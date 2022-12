In Kaiserslautern veranstalten Firmen und Vereine wieder genau so oft Weihnachtsfeiern wie vor Corona. Das sagt der Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA. Anderswo in der Westpfalz ist man da aber noch zurückhaltender.

Mehr Weihnachtsfeiern, dafür aber in kleinerem Rahmen - dahin gehe die Tendenz, sagt der DEHOGA. Feiern mit sechs bis zwanzig Personen seien nicht selten. Firmen gingen dazu über, in einzelnen Abteilungen zu feiern, anstelle großer Unternehmensfeiern mit mehreren hundert Mitarbeitenden.

Kleinere Restaurants freuen sich über Buchungen für Weihnachtsfeiern

Trotzdem freut's die Restaurants in Kaiserslautern. Das stellt auch Alf Schulz fest. Er ist der Vorsitzende des Hotel- und Gaststättenverbandes für den Kreis und die Stadt Kaiserslautern. In der Summe gebe es wieder genau so viele Buchungen wie vor der Corona-Pandemie. Auch kleinere Restaurants profitierten von den kleineren Weihnachtsfeiern, so DEHOGA-Chef Schulz.

Weniger Weihnachtsfeiern in Kusel und in der Südwestpfalz

Anders sieht das aber in anderen Orten der Westpfalz aus. In Kusel und im Kreis Südwestpfalz zum Beispiel. Dort gibt es laut den hiesigen Gaststättenverbänden weniger Reservierungen für Weihnachtsfeiern als 2019, also vor Beginn der Pandemie.

Weniger Absagen für Weihnachtsfeiern im Westen der Pfalz

Was die Gastronomie-Betriebe in der Westpfalz aber alle freuen dürfte: Firmen und Vereine sagen wieder weniger Weihnachtsfeiern ab. Das sei in den vergangenen beiden Jahren noch anders gewesen, als Corona noch sehr präsent war. Restaurants hätten hier mit einer regelrechten Welle von Absagen zu kämpfen gehabt.

"Die letzten zwei Jahre waren eine Katastrophe. Es hagelte endlose Absagen."

Ein Thema beschäftigt Gastronomen wie Hoteliers aber auch kurz vor Weihnachten: die Personallage. Wie in vielen anderen Branchen leidet auch das Gastro-Gewerbe an den fehlenden Fachkräften, bekräftigt Alf Schulz. Angesichts der vielen Reservierungen für Weihnachtsfeiern dürfte das viele Restaurants vor eine große Herausforderung stellen.