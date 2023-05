Nachrichtenprofis vom SWR Studio Ulm besuchen Schulen in der Region. Bei den Schulmedientagen geht es unter anderem um die Gefahren von Fake News im Internet und Medienkompetenz.

Der SWR geht in die Schulen der Region - viele nehmen seit Dienstag an den Schulmedientagen teil. Das SWR Studio Ulm ist dabei mit Nachrichtenprofis vor Ort.

Schulmedientage für mehr Medienkompetenz

Fakten gegen Fake News, so lautet das Motto der bundesweiten Aktion der Schulmedientage, bei denen Nachrichtenprofis direkt in die Schulklassen gehen. Anlass ist der Internationale Tag der Pressefreiheit am Mittwoch. Ziel ist es vor allem, die Medienkompetenz von Schülerinnen und Schülern zu stärken.

SWR Studio Ulm vor Ort in Laichingen

Am Dienstag hat der Übertragungswagen vom SWR Studio Ulm zuerst Station beim Albert-Schweitzer-Gymnasium in Laichingen (Alb-Donau-Kreis) gemacht. Die Redakteure vor Ort stellen sich den Fragen der Schülerinnen und Schüler und erzählen aus ihrem Journalistenalltag.

Nachrichten - welche Gefahren das Internet birgt

Unter anderem sollen die Schüler und Schülerinnen auf Gefahren im Internet hingewiesen werden. Im Gegensatz zu Zeitung, Radio und Fernsehen kann dort jeder Nachrichten nahezu ungehindert veröffentlichen. An der Aktion beteiligen sich in der Region unter anderem auch Schulen in Heubach und Oberkochen, in Heidenheim, Blaubeuren, Laupheim und Ulm.