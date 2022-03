Entwicklungen zur Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz bis 6. März

Das Coronavirus verändert das Leben im Land. Hier die Entwicklungen bis zum 6. März 2022.

Sonntag, 6. März

Weiterer Corona-Fall beim FSV Mainz 05

20:30 Uhr

Die Zahl der Corona-Fälle beim FSV Mainz 05 hat sich auf 20 erhöht. Dies teilte der Fußball-Bundesligist mit. Das für Sonntag ursprünglich geplante Spiel gegen Borussia Dortmund war am Freitag abgesetzt und auf den 16. März verlegt worden. "Die weiteren Testungen haben einen weiteren Corona-Fall in der Mannschaft ergeben. Somit sind nun insgesamt 20 Personen aus Team, Trainerstab und Staff positiv getestet und in häuslicher Quarantäne", so die Mainzer.

Mehr Neuinfektionen und höhere Inzidenz als vor einer Woche

11:30 Uhr

Das rheinland-pfälzische Landesuntersuchungsamt hat am Sonntag 2.912 neue Infektionen mit dem Coronavirus registriert, nach 2.936 am Samstag und 2.199 am Sonntag vor einer Woche. Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf jetzt 1.131,2. Am Samstag lag sie noch bei 1.090,5 und vor einer Woche bei 987,1. Eine weitere Person starb im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung. Die landesweite Hospitalisierungsrate beträgt 6,55 je 100.000 Einwohner (Vortag: 6,65). In der Vulkaneifel ist die Inzidenz mit 1.767,2 am höchsten, den niedrigsten Wert hat Ludwigshafen mit 638,1.

Städtetag: Nur geringes Interesse an Novavax-Impfstoff

4:45 Uhr

Der Deutsche Städtetag meldet eine bisher nur geringe Nachfrage nach dem neuen Novavax-Impfstoff. "In den Impfzentren haben wir noch keinen Run auf den neuen Novavax-Impfstoff beobachtet", sagt Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Doch sei es gut, dass es einen weiteren Impfstoff gebe, der das Potenzial habe, Menschen zu erreichen, die gegenüber den bisherigen Impfstoffen skeptisch seien. Dies sei besonders wichtig wegen der einrichtungsbezogenen Impfpflicht für Beschäftigte in Pflegeheimen und Kliniken. Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt den Novavax-Impfstoff seit Anfang Februar für Erwachsene. Das Vakzin ist proteinbasiert und unterscheidet sich von anderen in der EU bisher zugelassenen Vakzinen, bei denen es sich entweder um sogenannte mRNA- oder Vektorimpfstoffe handelt.

Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz erneut gestiegen

4:15 Uhr

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist erneut gestiegen. Der Wert lag laut Robert-Koch-Institut (RKI) am Sonntagmorgen bei 1.231,1. Am Vortag hatte er 1.220,8 betragen, am Sonntag vergangener Woche 1.240,3. Der Wert beziffert die Zahl der Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner im Zeitraum von sieben Tagen. Wie das RKI unter Berufung auf Daten der Gesundheitsämter weiter mitteilte, lag die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen binnen 24 Stunden bei 116.889. Am Vortag waren 192.210 Neuinfektionen gemeldet worden. Die Gesamtzahl der registrierten Ansteckungsfälle in Deutschland seit Beginn der Corona-Pandemie erhöhte sich auf 15.790.989. Binnen 24 Stunden wurden laut RKI 51 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus registriert. Die Gesamtzahl der verzeichneten Corona-Toten in Deutschland stieg damit auf 124.102.