will grundlegende Reformvorschläge für die Krankenhäuser vorstellen. Zentrales Ziel ist, die Versorgung stärker von finanziellem Druck zu lösen. Dafür soll das System der Vergütung über Pauschalen für Behandlungsfälle entscheidend verändert werden, wie der SPD-Politiker vorab deutlich gemacht hat. Mit Empfehlungen dafür hat sich eine Expertenkommission der Regierung beschäftigt. Ein erstes Gesetzespaket, das unter anderem mehr Geld für Kinderkliniken vorsieht, beschloss der Bundestag am vergangenen Freitag. In der Region Kiew bleibt offiziellen Angaben zufolge rund die Hälfte der Einwohner nach russischen Raketenangriffen weiterhin von der Stromversorgung abgeschnitten. Rund 1,8 Menschen leben in der Region, die Hauptstadt Kiew ausgenommen. Der größte private Energieversorger der Ukraine, DTEK, musste nach eigenen Angaben wegen Schäden durch die Angriffe vom Montag eine Anlage vom Netz nehmen. Das Kraftwerk sei in den vergangenen zwei Monaten 17 Mal Ziel von Angriffen gewesen. Steigende Baukosten, Fachkräftemangel, Materialengpässe: Auch die mittelständische Bauwirtschaft kämpft mit Problemen. Wie die Stimmung in der Branche ist und was konjunkturell im kommenden Jahr auf sie zukommt, will der Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (ZDB) heute erläutern. Bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar werden die letzten beiden Viertelfinal-Tickets vergeben. Im ersten Achtelfinal-Spiel des Tages zwischen Spanien und Marokko ist der deutsche Gruppengegner Spanien klarer Favorit. Im späten Spiel kämpfen Portugal und die Schweiz um den Einzug in die Runde der besten acht Teams. Über dieses Thema berichtete SWR 1 RP am 6. Dezember 2022 um 6:00 Uhr.

6:03 Uhr Schnee und Regen in RLP am Dienstag - aber teils auch sonnig Beim Wetter hat der Nikolaus heute wohl von allem etwas in seinen Sack gepackt. Zunächst aber mal die Warnung an die Autofahrerinnen und -fahrer unter euch: Auf den Straßen kann es heute früh glatt sein. Im Norden von Rheinland-Pfalz gibt es auch zunächst noch Regen- oder Schneeschauer. Später zeigt sich dort aber mal die Sonne, während es dann im Süden des Landes ungemütlich mit Regen wird. Video herunterladen (4,8 MB | MP4)

6:02 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Eine Gruppe als Weihnachtsmänner und -frauen verkleideter Motorradfahrer macht sich in Speyer auf eine PS-starke Spendentour für ein Kinderhospiz. Die männlichen und weiblichen Biker mit Mütze und Rauschebart besuchen seit 2015 am Nikolaustag unter anderem Kindergärten und Schulen und sind ein Phänomen in der Südpfalz. Im vergangenen Jahr sammelten die "Harley Davidson riding Santas" rund 105.000 Euro. In Mainz wird der Prozess gegen einen Fahrschüler wegen versuchten Mordes fortgesetzt. Nach mehrfach nicht bestandenen Fahrprüfungen soll der Angeklagte seinen Fahrlehrer abgepasst, mit einem Messer angegriffen und lebensgefährlich verletzt haben. Ein Polizist hatte den Angriff mit mehreren Schüssen beendet und den Täter aus Somalia verletzt. Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) besucht den Bundeswehrstandort in Simmern. Ein Thema ist der Stand bei der Ausstattung der Soldatinnen und Soldaten. Thematisiert werden sicher aber auch die Berichte, nach denen der NATO-Flugplatz in Büchel in der Eifel nicht rechtzeitig für neue F35-Kampfjets umgebaut sein wird.