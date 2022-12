Schnee und Glätte verursachen einige Unfälle

Der Wintereinbruch hat im Norden von Rheinland-Pfalz zu vielen kleineren Unfällen geführt. Viele Autofahrer waren vom Schnee offenbar überrascht worden.

Wie die Polizeidienststellen mitteilten, kam es am Morgen unter anderem in Cochem, Mayen und Koblenz zu kleineren Unfällen und Verkehrsbehinderungen. In Montabaur sind nach Angaben der Polizei Autofahrer wegen Glätte gegen Schilder oder Leitplanken gefahren. Verletzt wurde aber niemand. Die Räumdienste seien am Morgen kaum hinterhergekommen.

An der A61 am Dreieck Bad Neuenahr-Ahrweiler hatte sich ein Lkw an der Abfahrt Grafschaft quergestellt und die Abfahrt blockiert. Nach Angaben der Polizei Koblenz hatten quer stehende Lkw bereits in der Nacht für Probleme auf den Autobahnen gesorgt.

Linienbus kollidiert mit Pkw

Auch im Hunsrück kam es auf schneeglatter Fahrbahn zu Unfällen. In einem Fall kollidierte ein Pkw zwischen Haserich und Mastershausen mit einem Linienbus, wie die zuständige Polizei in Wittlich mitteilte. Dabei wurde die Pkw-Fahrerin den Angaben zufolge leicht verletzt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Teils geschlossene Schneedecke in der Eifel

In der Eifel behinderte ebenfalls eine teils geschlossene Schneedecke den Berufsverkehr. Auf einer Kreisstraße bei Bickendorf rutschte ein Lkw in einen Graben. Verletzt wurde niemand, die Bergung beeinträchtigte allerdings den Berufsverkehr. Rund um Daun in der Vulkaneifel blieben an einigen Steigungsstrecken Lkw stecken. Auch hier waren die Winterdienste laut Polizei im Einsatz.

Glättegefahr auch in der Nacht zum Dienstag

Zum Wochenstart gab es von der Eifel bis zum Westerwald teils kräftigen Schneefall, der teilweise bis in tiefe Lagen ging. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) ist der Neuschnee ein bis fünf Zentimeter hoch, örtlich seien auch bis zehn Zentimeter möglich.

Auch in der Nacht zum Dienstag müsse vor allem in Eifel und Hunsrück sowie im Westerwald oberhalb von 400 Metern mit Glättegefahr durch Schnee oder gefrierenden Sprühregen gerechnet werden, hieß es.