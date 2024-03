Der mutmaßliche Schütze, der Anfang März auf ein Auto in Nattheim im Landkreis Heidenheim geschossen haben soll, ist gefasst worden. Das hat die Staatsanwaltschaft Ellwangen bestätigt.

Die Polizei hat in Bosnien-Herzegowina einen Mann festgenommen, der am 5. März auf ein Auto in Nattheim geschossen haben soll. Der Fahrer des Wagens meldete sich unmittelbar nach der Tat bei der Polizei.

Der Mann ist bereits vergangene Woche auf einem Flughafen in Sarajewo in Bosnien-Herzegowina gefasst worden und sitzt dort in Auslieferungshaft, so die Staatsanwaltschaft Ellwangen. Nach ihm wurde mit einem internationalen Haftbefehl gefahndet. Wann er nach Deutschland überführt werden kann, ist noch unklar.

Der Mann soll Anfang März in Nattheim auf ein Auto geschossen haben. Dessen Fahrer rief die Polizei. Verletzt wurde niemand. Zu den möglichen Hintergründen der Tat macht die Staatsanwaltschaft aus ermittlungstechnischen Gründen keine Angaben.

Schüsse in Nattheim - mögliche Verbindung zur organisierten Kriminalität

Ob die Schüsse in Nattheim etwas mit einem Bandenkrieg in der Region zu tun haben, wollte die Behörde nicht kommentieren. Vor einigen Jahren waren im Kreis Heidenheim mehrfach zwei Banden aneinander geraten. Dabei ging es um Machtkämpfe im Bereich Drogen und Prostitution. Es sei noch zu früh, einen Zusammenhang herzustellen, so die Staatsanwaltschaft. Lediglich eines scheint festzustehen: Der mutmaßliche Schütze soll Verbindungen zur organisierten Kriminalität haben.