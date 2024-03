Nach Schüssen in Nattheim: Ermittlungen wegen versuchten Totschlags

per Mail teilen

Nach Schüssen in Nattheim ermitteln die Behörden wegen versuchten Totschlags. Der mutmaßliche Täter ist polizeibekannt und auf der Flucht. Er soll auf ein Auto geschossen haben.

Es klang wie eine Szene aus einem Krimi. Im Kreis Heidenheim hat ein Mann am vergangenen Dienstag bei der Polizei angerufen und mitgeteilt, dass auf sein Auto geschossen wurde. Jetzt geben die Ermittler weitere Details bekannt.

Polizei und Staatsanwaltschaft haben einen Mann als mutmaßlichen Täter im Visier. Er wohnt im Kreis Heidenheim, ist der Polizei wegen anderer Delikte bekannt. Der Mann ist auf der Flucht.

Staatsanwaltschaft bestätigt Schüsse in Nattheim

Tagelang haben sich die Ermittler mit Informationen zurückgehalten. An diesem Freitag bestätigte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Ellwangen, dass mittlerweile sicher ist, dass auf den Wagen eines Mannes in Nattheim im Kreis Heidenheim geschossen wurde. Der Wagen weise mehrere Einschusslöcher auf. Es wurde mit einer großkalibrigen Waffe geschossen. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Viele Fragen noch offen

Im Zusammenhang mit der Tat sind noch viele Fragen offen. Unklar ist, warum das Opfer am Dienstag nach der Tat erst mehrere Kilometer nach Heidenheim-Schnaitheim fuhr, ehe es die Polizei informierte. Dazu wollte sich die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht äußern.

Zusammenhänge mit Bandenkrieg?

Die Ermittler wollen auch keine Angaben dazu machen, ob die Schüsse in Nattheim etwas mit einem Bandenkrieg in der Region zu tun haben. Vor einigen Jahren waren im Kreis Heidenheim mehrfach zwei Banden aneinander geraten. Dabei ging es um Machtkämpfe im Bereich Drogen und Prostitution. Es sei noch zu früh, einen Zusammenhang herzustellen, so die Staatsanwaltschaft.