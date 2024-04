Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

7:11 Uhr FCK-Spieler Niehues mit Kreuzbandriss Bittere Nachricht für Julian Niehues vom 1. FC Kaiserslautern und für den im Abstiegskampf der zweiten Liga steckenden FCK selbst. Wie der der Verein mitteilt, hat sich Niehues im Spiel gegen Greuther Fürth am Freitag einen Kreuzbandriss zugezogen. Julian Niehues fehlt dem Team von Trainer Friedhelm Funkel damit im Abstiegskampf und auch beim DFB-Pokalfinale in Berlin gegen den neuen Deutschen Meister, Bayer 04 Leverkusen. Niehues hat damit am Freitag wohl auch sein letztes Spiel für den FCK gemacht. Er wechselt im Sommer zum 1. FC Heidenheim. Sendung am Mo. , 15.4.2024 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Kaiserslautern

7:00 Uhr Ursache für Brand in AfA Trier weiter unklar Nach dem Großbrand in der Asylunterkunft in Trier-Nord am Samstag ist die Ursache für das Feuer weiter nicht geklärt. In der Folge des Brandes mussten rund 100 Geflüchtete in eine Aufnahmeeinrichtung nach Kusel umziehen. Meine Kollegin Solveig Naber mit weiteren Einzelheiten:

6:49 Uhr History: Der 15. April im Jahr.... 2023 - In Deutschland werden die letzten drei Atomkraftwerke abgeschaltet. Wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine und der dadurch ausgelösten Energiekrise waren die Meiler Isar 2, Neckarwestheim 2 und Emsland länger als geplant am Netz geblieben. 2019 - In der weltberühmten Kathedrale Notre-Dame de Paris bricht ein verheerendes Feuer aus. Der hölzerne Dachstuhl und das Bleidach werden zerstört, ein Turm stürzt ein. Die meisten Kunstschätze werden gerettet, darunter die Reliquie einer Dornenkrone. 1994 - Die Jürgen Schneider AG meldet Konkurs an. Hauptgläubiger der bis dahin größten Immobilienpleite in der Bundesrepublik ist die Deutsche Bank, die Großkredite ohne hinreichende Sicherheit gewährt hat. 1989 - Im Hillsborough-Stadion der englischen Stadt Sheffield kommt es vor einem Spiel zwischen dem FC Liverpool und Nottingham Forest zu einer Massenpanik. 96 Menschen sterben, mehr als 200 werden verletzt.

6:39 Uhr "Blitzer"-Woche - Das sind die Strafen für zu schnelles fahren Vorhin hatten wir es ja schon über die heute startende "Blitzer"-Woche. Jetzt haben euch meine Social-Media-Kolleginnen und Kollegen mal zusammengestellt, welche Strafen drohen, solltet ihr auf den Straßen zu schnell unterwegs sein: Bußgeldkatalog für zu schnelles fahren

6:30 Uhr Brand in Idar-Oberstein Das Wichtigste vorneweg: Es gibt laut Polizei nach aktuellem Kenntnisstand keine Verletzten. Das Feuer in Idar-Oberstein in der vergangenen Nacht hat aber ein Einfamilienhaus zerstört und unbewohnbar gemacht. Die Brandursache und die Höhe des Schadens sind den Angaben zufolge noch nicht bekannt. Sendung am Mo. , 15.4.2024 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Trier

6:23 Uhr Der Blick nach Deutschland und in die Welt Es ist ein Gerichtsverfahren für die Geschichtsbücher: In New York beginnt der Prozess gegen Donald Trump wegen Kaschierung einer Schweigegeldzahlung - der erste Strafprozess gegen einen Ex-Präsidenten der US-Geschichte. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) setzt seine China-Reise fort. Mit dabei sind auch Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne), Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) und Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP). Es wird um die wirtschaftlichen Beziehungen zur zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt gehen, voraussichtlich aber auch um den Drohnen-Angriff des Iran auf Israel, den Krieg gegen die Ukraine, den Konflikt um Taiwan und die Menschenrechtslage in China. Im Verfahren um die Sommermärchen-Affäre vor dem Landgericht Frankfurt gegen drei ehemalige DFB-Spitzenfunktionäre soll der frühere Bayern-Präsident Uli Hoeneß aussagen. Den ehemaligen DFB-Präsidenten Wolfgang Niersbach und Theo Zwanziger sowie dem früheren Generalsekretär Horst R. Schmidt wird im Zusammenhang mit der WM 2006 in Deutschland Steuerhinterziehung vorgeworfen.

6:07 Uhr Das Wetter in Rheinland-Pfalz Und weg sind sie, die warmen Temperaturen. In den kommenden Tagen wird es wieder deutlich kühler. Heute können die Temperaturen vereinzelt auf 4 Grad fallen. "Die Wetterlage stellt sich grundlegend um", sagt SWR-Wetterexperte Donald Bäcker. In Teilen von Rheinland-Pfalz sind am Nachmittag zum Teil auch kräftige Regenschauer zu erwarten. Video herunterladen (25,4 MB | MP4)

6:02 Uhr Das wird heute wichtig im Land Die Gewerkschaft ver.di ruft Beschäftigte im privaten Busverkehr zu einem einwöchigen Streik auf. ver.di fordert 500 Euro mehr Lohn und eine Einmalzahlung von 3.000 Euro. Die Arbeitgeber argumentieren, in den Verkehrsverträgen mit den Kommunen seien im Durchschnitt Lohnkostensteigerungen von 2,5 Prozent hinterlegt. Ende 2022 wurde ein 53 Jahre alter Arzt in Gerolstein in der Eifel getötet. Nun beginnt der Mordprozess gegen die drei mutmaßlichen Täter vor dem Landgericht Trier. Angeklagt ist auch die damalige Freundin des Opfers. "Bitte recht freundlich": Solltet Ihr heute mit dem Auto unterwegs sein, dann legt doch euer schönstes Lächeln auf. So etwa: 😁. Denn es könnte sein, dass ihr heute fotografiert werdet. Aber Spaß beiseite. Denn der Hintergrund ist ernst. Auch in Rheinland-Pfalz beginnt die "Speed-Week", eine Aktionswoche der Polizei für mehr Verkehrssicherheit (bis 21. April). In den kommenden Tagen sollen vor allem auf unfallträchtigen Streckenabschnitten und in Gebieten mit besonderer Gefährdungslage (z.B. Schulen) deutlich mehr Geschwindigkeitskontrollen als sonst durchgeführt werden. Die Kontrollwoche soll Verkehrsteilnehmer dazu anhalten, besonnen zu fahren und dazu beitragen, schwere Verkehrsunfälle zu vermeiden.