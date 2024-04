Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

6:41 Uhr Borussia Dortmund zieht sensationell ins CL-Halbfinale ein ⚽ Fünf Minuten Fußball habe ich gestern geschafft, bevor ich mit dem Handy in der Hand eingeschlafen bin. 😴 Und heute Morgen dann ein bisschen geärgert, was für ein Wahnsinnsspiel ich verpasst habe: Borussia Dortmund hat in der Champions League das Rückspiel gegen Atletico Madrid mit 4:2 gewonnen und steht damit nach der 1:2-Niederlage im Hinspiel im Halbfinale. Meine Kolleginnen und Kollegen von der Sportschau blicken auf das Spiel von gestern Abend zurück: Champions League: BVB gegen Atletico Madrid Heute Abend kämpft der FC Bayern München um ein Ticket für die Runde der letzten Vier in der Champions League. Gegner ist der FC Arsenal. Das Hinspiel in London endete 2:2.

6:29 Uhr Der Blick nach Deutschland und in die Welt Vor dem Hintergrund der Sorgen um einen Flächenbrand in Nahost kommen die Außenminister der G7 auf der italienischen Insel Capri zusammen. Italien hat in diesem Jahr den Vorsitz der Gruppe der sieben großen Industrienationen. Hauptthemen der Beratungen werden der Nahost-Konflikt und der Krieg in der Ukraine sein. Das Europäische Parlament veröffentlicht Eurobarometer-Umfrageergebnisse zu Wahlabsichten und zur Akzeptanz der EU in Deutschland. Zudem werden auch EU-weite Umfrageergebnisse präsentiert. Das Eurobarometer wird seit 1973 in regelmäßigen Abständen erhoben. Im Ringen um eine Krankenhausreform kommt Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) heute erneut mit den Ressortchefs der Länder zusammen. Am Nachmittag soll über Ergebnisse informiert werden. Die geplante Reform soll die Finanzierung der Kliniken durch eine Abkehr vom System der Fallpauschalen neu regeln und durch eine stärkere medizinische Spezialisierung die Qualität der Behandlung erhöhen.

6:25 Uhr Strecke bei Worms nach Zugunfall wieder frei Das war gestern DAS Thema bei uns im Land: Der Zugunfall in der Nähe des Bahnhofs Worms, bei dem ein ICE und eine Regionalbahn zusammengestoßen sind. Der Unfall hat zu massiven Einschränkungen im Bahnverkehr geführt, aber - das ist die gute Nachricht am Mittwochmorgen - die Strecke ist wieder frei. In der Nacht sind die entgleisten Waggons des ICE wieder auf die Schienen gestellt und abtransportiert worden. Allerdings gibt es laut Bahn (Stand jetzt) immer noch größere Beeinträchtigungen im Regionalverkehr, da nicht alle Gleise in Worms befahren werden können. Das betrifft vor allem die Regionalbahnlinien RB35, 62 und 63, die zum Teil ersatzlos ausfallen. Bei der S6 und den RE-Linien 4 und 14 kann es zu Verspätungen kommen. Worms Vier Menschen verletzt Wormser Hauptbahnhof nach Zug-Kollision wieder freigegeben Am Wormser Hauptbahnhof sind am Dienstagmorgen ein ICE und ein Regionalzug zusammengestoßen und zwei Waggons entgleist. Am Mittwoch soll der Verkehr wieder planmäßig laufen. 19:30 Uhr SWR Aktuell Rheinland-Pfalz SWR RP

6:05 Uhr Die Wetteraussichten für RLP: Es könnte sogar schneien ❄ Hat euch der Temperatursturz auch so kalt erwischt (entschuldigt den Kalauer)? Bei uns hängt der Kleiderständer gerade voll mit kurzen Hosen und T-Shirts, weil das Wochenende so heiß war - und darüber stapeln sich jetzt die Pullover und Hoodies gegen die Kälte. Wäschechaos! Aber so wie es aussieht, landen die Sommersachen dann wohl heute in der Waschmaschine, denn: kühles Schauerwetter erwartet uns. Oberhalb von 500 Metern kann der Regen in Schnee übergehen. Die Sonne zeigt sich selten. SWR-Wetterexperte Sven Plöger hat die Aussichten für uns: Video herunterladen (25,2 MB | MP4)

6:03 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Schulen zu, Maskenpflicht, Quarantäne, Besuchsverbote - während der Corona-Pandemie gab es viele Eingriffe ins persönliche Leben und nicht immer erschienen die Regeln sinnvoll. Einigkeit herrscht darüber, dass es eine politische Aufarbeitung der Maßnahmen geben soll. Aber wie genau die Pandemie aufgearbeitet werden könnte, ist umstritten. Heute debattiert der Landtag von Rheinland-Pfalz über das Thema. Im Prozess um die Entführung und Vergewaltigung eines zehnjährigen Mädchens in Edenkoben werden heute die Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Nebenklage erwartet. Die Schlussreden vor dem Landgericht Landau finden laut Gericht unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Das Urteil soll am Donnerstag fallen. Vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf muss sich ab heute ein Mann aus dem Landkreis Neuwied wegen mutmaßlicher Terrorfinanzierung verantworten. Nach Recherchen von SWR und BR zeigen Ermittlungen, dass er eine fünfstellige Summe an eine szenebekannte Dschihadistin in Syrien transferiert haben soll.