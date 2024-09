Zwei junge Männer – 16 und 17 Jahre alt – sollen einen 18-Jährigen entführt und ausgeraubt haben. Das berichten Polizei und Staatsanwaltschaft.

Demnach haben die beiden Jugendlichen den 18-Jährigen am Dienstag an einer Haltestelle in Ludwigshafen-West mit einer Schusswaffe bedroht. Dann haben sie ihn gezwungen, in ein Auto einzusteigen; am Steuer: ein weiterer 18-Jähriger. Auf der Fahrt haben sie den jungen Mann dem Bericht zufolge mit einer Machete bedroht, ihn gefesselt und ausgeraubt. Bei einem Feld in Ludwigshafen haben sie ihn aus dem Auto gelassen, auf ihn eingetreten und eingeschlagen, und gefesselt zurückgelassen, berichtet die Polizei. Er sei leicht verletzt worden.

Tatverdacht: "erpresserischer Menschenraub"

Die Polizei brauchte offenbar nicht lange, um die Beschuldigten zu identifizieren: Schon einen Tag später wurden die Wohnungen der drei jungen Männer durchsucht. Unter anderem stellten die Beamten eine Schreckschusspistole sicher. Außerdem fanden sie Kopfhörer, die die Verdächtigen dem Opfer abgenommen haben sollen. Einer der drei – der 17-Jährige – sitzt inzwischen in einer Jugendstrafanstalt, die anderen beiden sind "mangels Haftgrund" noch auf freiem Fuß.

Die drei Verdächtigen und das mutmaßliche Opfer kannten einander, sagt die Polizei: Ob es möglicherweise eine Vorgeschichte gab, ist bislang nicht bekannt.