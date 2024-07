Rund 100 Schülerinnen und Schüler befassen sich am Donnerstag in der Mannheimer Popakademie mit dem Thema Nachrichten. Hintergrund ist das Projekt #UseTheNews.

Der SWR setzt am 11. Juli die Reihe der Newscamps in Kooperation mit #UseTheNews in der Mannheimer Popakademie fort. Zusammen mit der Landesanstalt für Kommunikation (LfK), dem Mannheimer Morgen, dem Rhein-Neckar-Fernsehen (RNF), bigFM sowie den ARD-Angeboten funk und Newszone, werden rund 100 Schülerinnen und Schüler erfahren, wie Nachrichten gemacht werden. Vor allem aber: Wie sie sich prüfen lassen.

Workshops für Schülerinnen und Schüler

Ein großes Thema, über das Jahr der Nachricht hinaus: Fake-News. Egal ob regional oder weltweit: Vor allem durch soziale Medien verbreiten sich Fehlinformationen, falsche Darstellungen oder schlicht Falschmeldungen rasant. Junge Menschen werden damit ständig konfrontiert, ebenso wie Medienschaffende. Genau hier liegt der Schwerpunkt verschiedener Workshops. Es geht um Einblicke in die redaktionelle Arbeit, um die Fragen "Wie erkenne ich Falschmeldungen?" und "Wo finde ich zuverlässige Nachrichten und Informationen?". Aber auch darum, wie Nachrichtenprofis mit Informationen umgehen, wie sie sie prüfen und damit arbeiten. Das Schlagwort für den Umgang mit medialen Inhalten: Medienkompetenz. Auch deshalb hat dieser Bereich einen großen Stellenwert an vielen Schulen.

Newscamps und Blick hinter die Kulissen

Im "Jahr der Nachricht" gibt unter anderem der SWR Einblicke in die tägliche Arbeit der Journalistinnen und Journalisten. Zuletzt beim Newscamp in Mainz. Aber auch in Mannheim war #UseTheNews in diesem Jahr bereits Thema: Auf dem Maimarkt hatten Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, die Arbeit einer multimedialen Redaktion des SWR kennenzulernen. Auch am Donnerstag sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem SWR Studio Mannheim mit dabei, um ihre Arbeit vorzustellen. Dabei wird es neben dem Umgang mit Meldungen auch darum gehen, wie beispielsweise aktuell für den SWR und die ARD gearbeitet wird - verzahnt und multimedial.

SWR Intendant Kai Gniffke auf dem Podium in Mannheim

Als Gast auf dem Podium wird am Donnerstag auch SWR Intendant Kai Gniffke das Newscamp besuchen. Um mit zu diskutieren, worum es beim Thema Nachrichtenkompetenz geht - und warum es so wichtig ist, im Jahr 2024 genau darüber in den Austausch zu gehen. Mit auf dem Podium werden dann Vetreterinnen und Vertreter der Deutschen Presse-Agentur (dpa), der LfK, des RNF, bigFM sowie des Mannheimer Morgen sitzen.