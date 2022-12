++ Schnee und glatte Straßen ++ Tag des Ehrenamts ++ Prozess um versuchten Mord ++

Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was geschieht am Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:56 Uhr Auflösung Nikolaus-Quiz Na klar, ihr habt es gewusst: Der Nikolaus hat nichts mit der Schuhindustrie in Pirmasens zu tun - obwohl mir diese Idee eigentlich gut gefallen hat. Die Legende besagt vielmehr, dass zu Lebzeiten des Bischofs Nikolaus von Myra in der Gegend ein armer Mann wohnte, der kein Geld hatte, um seine Töchter mit einer Mitgift auszustatten. Da er sie deshalb nicht verheiraten konnte, wollte er die Mädchen in die Prostitution schicken. Bischof Nikolaus konnte das nicht mitansehen und warf in drei Nächten Goldklumpen ins Haus. Ob er die Klumpen nun durch den Kamin warf und sie direkt in den dort zum Trocknen aufgehängten Socken landeten, oder ob er sie durchs offene Fenster direkt in die davor stehenden Stiefel pfefferte - das weiß man nach all der Zeit wohl nicht mehr so ganz genau. Richtig war jedenfalls Antwort 1!

9:20 Uhr Idarkopfturm bei Stipshausen eröffnet Schick sieht er aus, der neugebaute Idarkopfturm in Stipshausen im Kreis Birkenfeld, der am Wochenende eröffnet worden ist. Der alte Aussichtsturm war vor vier Jahren bei einem Feuer zerstört worden. Wer virtuell die Stufen erklimmen möchte, kann das auf Instagram tun. Ich verspreche, es ist viel weniger anstrengend als im echten Leben!

8:50 Uhr Schneebilder gesucht! Schnee von der Eifel bis zum Westerwald? Ich kann es kaum glauben, denn rund um Mainz sieht alles nach einem ganz normalen Spätherbst-Tag aus. Habt ihr Beweisfotos? Die würden wir zu gerne sehen! Schickt uns eure Fotos

7:35 Uhr Wintereinbruch: Unfälle im Norden des Landes Noch einmal zu den glatten Straßen: Im nördlichen Rheinland-Pfalz hat der Schnee offenbar viele überrascht, denn dort hat es mehrfach gekracht. Im Bereich der Polizei Montabaur sind einige Autofahrer gegen Schilder oder Leitplanken gefahren. Wie die Polizei Bad Neuenahr-Ahrweiler mitteilt, blockiert ein Lkw derzeit die Abfahrt Grafschaft an der A61 am Dreieck Bad Neuenahr-Ahrweiler. Von der Polizei Koblenz heißt es, dass querstehende Lkw bereits in der Nacht zu Problemen auf den Autobahnen geführt haben. Winterliches Wetter in RLP Schnee und Glätte verursachen einige Unfälle Der Wintereinbruch hat im Norden von Rheinland-Pfalz zu vielen kleineren Unfällen geführt. Viele Autofahrer waren vom Schnee offenbar überrascht worden. mehr... 9:00 Uhr Der Vormittag SWR1 Rheinland-Pfalz

7:25 Uhr Morgen kommt der Nikolaus! Ho ho ho - heut' ist Nikolausabend da! Viele Kinder freuen sich darauf, dass der Nikolaus über Nacht ihre Stiefel füllen wird. Vorher ist allerdings erst einmal Arbeit angesagt: Die Stiefel müssen schließlich geputzt werden. Tragisch, wenn die meisten Süßigkeiten ausgerechnet in die Gummistiefel passen, mit denen man neulich durch die Matschpfütze gelaufen ist. Aber warum steckt der Nikolaus seine Gaben eigentlich ausgerechnet in Schuhe? Woher kommt dieser Brauch? Warum steckt Nikolaus seine Geschenke in Stiefel? Der Nikolaus half einer armen Familie, indem er Goldklumpen durch ein Fenster warf. Diese landeten in den Stiefeln der Kinder. Als Bischof reiste Nikolaus zu Lebzeiten ausschließlich zu Fuß durch das Gebiet der heutigen Türkei. Als Dank für seine Gaben versorgten ihn die Menschen immer wieder mit neuen Schuhen. Der Nikolausbrauch verbreitete sich in Rheinland-Pfalz zunächst in der Gegend rund um Pirmasens. Um auf die Produkte der dortigen Schuhindustrie aufmerksam zu machen, warben die Schuster mit Stiefeln voller Geschenke. richtige Antwort: Der Nikolaus half einer armen Familie, indem er Goldklumpen durch ein Fenster warf. Diese landeten in den Stiefeln der Kinder.

