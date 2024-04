Viele Vereine in der Pfalz klagen über Mitgliederschwund. Dazu gehörte lange auch der Pfälzerwald-Verein. Aber nun hat sich der Trend umgekehrt. Ein Beispiel zeigt, woran das liegt.

1902 wurde die erste Ortsgruppe in Ludwigshafen gegründet. Und so gehört der Pfälzerwald-Verein zu den größten und ältesten Wandervereinen in Deutschland. 13 Jahre in Folge gingen die Mitgliederzahlen zuletzt stetig zurück. Im vergangenen Jahr gab es dann die Überraschung: Erstmals gab es wieder ein deutliches Mitgliederplus. Der Grund: Einige Ortsgruppen haben neue Konzepte entwickelt, um junge Leute für das Wandern zu begeistern.

Spektakuläre Aussicht hat diese altersmäßig gemischte Gruppe ders Pfälzerwald-Vereins Speyer bei einer zweitägigen Sportwanderung im Pfälzerwald genossen. Pfälzerwald-Verein Ortsgruppe Speyer

Pfälzerwald-Verein: Ortsgruppen werben erfolgreich Mitglieder

Ein Beispiel ist die Ortsgruppe Speyer: Dort hat sich die Zahl der Mitglieder innerhalb von zweieinhalb Jahren mehr als verdoppelt: von 201 auf 506. Zu verdanken ist das auch dem Vereinsvorsitzenden Helmut Back. Man müsse viel Werbung für den Verein und seine Wandertouren machen, sagt Back: "Ich habe insbesondere meine Kinder angesprochen. Die gehen dann mit, bringen dann ihre Freunde mit, das spricht sich rum."

Ortsgruppe Speyer bietet Wandertouren, speziell für Junge

Um den Pfälzerwald-Verein Speyer bekannter und attraktiver zu machen, haben Back und andere Mitglieder außerdem viel Kraft und Zeit in den Internetauftritt und das Vereinsangebot investiert, sagt der Vereinsvorsitzende: "Wir haben eine Super Webseite, ein tolles Wanderprogramm und 30 Wanderführer."

So biete die Ortsgruppe Speyer 90 verschiedene Wandertouren pro Jahr an. Darunter sind einige, die sich auch oder sogar speziell an junge Leute richten, wie etwa Sportwanderungen. Außerdem spielt auch Musik eine Rolle: Da werde dann im Wald nicht "Im Frühtau zu Berge" gesungen, sondern es dröhnt auch mal Techno- oder Ballermann Partymusik aus den Lautsprechern, wie etwa bei der "Schorle-Tour", sagt Back: "Erst habe ich gedacht, Oh Gott Oh Gott, wenn die schon im Zug Techno-Musik hören, wie kommt das da an, aber die Erfahrung war dann, dass alle mitgesungen haben und es war eine Riesenstimmung."

Vereinsnachwuchs: Gabriel Sattelberger und Max Sefrin

Erst vor einigen Tagen ist der 21-jährige Gabriel Sattelberger in den Verein eingetreten. Er freue sich darauf, in der Natur unterwegs zu sein und beim Wandern neue Leute kennenzulernen. Und er will auch selbst Freunde zu Wandertouren im Pfälzerwald mitbringen und sei gerade dabei, sie zu überzeugen: "Ich habe es meinen zwei besten Freunden aus dem Fußball erzählt, die haben den Verein tatsächlich gar nicht gekannt."

Ebenso ging es Max Sefrin, der bereits einige Monate dabei ist. Auch er wurde vom Vorsitzenden Back angesprochen, sagt der 29-Jährige, der findet, dass zusammen Wandern echt Spaß macht: "Man muss ja nicht jede Wanderung mitmachen. Also man bekommt die Mail, da steht dann drin, welche Wanderung angeboten wird und dann kann man sich entscheiden, auf welche habe ich da Lust. Von daher ist das alles sehr sehr entspannt."