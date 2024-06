Das 13. Internationale Donaufest in Ulm und Neu-Ulm punktet mit einem vielfältigen Programm: mit Kultur, Kulinarik und Kuriositäten aus den Donauländern. Sieben ausgewählte Tipps.

Das Internationale Donaufest startet am Freitag, den 5.7., wenn um 11 Uhr der Markt der Donauländer öffnet. In den zehn Tagen gibt es mehr als 170 Veranstaltungen in zehn Tagen, sagt Sebastian Rihm, Leiter des Donaufestes. Was kann man alles erleben?

Balkan-Beats und Weltmusik, Folk und Pop, Jazz und Klassik - für alle ist etwas dabei. Von Wien über Budapest bis nach Bukarest und sogar Kiew geht die musikalische Reise. Es gibt aber auch einheimische Klänge.

Ein Highlight ist sicher das Konzert "Wiener Melange" am Mittwoch, den 10. Juli, um 16 Uhr auf der neu gestalteten Bühne am Ulmer Donau-Ufer.

Trotz des Krieges kommen Bands auch aus der Ukraine zum Internationalen Donaufest Ulm/Neu-Ulm - wie hier die Band Yagody aus dem westukrainischen Lwiw. Donaubüro Ulm/Neu-Ulm

Das Hahnhodengulasch aus Ungarn ist mittlerweile berühmt-berüchtigt. Neu beim 13. Donaufest sind vegane und vegetarische Speisen wie schwäbische Bowls mit Salat, Linsen und Tofu. Außerdem bieten drei bosnische Schwestern erstmals ihre Leckereien auf dem Markt der Donauländer an. Sie servieren unter anderem frisch gebackenes Fladenbrot mit Auberginenaufstrich und Mokka, wie er in Bosnien gerne getrunken wird. Ganz nach dem Motto: "Heimat geht durch den Magen."

Buntes Treiben an der Donau in Ulm: Das 13. Internationale Donaufest in Ulm und Neu-Ulm bietet ein vielfältiges Programm. (Archivbild) SWR

Auf der Schaukunstbühne gibt es neben Kunsthandwerkerworkshops für Erwachsene auch Vorführungen. Kunsthandwerkerinnen und -handwerker öffnen ihre Werkstätten - ein Blick über die Schultern lohnt sich. Außerdem können die kleinen und große Besucher und Besucherinnen hier selbst kreativ tätig werden.

Die Workshops für Erwachsene stehen ganz im Zeichen der Farben: Im Malworkshop unter der Leitung der ukrainischen Künstlerin Tetiana Romanova dreht sich alles um den Fantasievogel, ein zentrales Element in den Werken der sogenannten Petrykiwka-Malerei - einer Kunstform, die von der UNESCO zum immateriellen Kulturgut ernannt wurde.

Wer sich nicht die Sohlen wundlaufen mag, kann traditionell mit der Ulmer Zille von einem Ufer zum anderen übersetzen. An Wochentagen fahren die Zillen von 15 bis 22 Uhr, am Wochenende schon ab 11 Uhr. Ebenfalls an den Wochenenden gibt es speziell für Kinder Schachtelfahrten. Die zweistöckigen Boote setzen an den Holzstufen auf der Ulmer Seite ab, um die kleinen Schifffahrtsgäste über die Donau zu bringen.

Bequem von Ulm nach Neu-Ulm und wieder zurück - die geübten Zillenfahrerinnen und -fahrer bringen die Gäste des Donaufestes von einer Uferseite an die andere. Donaubüro

Die Wiener Symphoniker werden die Donausymphonie vor der imposanten Kulisse des Ulmer Münsters aufführen. Das Werk des Musical-Komponisten Frank Wildhorn, Amerikaner mit europäischen Wurzeln, entsprang aus einer Idee, die er mit dem Ulmer Unternehmer Walter Feucht während eines Spaziergangs am Donauufer in Ulm hatte. Ein paar Steinwürfe vom Geburtsort der Symphonie entfernt, wird sie am 14. Juli, dem letzten Tag des Donaufestes, mit rund 80 Musikerinnen und Musikern aufgeführt.

Fast noch ein Geheimtipp ist der Literarische Absacker im Künstlerhaus im Grünen Hof. Zum Ausklang des Donautages, wenn die Sonne untergegangen ist, die weißen Marktzelte das Ufer der Donau erstrahlen lassen, schlagen Autorinnen und Autoren aus Ulm und Umgebung im Künstlerhaus ihre Bücher auf.

Die altbewährten Absackerlesungen finden täglich von 7. bis 11. Juli ab 22:30 Uhr statt. Zeitflucht– Zuflucht – Zukunft werden Thema sein und natürlich die Donau und ihr Wasser. Den Anfang macht Helmut Gotschy mit seinem Krimi "Mord beim Donaufest" - mal schauen, wer sich danach noch an die Donau traut. Nach den Lesungen klingen die Abende bei gemütlicher Atmosphäre aus.

Talks mit spannenden Gästen und Live-Musik gibt es an jedem Tag des Donaufestes auf dem Medienboot des SWR Studios Ulm. Wer am Neu-Ulmer Ufer live dabei ist, kann eine der begehrten Donaufestfahnen gewinnen, die während der zehn Tage das Fest schmücken. Beim Donauquiz lässt sich mit ein bisschen Glück eine SWR-Tasse gewinnen: täglich live von 16 bis 17 Uhr.