7:00 Uhr Vorsicht Glätte! Achtung, es kann rutschig werden auf den Straßen - zumindest in der Region Trier. Die Polizei meldet, dass vor allem die Eifel betroffen ist. Dort gibt es teilweise eine geschlossene Schneedecke. Auf einer Kreisstraße bei Bickendorf ist ein Lkw in einen Graben gerutscht. Rund um Daun sind an einigen Steigungsstrecken Lkw hängen geblieben. Fahrt also bitte vorsichtig! Aktuelle Verkehrsmeldungen findet ihr hier: Aktuelle Verkehrsmeldungen Über dieses Thema berichtete SWR4 Rheinland-Pfalz am 5. Dezember 2022 um 06:30 Uhr.

6:25 Uhr Blick in die Welt: Das wird heute wichtig Im Bundesverteidigungsministerium wollen Haushaltspolitiker heute offenbar über drohende Verzögerungen und Probleme beim Kauf von Tarnkappen-Bombern für die Bundeswehr beraten. Berichte, wonach der dafür nötige Umbau des Flugplatzes Büchel nicht planmäßig fertig werden könnte, hat das Verteidigungsministerium schon dementiert. Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) ist ab heute zu einem Antrittsbesuch in Indien. Dabei geht es unter anderem darum, die wirtschaftliche Abhängigkeit Deutschlands von China zu verringern. Bei der Fußball-WM in Katar treffen im Achtelfinale Brasilien und Südkorea aufeinander. Außerdem spielt Japan gegen Kroatien. Gestern haben England und Frankreich ihre Achtelfinal-Spiele gewonnen.

6:02 Uhr Das Wetter am Montag Gefrierender Regen, Schneeregen, Regen, dazu kühle Luft: Die Woche startet in Rheinland-Pfalz winterlich. Autofahrer aufgepasst: In den frühen Morgenstunden ist Glatteis möglich, tagsüber kann es in höheren Lagen schneien. Die Temperaturen liegen am Tag zwischen 1 Grad in der Eifel und 6 Grad in der Vorderpfalz. In den kommenden Tagen soll das Wetter etwas freundlicher werden. Video herunterladen (4,6 MB | MP4)

6:01 Uhr Die wichtigen Themen des Tages in Rheinland-Pfalz Heute ist der Internationale Tag des Ehrenamts. In Berlin zeichnet Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier aus diesem Anlass 15 Menschen mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland aus. Eine von ihnen ist die Mainzer Ärztin Monika Orth, die über zwanzig Jahre lang beim Verein "Armut und Gesundheit" wohnungslosen Menschen geholfen hat. Prozess wegen versuchten Mordes vor dem Landgericht Frankenthal: Einem 30-Jährigen wird vorgeworfen, seinem Cousin mit einem Messer seitlich in den Hals gestochen und ihn lebensgefährlich verletzt zu haben. Der Cousin konnte durch eine Notoperation gerettet werden. Hintergrund der Tat soll eine Familienstreitigkeit gewesen sein. Vor dem Landgericht Koblenz könnte heute das Urteil gegen die Mitarbeiterin eines Pflegeheims fallen. Ihr wird vorgeworfen, einem Bewohner des Heims ein starkes Beruhigungsmittel verabreicht und ihn bestohlen zu haben: Mehr als 38.000 Euro Bargeld soll sie erbeutet haben.