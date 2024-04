Keine Wartezeiten und den Reisepass zu jeder Uhrzeit abholen? Das geht jetzt erstmals im Land im Rathaus der Verbandsgemeinde Wachenheim im Kreis Bad Dürkheim. Sara Pipaud hat es getestet.

Die Einführung der "Dokumentenausgabebox" soll den Gang zum Rathaus für die Bürgerinnen und Bürger von Wachenheim in Zukunft vereinfachen. Unabhängig von den Öffnungszeiten des Rathauses können jetzt wichtige Dokumente wie Personalausweise und Pässe abgeholt werden – und zwar rund um die Uhr.

Viele unterschiedliche Fächer für die verschiedenen Dokumente. SWR

Begrüßt werde ich im Rathaus der Verbandsgemeinde mit einer SMS von "DokBox" - mir wird mitgeteilt, dass mein Dokument in der Dokumentausgabebox zur Abholung bereit ist. In der Nachricht steht auch, was ich als nächstes tun muss: die Tür des Rathauses mit dem angegebenen Code öffnen.

Dann befinde ich mich im Vorraum des Rathauses. Hier steht eine große weiße Box, die an eine Packstation erinnert. An dieser bestätige ich meine Telefonnummer und gebe nochmals den Code aus der SMS ein und schon öffnet sich ein kleines weißes Fach. Der Inhalt, eine kleine Schokoladentafel.

Ausgabebox erste ihrer Art in RLP

Die Box ist laut Hersteller die erste ihrer Art in Rheinland-Pfalz. Damit ist die Verbandsgemeinde Wachenheim Vorreiter. Die Bedienung ist einfach und intuitiv. Dokumente können abgeholt, aber auch abgegeben werden. Für die Abholung von einem Reisepass oder Personalausweis müsse man zusätzlich noch auf dem Touchpad der Box unterschreiben, erklärt Verbandsbürgermeister Torsten Bechtel (CDU).

Auch Schlüssel für gemietete Hallen können über die Station geholt und auch wieder abgegeben werden. Zudem passt sich die Station der Person an, die ein Dokument abholen will. Wird ein Dokument in Auftrag gegeben, wird zusätzlich die Körpergröße abgefragt - so wird gewährleistet, dass jeder bei der Abholung an das Fach drankommt. Für Menschen im Rollstuhl öffne sich beispielsweise ein Fach weiter unten an der Box, zeigt Büroleiterin Ulla Kaiser.

Büroleiterin Ulla Kaiser demonstriert Terminvereinbarung am Terminal SWR

Digitale Terminvereinbarung per Terminal

Im Wachenheimer Rathaus soll es demnächst keine Wartezeiten mehr geben: Die Bürger können jetzt digital Termine vereinbaren - auch direkt vor Ort an einem Terminal. Die Benutzung ist einfach - auch für ältere Menschen. "Viele hatten bereits am Terminal ihr erstes digitales Erfolgserlebnis", erzählt Bürgermeister Torsten Bechtel.

Vor mir kommt ein Senior ins Rathaus, der mit seinem Sohn unterwegs ist. Er bucht vor Ort schnell einen Termin und kommt gleich dran. Der Bürgermeister ist begeistert. Niemand müsse jetzt mehr lange warten.

Rathaus in Wachenheim SWR

"Die Digitalisierung ist ein fortlaufender Prozess"

Die Digitalisierungsstrategie der Verbandsgemeinde basiert nach eigenen Angaben aktuell auf drei Zielen, die umgesetzt werden sollen: dem Terminal, der Dokumentenausgabebox und einer Fotostation für biometrische Passbilder. Die Fotostation ist zurzeit noch in der Planung, so Büroleiterin Ulla Kaiser.

Das Projekt Dokumentenbox samt Terminbuchungsterminal hat rund 65.000 Euro gekostet. Der Servicegedanke stehe nach wie vor an erster Stelle, betont Kaiser. Deshalb können Termine auch weiterhin telefonisch vereinbart werden - trotz Digitalisierung.