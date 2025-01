Ein 35-jähriger Angeklagter ist am Dienstag am Landgericht Ellwangen zu einer langen Haftstrafe verurteilt worden. Der Mann hatte in Nattheim auf ein wegfahrendes Auto geschossen.

Am Landgericht Ellwangen ist ein 35-Jähriger wegen Schüssen auf ein Auto in Nattheim (Kreis Heidenheim) verurteilt worden. Der Mann soll für sechs Jahre und neun Monate ins Gefängnis. Das Gericht sah den Vorwurf des versuchten Totschlags in drei Fällen als richtig an und folgte damit den Argumenten der Staatsanwaltschaft. Verurteilt wurde der Mann auch, weil er unerlaubt eine Schusswaffe hatte. Das teilte das Landgericht am Dienstag mit. Ellwangen Landgericht Ellwangen Schüsse auf Auto: Angeklagter gesteht im Prozess um versuchten Totschlag Am Dienstag hat vor dem Landgericht Ellwangen der Prozess gegen einen 36-Jährigen begonnen. Er soll Anfang März in Nattheim auf ein Auto geschossen haben. Er hat seine Tat gestanden. Der Mann hatte im vergangenen März in Nattheim nach einem Streit mit drei Männern auf das Auto geschossen, in dem die drei wegfuhren. Verletzt wurde niemand. Im Prozess hatte der Angeklagte die Schüsse gestanden, aber erklärt, er habe niemanden töten wollen. Verteidigung fordert zwei Jahre Haft für Schüsse in Nattheim Die Verteidigung ging in ihrem Plädoyer von besonders schwerer Nötigung in drei Fällen und ebenfalls von einem Verstoß gegen das Waffengesetz aus. Sie wollte für ihren Mandanten eine Haftstrafe von zwei Jahren und die Einweisung in eine Entziehungsanstalt erreichen.