Guten Morgen Rheinland-Pfalz! 6:07 Uhr Die Wettervorhersage für RLP Lag am Wochenende noch Sommer in der Luft, zeigt sich jetzt der April von seiner weniger schönen Seite. Es ist deutlich kühler, mit Regen und Graupelschauern, teils weht ein heftiger Wind. Auf die Unwetterschäden von gestern Abend schauen wir gleich mal. Zunächst gibt uns SWR-Wetterexpertin Claudia Kleinert einen Ausblick auf die nächsten Tage: Video herunterladen (28,3 MB | MP4) 6:02 Uhr Das wird heute wichtig im Land! Gasanbieter werben mit Ökogas. Doch kommen die Anbieter dem Versprechen nach klimafreundlichem Gas auch nach? Mehr dazu gleich. In Koblenz beginnt der Deutsche Nahverkehrstag. Die dreitägige Veranstaltung steht unter dem Motto: "Weichen stellen Perspektiven für die Mobilität im Zeitenwandel". Die rheinland-pfälzische Mobilitätsministerin Katrin Eder (Grüne) eröffnet den Kongress. Stefanie Hubig (SPD), Bildungsministerin von Rheinland-Pfalz, informiert über den Messenger "Schulchat RLP". Er wurde als Teil der Lernplattform "Schulcampus RLP" entwickelt und läuft derzeit an mehr als 230 Schulen in einer Pilotphase. Der Messenger soll schnelles und sicheres Kommunizieren im Klassenzimmer ermöglichen. Der Pharmakonzern Boehringer Ingelheim stellt am Vormittag seine Bilanz für 2023 vor und gibt einen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr. 6:00 Uhr Guten Morgen Rheinland-Pfalz! Es ist Dienstag, der 16. April. Willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Newstickers. Heute unter anderem mit einer Recherche zu den Versprechen von Gasanbietern und den Schäden des Unwetters über RLP von gestern Abend. Ich bin Klaus Welsch und halte euch wieder bis 10 Uhr auf dem Laufenden über all das, was heute wichtig wird in und für RLP! Bei Fragen, Anregungen oder Kritik könnt ihr mich per Mail erreichen: rlp-newsticker@swr.de. Ihr habt ein paar schöne Fotos gemacht, die ihr mit uns allen teilen wollt? Dann geht´s hier 👇 entlang: Schickt uns eure Fotos