EU-Bevölkerung fordert Initiative gegen Desinformation

per Mail teilen

Die Mehrheit der EU-Bürgerinnen und -Bürger fordert, dass mehr gegen die Verbreitung von Desinformationen getan werden muss. Was sind eigentlich Fake News und wie erkennt man sie?

Mehr als die Hälfte der EU-Bevölkerung zweifelt am Wahrheitsgehalt von Informationen aus dem Netz und fordert mehr Initiative gegen Desinformation. Das berichtet eine neue Studie im Auftrag der Bertelsmann Stiftung. Für die Studie wurden im März 2023 in der gesamten EU über 13.000 Personen im Alter zwischen 16 und 70 Jahren befragt.

Politik und Tech-Unternehmen in der Pflicht

Im Einsatz gegen Desinformationen sehen fast neun von zehn Europäerinnen und Europäer vor allem sowohl Tech-Unternehmen als auch die Politik in der Pflicht. 85 Prozent der EU-Bürgerinnen sind der Meinung, dass die Politik mehr gegen die Verbreitung von Desinformationen unternehmen sollte. Von den Betreibern sozialer Plattformen fordern sogar 89 Prozent einen größeren Einsatz.

"Für den Einsatz gegen Desinformationen müssen viele Räder ineinandergreifen", sagt Cathleen Berger, Expertin der Bertelsmann Stiftung für Digitalpolitik in einer Pressemitteilung. Es müsse nicht nur mehr reguliert werden, sondern auch gelingen, die Bevölkerung in der Breite stärker auf die Risiken von Desinformationen aufmerksam zu machen.

Fake News sind Nachrichten, die absichtlich falsch sind. Sie verbreitens ich schnell, da sie zum Beispiel auf Social Media gelikt, geteilt und weitergeleitet werden. IMAGO agefotostock

Viele sind unsicher, ob Informationen aus dem Netz wahr sind

Mehr als jeder zweite Befragte ist häufig oder sehr häufig unsicher, ob Informationen aus dem Internet wahr sind. Und fast 40 Prozent sagen, sie seien bereits auf Fake News im Netz gestoßen. Trotzdem haben bisher weniger als die Hälfte schon einmal eine Information aus dem Netz überprüft. Hier spielt allerdings das Alter eine Rolle: Je jünger und gebildeter die Befragten sind, desto aktiver setzen sie sich mit dem Wahrheitsgehalt von Informationen auseinander. Und je mehr Social-Media-Kanäle die Befragten regelmäßig nutzen, desto häufiger nehmen sie Desinformationen wahr.

Es gelte, so Berger, Menschen aller Generationen so zu befähigen, dass sie Nachrichten und Medieninhalte besser überprüfen und einordnen können. Wie die Befragung zeigt, steigt auch die Bereitschaft der Menschen, aktiv gegen Desinformation vorzugehen, wenn sie diese erkennen - doch das ist oftmals gar nicht so leicht.

So entlarven Sie Fake News Diese Fragen können Sie sich stellen, um zu prüfen, ob es sich um eine seriöse Nachricht oder um Desinformationen handelt: Wer sagt das? Ein Blick auf die Urheberinnen oder Urheber kann schon Hinweise darauf liefern, wie vertrauenswürdig die Information ist. Handelt es sich um eine Meldung der Tagesschau oder doch um eine Satire-Seite? Ein weiterer Tipp ist es, die Quellen zu prüfen. Werden überhaupt Quellen genannt und wen ja, welche? Handelt es sich z. B. um belastbare Studien oder offizielle Daten? Man kann auch in das Impressum schauen. Hier kann man oft schon erkennen, ob eine bestimmte Interessensgruppe hinter einer Meldung steht. Welche Motivation steckt vielleicht dahinter? In der täglichen Arbeit als Journalist werde man zur Skepsis erzogen, erklärt zum Beispiel André Rehse in seinem Artikel "Wie erkenne ich Fake News?". Er rät: Insbesondere wenn man etwas liest, das einen unmittelbar interessiert, trifft, emotional bewegt, Widerspruch oder Zustimmung hervorruft, sollte man überlegen, ob es vielleicht zu schön ist um wahr zu sein. Was bezweckt derjenige, der die Nachricht postet? Handelt es sich um einen Scherz oder steckt mehr dahinter? Was sagen andere Quellen? Oft hilft es, die Meldung in eine Suchmaschine einzugeben. Haben schon andere Quellen - die man vielleicht besser kennt und als seriös erachtet - bereits etwas zu dem Thema veröffentlicht? Tineye oder Google bieten zum Beispiel auch eine Bildersuchfunktion an. Hier lädt man ein Bild hoch und kann dann sehen, ob es bereits in anderem Zusammenhang verwendet wurde. Gibt es einen Faktencheck zu dem Thema? In einigen Fällen kann man auch auf bereits vorhandene Faktenchecks zurückgreifen. Einige Beispiele für Faktencheck-Seiten: Der #Faktenfuchs vom Bayerischen Rundfunk

Die von der EU gefördete Faktencheck-Plattform Fakten gegen Fakes

Das Internetportal Mimikama, ein Verein zur Aufklärung über Internetmissbrauch

Das Projekt Hoaxmap, das vor allem Gerüchte über Asylsuchende aufspürt

Die Non-Profit-Organisation Correctiv Und die SWR3-Redaktion sammelt ihre Faktenchecks hier. Mehr als die Hälfte der EU-Bürger:innen zweifelt am Wahrheitsgehalt von Informationen aus dem Netz. Im Einsatz gegen Desinformationen sehen fast neun von zehn Europäerinnen und Europäer sowohl Tech-Unternehmen als auch die Politik in der Pflicht. IMAGO Steinach

Deepfakes und Co. nur schwer zu erkennen

Eine Studie, die in PLOS ONE erschienen ist, zeigt zum Beispiel, dass Menschen Sprach-Deepfakes nur schwer von echten Stimmen unterscheiden können - selbst mit einiger Übung! Das Forschungsteam spielte 529 Testpersonen einige echte und auch künstlich generierte Sprachaufnahmen vor. Die Probandinnen und Probanden sollten dann einschätzen, welche der Aufnahmen KI-generiert waren. Das Ergebnis: Sie ordneten die Aufnahmen in nur 73 Prozent der Fälle richtig ein. Die Forschenden schätzen zudem, dass die Trefferquote in Alltags-Situationen noch schlechter wäre.

Künstliche Intelligenzen können mittels maschinellem Lernens immer besser Stimmen nachahmen. Auch Deepfake-Videos sind ein Risiko, können aber meistens besser enttarnt werden. So ist etwa die Spiegelung in den Augen verräterisch oder die Schatten im Gesicht. Damit haben KI's noch Probleme.

Wie gefährlich sind Deepfakes?

Testen Sie Ihr Fake News-Wissen!

Um das eigene Fake News-Wissen herauszufordern, gibt es zum Beispiel von der Landesanstalt für Kommunikation ein Fake News Quiz. Und auch vom SWR gibt es Angebote: Den SWR Fakefinder und speziell für Kinder den Fakefinder Kids.

SWR Fakefinder – für Kids, für Jugendliche, für alle!

Upgrade Democracy-Projekt gegen Desinformation und Manipulation

Um die Gesellschaft beim Umgang mit Desinformationen zu unterstützen, hat die Bertelsmann Stiftung zum Beispiel auch das Projekt "Upgrade Democracy" gestartet. Hier werden u. a. Ideen und Initiativen vorgestellt, die Desinformation und Manipulation auf sozialen Medien erfolgreich begegnen und entschärfen.