Nachrichtenprofis vom SWR Studio Friedrichshafen besuchen Schulen in der Region. Bei den Schulmedientagen geht es unter anderem um die Gefahren von Fake News und Medienkompetenz.

"Fakten gegen Fake News" lautet das Motto der diesjährigen Schulmedientage. Sie finden bundesweit vom 2. bis zum 5. Mai 2023 anlässlich des Internationalen Tags der Pressefreiheit statt. Ziel ist es vor allem, die Medienkompetenz von Schülerinnen und Schülern zu stärken. Nachrichtenprofis des SWR aus allen Studios in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz besuchen Schulen vor Ort. Das SWR Studio Friedrichshafen ist in der ersten Maiwoche zu Gast bei mehreren Klassen im Walter-Knoll-Schulverbund Bad Saulgau (Kreis Sigmaringen) und in der Theodor-Heuss-Realschule in Konstanz.

Schülerinnen und Schüler einer 11. Klasse der Bernd-Blindow-Schulen Friedrichshafen besuchen außerdem das Studio Friedrichshafen und lernen vor Ort die Arbeit des SWR-Teams am Bodensee kennen.

Nachrichten-Fake: Welche Gefahren birgt das Internet?

Unter anderem sollen die Schüler und Schülerinnen auf die Gefahren von Fake News im Internet hingewiesen werden. Im Gegensatz zu Zeitung, Radio und Fernsehen kann dort jeder und jede Nachrichten nahezu ungehindert veröffentlichen.

An der Aktion beteiligen sich in der Region unter anderem Schulen in Friedrichshafen, Konstanz, Ravensburg, Überlingen (Bodenseekreis) und Bad Saulgau. In den kommenden Wochen wird der SWR auch dort mit den Schülerinnen und Schülern über Fake News diskutieren, die Arbeit von Journalisten und Reporterinnen im SWR vorstellen und Fragen beantworten.