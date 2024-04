per Mail teilen

Das Interesse am Mainzer Gutenberg Halbmarathon ist groß. Da nicht mehr die volle Marathon-Distanz gelaufen wird, können Straßensperrungen früher aufgehoben werden.

Fast 5.500 Läuferinnen und Läufer haben sich bereits für den Gutenberg Halbmarathon in Mainz angemeldet. Das sind jetzt schon mehr als im vergangenen Jahr mitgelaufen sind. Der neue Renndirektor, Jo Schindler von der Sport-Agentur motion events, erwartet, dass am 5. Mai etwa 6.000 Menschen auf der Halbmarathon-Distanz an den Start gehen.

Anmeldungen für den Halbmarathon noch am vor Ort möglich

Das Online-Portal für Anmeldungen ist noch bis 28. April freigeschaltet. Aber auch Kurzentschlossene können sich noch am Rennwochenende im Kurfürstlichen Schloss anmelden. Dort werden, wie im vergangenen Jahr, die Rennunterlagen ausgegeben. Generell bleibt vieles gleich beim größten Mainzer Lauf-Event. Die Streckenführung des Halbmarathons ist fast identisch zum Vorjahr. Gestartet wird in der Innenstadt auf der Großen Bleiche am Kurfürstlichen Schloss.

Halbmarathon-Start ohne Kurve

Die wichtigste Änderung gibt es dann aber gleich nach dem Start: Im vergangenen Jahr führte die Strecke nach wenigen Metern direkt um eine Kurve - das bremste die Läuferinnen und Läufer aus. Diese Kurve wird es nicht mehr geben. Die Strecke verläuft gerade die Große Bleiche hinunter in Richtung Innenstadt.

So verläuft die Strecke des Mainzer Gutenberg Halbmarathons 2024. motion events

Stadt Mainz organisiert den Gutenberg-Marathon nicht mehr selbst

Es ist das erste Mal, dass die Stadt Mainz die Lauf-Veranstaltung nicht selbst organisiert. Um die Mitarbeitenden im Sport-Amt zu entlasten, hat die Stadt den Lauf an die Frankfurter Sport-Agentur motion events vergeben. Die hatte bei der Bewerbung mit ihrem Konzept überzeugt, auf die volle Marathon-Distanz zu verzichten und dafür den Halbmarathon in den Mittelpunkt zu stellen und aufzuwerten. Die Sport-Agentur will den Lauf nach Angaben von Renndirektor Schindler auf der Landkarte des internationalen Spitzensports verankern. Erstmals wird jetzt auch eine 10 km-Strecke angeboten.

Die 10 Kilometer-Strecke ermöglicht es Breitensportlern, ihre ersten Wettkampferfahrungen auf einer kürzeren Strecke zu machen und sich dann vielleicht auf den Halbmarathon zu steigern.

Schon am Samstag, den 4. Mai, wird die Große Bleiche zwischen Bauhofstraße und Peter-Altmeier-Allee gesperrt. Da der 10 Kilometer-Lauf schon um 8:20 Uhr startet, beginnt die Stadt am Sonntag auch mit den Straßensperrungen früher. Der Lautsprecherwagen, der die Nachbarschaft auffordert, die Autos wegzufahren, wird bereits um 6 Uhr in der Mainzer Neustadt unterwegs sein, betont Udo Beck, der Leiter der Straßenverkehrsbehörde. Danach werde abgeschleppt.

Keine Marathon-Distanz - Straßen früher wieder frei

Zwischen 7:30 Uhr und 14 Uhr sind dann am Rennsonntag viele Straßen in der Neustadt, der Altstadt und in Mombach für den Autoverkehr gesperrt. Für Rettungsfahrzeuge gibt es wieder Querungsstellen. Da die volle Marathon-Distanz nicht mehr gelaufen wird, können die Straßensperrungen in diesem Jahr deutlich früher aufgehoben werden als bisher immer.

Neben dem Halbmarathon und dem 10 km-Rennen gibt es auch in diesem Jahr wieder einen Schüler-Staffellauf. Insgesamt erwartet Renndirektor Jo Schindler eine Teilnehmerzahl von etwa 10.000 - für alle drei Läufe zusammen.