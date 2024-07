per Mail teilen

Rund 80 Jugendliche haben beim diesjährigen Jugendcamp miteinander diskutiert, über Demokratie zum Beispiel. Zum Abschluss am Dienstag soll es aber um historische Liebespaare gehen.

Beim Internationalen Donaufest Ulm/Neu-Ulm trifft sich auch die Jugend aus den Donauländern, inzwischen seit 16 Jahren. Das Motto des Internationalen Donaujugendcamps lautet "Europa sind wir". Bei Begegnungen und Workshops tauschen sich die 16- bis 20-Jährigen über Themen wie Demokratie und das Leben in ihren jeweiligen Heimatländern aus.

Aber auch historische Liebespaare aus dem Donauraum sind Thema beim 8. Internationalen Jugendcamp, das am Dienstag zu Ende geht. Die Abschlussveranstaltung hat deshalb den Titel "Donauliebe - Und am Dienstag küsse ich Dich mündlich". Es ist ein etwas abgewandeltes Zitat aus einem Liebesbrief Albert Einsteins an seine spätere erste Ehefrau Mileva Marič.

Das Internationale Donaujugendcamp hat sich diesmal mit historischen Liebespaaren aus dem Donauraum beschäftigt. "Donauliebe - Und am Dienstag küsse ich Dich mündlich" ist der Titel der Abschlussveranstaltung. Internationales Donaufest und DZM, Kirstin Melchinger

Alle zwei Jahre findet in Ulm und Neu-Ulm das Internationale Donaujugendcamp statt. Die Jugendlichen kommen aus Baden-Württemberg und Bayern sowie den Donauländern Österreich, Slowakei, Ungarn, Kroatien, Serbien, Rumänien, Bulgarien, der Republik Moldau und der Ukraine. Auch aus Montenegro, Bosnien-Herzegowina und Tschechien sind Jugendliche angereist. Start war in diesem Jahr am 4. Juli.

Die Aufführung der Abschlussveranstaltung ist um 18 Uhr auf der Bühne am Neu-Ulmer Ufer. Zuvor gibt es dazu ein Interview auf dem SWR-Medienboot, ab 16 Uhr.