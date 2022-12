Autofahrer müssen auf der A62 am Tunnel Hörnchenberg in dieser Woche mit Behinderungen rechnen. Der Tunnel wird Dienstag und Mittwoch jeweils in eine Richtung voll gesperrt.

Grund für die Sperrung ist, dass Bauarbeiter Tunnellüfter abbauen. Wie die Niederlassung West der Autobahn GmbH mitteilt, wird dazu eine Firma mit Spezialfahrzeugen in den Hörnchenbergtunnel fahren. Für Autofahrer bedeutet das: Umwege. Am Dienstag (6. Dezember) wird die A62 deshalb in Richtung Pirmasens ab der Ausfahrt Atzel voll gesperrt. Eine Umleitung soll über die L470, die L363 und die K60 augeschildert werden. Die Umleitung wird U 20 heißen. Tunnel Hörnchenberg auf der A62 gesperrt Am Mittwoch (7. Dezember) ist die A62 dann in Richtung Trier voll gesperrt. Auch hier wird eine Umleitung, die U 7, ausgeschildert. Der Tunnel Hörnchenberg soll an beiden Tagen zwischen 8 und 16 Uhr gesperrt sein.