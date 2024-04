Wie digital sind die 16 Bundesländer? Der Verband Bitkom hat heute erstmals ein Länderranking vorgestellt, den Bitkom Länderindex. Rheinland-Pfalz landet recht weit hinten.

Am digitalsten sind der Untersuchung zufolge die Stadtstaaten Hamburg und Berlin. Am schlechtesten schneidet Thüringen ab. Rheinland-Pfalz steht im Ländervergleich auf Platz 13. Am meisten hapert es hierzuland an der digitalen Infrastruktur: Nur etwa jeder sechste Haushalt ist ans Glasfasernetz angeschlossen; bundesweit ist es fast jeder dritte. Und auch die Unternehmen sind nur unterdurchschnittlich mit schnellem Internet versorgt.

Zahlreiche Faktoren flossen in den Länderindex ein. Dazu gehörten die Zahl der IT-Fachkräfte und neuen Startups, die Verfügbarkeit von Glasfaser-Anschlüssen und Mobilfunkverbindungen mit dem schnellen 5G-Standard, die Nutzung digitaler Behördenleistungen oder die Einstellung der Bevölkerung zur Digitalisierung.

Pluspunkt in RLP: die Infrastruktur für E-Autos

Einziger Pluspunkt für Rheinland-Pfalz: Bei der Ladeinfrastruktur für Elektroautos schneidet das Land überdurchschnittlich ab. Ansonsten bleibt das Land laut der Erhebung des Branchenverbandes in vielen Punkten unter dem Durchschnitt. Es gibt vergleichsweise wenig Startups, wenig IT-Unternehmen und wenige Fachkräfte. Kritisch bewertet wurde auch, dass Informatik kein Pflichtfach an allen Schulen ist.

Digital-Ranking stellt große Unterschiede zwischen den Ländern fest

"Es zeigen sich enorme Unterschiede zwischen den digital führenden Ländern und den Nachzüglern", sagte Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst. Er verwies darauf, dass auch jenseits der Stadtstaaten und großer Flächenländer wie Baden-Württemberg und NRW kleine Bundesländer in einzelnen Kategorien zu den Vorreitern gehörten: So liege Mecklenburg-Vorpommern in der Kategorie digitale Gesellschaft auf dem ersten Platz. Schleswig-Holstein belege beim Ausbau der digitalen Infrastruktur einen hervorragenden zweiten Platz.

Was ist Bitkom ? Bitkom e.V. wurde 1999 gegründet. Es ist der Verband der deutschen Informations- und Telekommunikationsbranche. Bitkom vertritt heute mehr als 2.200 Unternehmen der digitalen Wirtschaft. Sie generieren gut 200 Milliarden Euro Umsatz. Übergeordnetes Ziel des Verbandes mit Sitz in Berlin ist es, Deutschland zu einem führenden Digitalstandort zu machen. Bitkom führt immer wieder Umfragen zu Themen der Digitalisierung durch.

Für den Länderindex hatte der Digitalverband Bitkom alle Landesregierungen befragt, verschiedene Studien und Statistiken ausgewertet sowie eine Umfrage unter mehr als 5.500 Bürgerinnen und Bürgern durchgeführt. Die Umfrage lieferte repräsentative Ergebnisse für alle Bundesländer.