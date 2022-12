Vom milden Herbst profitiert besonders der Südwesten. Hier ist der Heizbedarf laut SWR-Datenanalyse am stärksten gesunken. Prüfen Sie die Einsparung für Ihren Ort mit dem SWR Heiz-Check ↓

Der milde Herbst hat den Energiebedarf fürs Heizen in Deutschland stark gedrückt: Laut einer SWR-Datenanalyse mussten rund 45 Millionen Menschen deutlich weniger heizen. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung lebt demnach in einem Ort, an dem die warmen Temperaturen von September bis November den Heizbedarf um 20 bis 40 Prozent gesenkt haben. SWRdata hat dazu Tagesdurchschnittstemperaturen für alle fast 11.000 Städte und Gemeinden ausgewertet und das temperaturbedingte Einsparpotential beim Heizen hochgerechnet:

Südwesten profitiert besonders von milden Temperaturen

Wie mild die diesjährige Heizsaison bis heute bei Ihnen ist, können Sie mit dem SWR Heiz-Check ↓ auswerten. Vor allem die Menschen im Südwesten profitieren: Mehr als 95 Prozent der Bevölkerung in Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg leben in Regionen, wo der Herbst besonders mild war. In weiten Teilen der beiden Bundesländer ist der Heizbedarf laut der SWR-Analyse im Vergleich zum Vorjahr temperaturbedingt sogar um 20 bis 40 Prozent gesunken. Das verdeutlicht auch ein Blick auf die Deutschland-Karte:

Mit so viel Energiebedarf beim Heizen sollten Sie rechnen

Grafik und Karte der SWR-Datenanalyse zeigen aber auch: Für rund 11 Millionen Menschen, vorwiegend im Norden Deutschlands, bleibt die wetterbedingte Einsparung gegenüber dem Herbst 2021 so gut wie aus. Rund 200.000 Menschen müssen sogar mit einem Mehrbedarf von bis zu fünf Prozent rechnen. Das ist vor allem im Nordosten Deutschlands der Fall, wo der Herbst vergleichsweise kühl war.

SWR Heiz-Check

Wie groß ist der Heizbedarf bei Ihnen?

Rechnen Sie es aus. Je kälter die Außentemperatur, desto höher ist der Verbrauch, um die Wohnung oder das Haus auf die gewünschte Temperatur zu erwärmen. Im Gegenzug sinkt der Heizbedarf bei wärmeren Temperaturen. Mit dem SWR Heiz-Check können Sie in nur drei Schritten den temperaturbedingten Energiebedarf im Vergleich zum Vorjahr ermitteln:

Je kälter es wird, desto schwieriger wird es, beim Heizen zu sparen. Dann hängt alles von der Isolierung des Gebäudes ab. „Der Dämmzustand hat einen ganz erheblichen Einfluss auf den Energieverbrauch“, sagt Heizexperte Tobias Loga vom Institut Wohnen und Umwelt (IWU). In gut gedämmten Wohnungen und Häusern muss nicht so früh geheizt werden, wie in schlechter isolierten Gebäuden. Außerdem entweicht weniger Wärme durch Fenster und Wände. Die wenigsten Gebäude in Deutschland sind so gebaut, dass sie möglichst wenig Heizenergie benötigen. Jetzt können Sie Ihren Heizbedarf anhand der Dämmung Ihres Gebäudes noch genauer ausrechnen:

Die bisherigen Berechnungen im SWR Heiz-Check gehen davon aus, dass Sie Ihre Wohnräume auf 20 Grad heizen. Drehen Sie Ihre Zimmertemperatur runter, lässt sich über eine Heizperiode vergleichsweise viel Energie einsparen: „Mit jedem Grad weniger sinkt der Energiebedarf in Altbauten um rund sechs Prozent, in besser gedämmten Häusern ist dieser Effekt noch größer“, erklärt Experte Loga. Mit dem Schieberegler können Sie Ihr Heizverhalten einstellen und den Energiebedarf noch genauer berechnen:

Sonne ins Haus lassen

Der SWR Heiz-Check gibt eine grobe Einschätzung dafür, mit welchem Verbrauch zu rechnen ist, wenn man so heizt wie im Vorjahr. Eine exakte Vorhersage über den tatsächlichen Energieverbrauch gibt er nicht. Denn es gibt eine Reihe weiterer Einflussfaktoren. Dazu zählen etwa die Intensität und Dauer der Sonneneinstrahlung. Wer die Rollläden an sonnigen Tagen oben lässt, heizt durch die Sonne. „Rund zehn Prozent Energie lässt sich durch eine effektive Nutzung des Sonnenlichts im Jahr durchschnittlich einsparen", sagt Experte Tobias Loga. Passivhäuser nutzen die Sonneneinstrahlung durch ihre besondere Dämmung besonders effektiv.

Nicht alle Räume gleich aufheizen

Auch die beheizte Fläche insgesamt ist für den tatsächlichen Verbrauch relevant. So kann weitere Energie dadurch gespart werden, indem in weniger Räumen die Heizung aufgedreht wird. Das gilt vor allem für Räume, die nicht wirklich bewohnt werden. Wichtig ist, bei allen Sparmaßnahmen darauf zu achten, dass es nicht zu feucht wird, sonst bildet sich Schimmel. Denn „sobald ich ein Gebäude als Mensch nutze, gebe ich Feuchtigkeit ab. Etwa durch Schwitzen, Duschen oder Wäschewaschen“, sagt Tobias Loga. „Diese Feuchtigkeit muss ich durch Stoßlüften rausbringen.“ Der Experte empfiehlt: Die Türen von beheizten Räumen geschlossen halten und die warme, feuchte Luft direkt über die Fenster nach außen führen. Ansonsten würde sich die Luft in kalten, nichtbeheizten Räumen als Feuchtigkeit niederschlagen.

Dämmung entscheidend fürs Energie-Sparen

Die energetische Sanierung von Altbauten ist laut einer IWU-Untersuchung sehr wirksam. Mit einer verbesserten Dämmung verbrauchen die sanierten Gebäude im Schnitt etwa die Hälfte der Energie, die in einem unsanierten Altbau nötig ist. Um in Deutschland den Energiebedarf fürs Heizen, insbesondere mit Gas, dauerhaft zu reduzieren, wäre die flächendeckende Dämmung von Gebäuden daher eine entscheidende Maßnahme.

Vorsicht Kostenfalle: Trotz mildem Herbst kann es teuer werden

Der milde Herbst hat zu einem geringeren Heizbedarf in Deutschland geführt. Dadurch haben Millionen Menschen Energie sparen können. Grund für eine Entwarnung ist das nicht. Denn die Kosten werden erheblich steigen. Zum einen sind die Preise für Heizenergie erheblich gestiegen. Zum anderen steht der harte Winter erst noch aus. Der DWD prognostiziert einen milden, aber kälteren Winter als im Vorjahr. An Orten, wo es deutlich kälter wird, kann der Energiebedarf noch immer stark ansteigen. Dann könnten die Einsparungen aus dem Herbst schnell aufgebraucht sein. Das kann dazu führen, dass der Energiebedarf für Millionen Menschen am Ende dieser Heizsaison doch wieder ähnlich hoch oder sogar höher ausfällt als vor einem Jahr.