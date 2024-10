Beim Newscamp in Ulm haben rund 100 Jugendliche Einblicke erhalten, wie Nachrichtenredaktionen arbeiten. Mit der Veranstaltung von SWR und SWP soll die Medienkompetenz an Schulen gestärkt werden.

Jungen Menschen zu zeigen, wie Nachrichten entstehen und wie sie diese nutzen können - darum ging es am Mittwoch beim Newscamp in Ulm von SWR und Südwest Presse. Rund 100 Schülerinnen und Schüler von drei Ulmer Schulen haben am Vormittag an verschiedenen Workshops in den Räumen der IHK Ulm teilgenommen.

Auf einem Handy läuft ein Video des früheren US-Präsidenten Trump. Eine Hand voll Schüler beugt sich darüber. Im Workshop von Medienpädagogin Philine Schlick erarbeiten sie, welche Interessen Macherinnen und Macher von Videos verfolgen könnten. Und: woran man vertrauenswürdige Beiträge erkennt. Dafür diskutieren die Teilnehmenden über das Gesehene und darüber, was Influencer von Journalistinnen und Journalisten unterscheidet.

Wenige Räume weiter berichtet die Exil-Journalistin Liubou Kaspiarovich Schülerinnen und Schülern, wie sie in ihrer Heimat Belarus Verhaftungen und Demütigungen über sich ergehen lassen musste. Sie nutzt die Zeit mit den Jugendlichen, um sie auf die Wichtigkeit der Pressefreiheit aufmerksam zu machen.

Im Zentrum: Das Thema Falschinformationen

Viele der Veranstaltungen drehten sich um das Thema Falschinformationen: Wie lassen sich Lügen in den Sozialen Netzwerken entlarven? Wie erkennt man vertrauenswürdige Beiträge und wo sind sie zu finden? Kurzum: Im Newscamp hatten die 15- bis 18-Jährigen die Möglichkeit, den sicheren Umgang mit Nachrichten zu lernen. Unter ihnen war auch Christina Sachs. Die Auszubildende sagt: "Ich bin viel auf TikTok unterwegs und denke, dass ich da schon nicht ganz wahre Fakten gehört habe." Auch Teilnehmerin Tea Milosic ist überzeugt: "Da muss man wirklich aufpassen."

Studien etwa des Leibniz-Instituts für Medienforschung zeigen, dass vor allem junge Menschen mit den klassischen Nachrichtenangeboten immer weniger anfangen können. Viele holen sich Informationen aus sozialen Medien, wo gerade in Krisenzeiten Fake News kursieren. Mit dem Newscamp wollen SWR und Südwest Presse Jugendliche für seriöse Nachrichten begeistern und sich mit ihnen über freie Presse austauschen.

"Wie ist es, für Medienhäuser zu arbeiten?" - Zum Abschluss des Newscamps von SWR und SWP stellen sich junge Journalistinnen und Journalisten aus Ulm den Fragen der Gen Z. SWR Jürgen Klotz

Medienkompetenz: Nachrichten für Jugendliche

Newscamp als Teil der Kampagne #UseTheNews

Das Newscamp Ulm ist Teil einer SWR-Reihe in Kooperation mit der bundesweiten Initiative #UseTheNews, die von der Deutschen Presse-Agentur ins Leben gerufen wurde. Auch in Mannheim, Mainz und Kaiserslautern hat der SWR bereits hunderte Schülerinnen und Schüler zu Newscamps eingeladen.

Mit der Veranstaltungsreihe beteiligt sich der SWR mit Medienpartnern aus ganz Deutschland an der Aktion "Jahr der Nachricht". Der Zusammenschluss soll jungen Menschen zeigen, warum Nachrichten in Zeiten von Fake News für ihr Leben wichtig sind. Mit dem Fake Finder des SWR kann jetzt schon gecheckt werden, ob man selbst seriöse Nachrichten erkennt.